Klima-Aktivistinnen stören politische Veranstaltung

Mainz-Altstadt (ots) – Zu einem Zwischenfall auf einer politischen Veranstaltung kam es am Donnerstagnachmittag in einem Veranstaltungssaal im Erbacher Hof in der Altstadt. Zwei weibliche Klimaaktivisten hatten gegen 15:30 Uhr die Veranstaltung gestört und sich vor dem Rednerpult am Boden festgeklebt.

Von Personen der Parteiveranstaltung wurden die Aktivisten unter Zuhilfenahme von Olivenöl, noch vor Eintreffen der Polizei vom Boden gelöst und aus dem Saal geführt. Hiernach flüchteten die beiden Frauen und lösten in den Räumlichkeiten des Erbacher Hofes noch einen Feueralarm aus.

Die alarmierten Funkstreifen des Altstadtreviers konnten die beiden Frauen nicht mehr antreffen. Die Polizeiinspektion Mainz 1 hat die Ermittlungen aufgenommen und geht ersten Hinweisen auf die Identität der Aktivistinnen nach.

Derzeit steht der Anfangsverdacht von Straftaten wie Hausfriedensbruch, Sachbeschädigung und Missbrauch von Notrufen und Beeinträchtigung von Unfallverhütungs- und Nothilfemitteln im Raum.

Einbrecher bei Tat gestört

Mainz-Neustadt (ots) – Ein bislang unbekannter Täter versuchte am Mittwoch 01.02.2023, in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Neustadt einzubrechen, wobei er durch den Wohnungsinhaber gestört wurde. Mit der Anwesenheit des Bewohners rechnete der Einbrecher wohl nicht, als er gegen 11 Uhr vormittags mit einem Schraubenzieher versuchte das Schloss der Wohnungstür zu öffnen.

Der 66-jährige Wohnungsinhaber wurde durch ein Kratzen an seiner Wohnungstür stutzig. Als er diese öffnete um nach der Ursache zu sehen, stand der Einbrecher vor ihm. Dieser flüchtete nach seinem gescheiterten Einbruchsversuch durch das Treppenhaus.

Der Täter konnte wie folgt beschrieben werden:

30-40 Jahre alt, 175-180 cm groß, kräftige Statur, bekleidet mit Mütze und Jacke.

Die Mainzer Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/65-3633 in Verbindung zu setzen.

Kreis Mainz-Bingen

Fahren ohne Fahrerlaubnis, unter Einfluss von Alkohol und Drogen

Bingen (ots) – 30.01., Dromersheimer Chaussee, 22:46 Uhr. Bei einer Streifenfahrt fuhren die Beamten in Richtung Stadtmitte, als ihnen Quad entgegenkam. Die Streife wendete und fuhr diesem nach. Als der Fahrzeugführer anhielt, um sein Vierrad in einem Hof zu parken, konnte er kontrolliert werden. Auf die Aufforderung, seine Papiere auszuhändigen, gab er an, keinen Führerschein zu besitzen. Daraufhin wurde er wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis belehrt.

Des Weiteren bemerkten die Polizisten seinen Atemalkohol und er wies deutliche Anzeichen eines Drogenkonsums auf, was ein Test bestätigte. Der Beschuldigte wurde auch diesbezüglich belehrt und gab daraufhin den Konsum verschiedenster Substanzen zu. Man brachte ihn zwecks Blutentnahme auf die Dienststelle. Es wurden mehrere Ermittlungsverfahren gegen ihn eingeleitet.

Sachbeschädigung – Zeugen gesucht

Münster-Sarmsheim (ots) – 29.01., Johannesstraße, 03:24 Uhr – Ein lautes Geräusch weckte einen schlafenden Mann mitten in der Nacht. Vor seinem Wohnhaus fand er Glasscherben einer Bierflasche und eine beschädigte Haustüre vor.

Im Tageslicht konnte er zusätzlich feststellen, dass in die Heckscheibe seines Fahrzeuges eine Beschimpfung eingekratzt worden war. Nachbarn hatten Jugendliche auf der Straße grölen hören. Täterhinweise bestehen derzeit nicht, daher bittet die Polizei um Hinweise aus der Bevölkerung.