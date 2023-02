Vandalismus in der Musikschule – Verdächtige festgenommen

Kaiserslautern (ots) – In den vergangenen Tagen sind zwei zunächst unbekannte Jugendliche in der Emmerich-Smola-Musikschule und Musikakademie am St.-Martins-Platz mehrfach durch Vandalismus aufgefallen. Am Mittwochnachmittag stellte die Ordnungsbehörde der Stadt Kaiserslautern zwei Verdächtige fest und informierte die Polizei.

Den jungen Männern im Alter von 15 Jahren wird vorgeworfen, in einer Toilette der Schule den Abguss eines Waschbeckens verstopft und dann den Wasserhahn aufgedreht zu haben. Ein Zeuge bemerkte das Geschehen und drehte noch rechtzeitig den Hahn ab. Er verhinderte damit eine größere „Überschwemmung“ und somit einen Schaden.

Schließlich verschwand am darauffolgenden Tag eine Spendenkasse aus der Einrichtung. Dann, am vergangenen Freitag, wurde ein Jugendlicher dabei beobachtet, wie er einen Werbeaufsteller umstieß, wodurch an einer Glasverkleidung und einem Holzdach weiterer Schaden entstand. Unmittelbar nach ihren „Aktionen“ flüchteten die Verdächtigen.

Am Mittwochnachmittag betraten die beiden 15-Jährigen die Schule, obwohl gegen sie ein Hausverbot bestand. Als sie die Ordnungskräfte bemerkten, gaben die jungen Männer Fersengeld, vergebens: Die Verdächtigen konnten vom kommunalen Vollzugsdienst angehalten werden.

Zeugen identifizierten die 15-Jährigen, wonach sie für die vorgeworfenen Taten in Frage kommen. Eine alarmierte Polizeistreife kümmerte sich um die Jugendlichen. Dabei wurden den Beamten auch ein vom Kommunalen Vollzugsdienst sichergestelltes Tierabwehrspray und ein Messer, welches die Verdächtigen mitführten, ausgehändigt.

Die Eltern wurden über die Ereignisse informiert. Auf die 15-Jährigen kommt nun ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Hausfriedensbruchs, der Sachbeschädigung und des Diebstahls zu. Die Ermittlungen dauern an. |erf

Betzenberg: 1. FC Kaiserslautern trifft auf Holstein Kiel

Kaiserslautern (ots) – Holstein Kiel ist am Samstag zu Gast beim 1. FC Kaiserslautern. Anpfiff des Fußballspiels im Fritz-Walter-Stadion auf dem Betzenberg ist um 13:00 Uhr. Die Polizei geht aktuell davon aus, dass die zu erwartenden Verkehrsbeeinträchtigungen in einem angemessenen Rahmen bleiben. Bei der bevorstehenden Partie ist damit zu rechnen, dass viele Zuschauer wieder mit Privatfahrzeugen und Zügen anreisen werden.

Besuchern des Spiels, die mit dem Auto nach Kaiserslautern fahren, wird dringend davon abgeraten, rund um den Betzenberg nach Parkplätzen zu suchen. Dort ist kaum Parkraum vorhanden. Zudem müssen Autofahrer mit Verkehrsbeeinträchtigungen im direkten Stadionumfeld, speziell während der Abreisephase, rechnen.

Die Polizei empfiehlt, den „Park & Ride“-Parkplatz Schweinsdell an der Autobahnabfahrt Kaiserslautern-Ost zu nutzen. Auch vom Gelände der Technischen Universität Kaiserslautern werden „Park & Ride“-Busse zum Stadion pendeln. Die Stadtwerke Kaiserslautern informiert unter https://www.swk-kl.de/produkte-services/busverkehr/bus-service/park-and-ride im Internet über den Shuttle-Betrieb von und zum Stadion. Informationen finden Sie auch unter https://fck.de/de/stadion/anfahrt auf der Internetseite des 1. FC Kaiserslautern.

Gästefans wird empfohlen, über die A 6 den Messeplatz im Stadtgebiet anzusteuern. Von der Autobahn, Anschlussstelle Kaiserslautern-Centrum, sind es nur wenige Fahrminuten bis zum Messeplatz, und von dort sind es etwa 15 Minuten zu Fuß bis ins Stadion.

Aktuell bestehen in und um Kaiserslautern einige Baustellen. Wer sich einen Überblick über Baustellen im Stadtgebiet verschaffen möchte, findet im Baustellenportal der Stadt Kaiserslautern unter https://geoportal.kaiserslautern.de/baustellen Informationen dazu. Über Baustellen auf den weiteren Anfahrtsstrecken informiert der Landesbetrieb Mobilität unter https://verkehr.rlp.de im „Mobilitätsatlas“.

Pyrotechnische Gegenstände sind gefährlich und haben in Fußballstadien und Menschenmengen nichts zu suchen! Verzichten Sie auf das Abbrennen von Feuerwerkskörpern, auch auf dem Weg zum oder vom Stadion. Bei Verstößen drohen den Verantwortlichen Strafanzeigen, insbesondere wegen (versuchter) Körperverletzung beziehungsweise wegen eines Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz.

Strafbare Handlungen in Zügen sowie in Bahnhöfen werden konsequent durch die Polizei zur Anzeige gebracht. Wer die Regeln missachtet, muss mit einem künftigen Beförderungsausschluss durch die Deutsche Bahn oder mit einem bundesweiten Stadionverbot rechnen.

Die Polizei wünscht allen Fans eine gute An- und Abreise sowie einen angenehmen Fußballnachmittag in Kaiserslautern. Wir freuen uns auf ein faires Fußballspiel und auf ein faires Miteinander in und außerhalb des Stadions. |elz

Fahrer mit Führerscheinfälschung aus dem Verkehr gezogen

Kaiserslautern (ots) – Im Rahmen einer Fahrzeugkontrolle konnte eine Streife der Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern am 1. Februar 2023 um ca. 1:40 Uhr einen Mann ohne Fahrerlaubnis aus dem Verkehr ziehen. Die Polizisten hielten den Transporter mit insgesamt vier Insassen auf dem Rastplatz Waldmohr an der BAB 6 an und kontrollierten die Männer polizeilich. Der 37-jährige Fahrer händigte den Beamten einen kroatischen Führerschein aus.

Da das Dokument keine Sicherheitsmerkmale aufwies bestand der Verdacht der Urkundenfälschung. Weiterhin konnte mittels einer Systemabfrage in Erfahrung gebracht werden, dass der Mann über keine kroatische Fahrerlaubnis verfügt. Mit diesen Tatvorwürfen konfrontiert, gab der Fahrzeugführer sein Fehlverhalten zu und entschuldigte sich bei den Polizisten dafür.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen und da einer der Fahrzeuginsassen eine gültige Fahrerlaubnis vorlegen konnte, durften die Männer ihren Weg fortsetzen. Den Kroaten erwartet ein Verfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie der Urkundenfälschung. Der gefälschte Führerschein wurde als Beweismittel sichergestellt.

Quelle: Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

Diebe stehlen Fahrrad und E-Scooter

Kaiserslautern (ots) – Aus einer Garage in der Theo-Vondano-Straße haben Diebe am Mittwoch ein Fahrrad und einen E-Scooter gestohlen. Die Täter machten sich bereits am frühen Morgen ans Werk. Kurz vor 5 Uhr öffneten sie die unverschlossene Garage und griffen sich die Vehikel. Mit dem grauen Herrenrad der Marke „Bergamont Helix 4.0“ und dem Elektroroller machten sich die Unbekannten auf und davon.

Durch den Diebstahl entstand ein Schaden in Höhe von mindestens 1.000 Euro. Die Polizei geht aktuell von zwei Tätern aus und bittet um Hinweise: Wem sind Personen aufgefallen? Wer hat Verdächtiges beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei Kaiserslautern unter der Telefonnummer 0631 369 2150 entgegen. |erf

Einbrecher in flagranti erwischt

Kaiserslautern (ots) – Sozusagen in flagranti ist in der Nacht zu Donnerstag ein Einbrecher in der Schoenstraße geschnappt worden. Der 27-Jährige hatte sich gewaltsam Zugang zu den Räumen eines Restaurants verschafft und sich dort eine größere Menge Münzgeld unter den Nagel gerissen.

Als er anschließend auch noch in Wohnräume im gleichen Gebäude eindringen wollte, wurde ein Zeuge wach und durchkreuzte die Pläne des Täters. Der junge Mann ergriff die Flucht. Der Zeuge folgte ihm und konnte ihm den Rucksack mit dem Diebesgut entreißen. Der Täter flüchtete weiter auf das Dach des Hauses. Dort wurde er wenig später von den alarmierten Polizeikräften festgenommen.

Wie sich herausstellte, handelte es sich bei dem 27-Jährigen um einen amtsbekannten Mann, der erst vor wenigen Monaten aus dem Gefängnis entlassen wurde und aktuell noch unter Bewährung steht. Er blieb über Nacht im Polizeigewahrsam und soll am Donnerstagnachmittag dem Ermittlungsrichter am Amtsgericht Kaiserslautern vorgeführt werden. |cri

Teure Brille aus Auto gestohlen

Kaiserslautern (ots) – Autoknacker haben in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (31.01./01.02.) in der Carl-Friedrich-Benz-Straße zugeschlagen. Am Morgen entdeckte die Halterin des betroffenen Fahrzeugs, dass ihr Wagen durchwühlt wurde. Eine erste Überprüfung ergab: Es fehlt eine hochwertige Brille. Der Schaden liegt bei mehreren hundert Euro.

Die Tatzeit liegt zwischen Dienstag, 17 Uhr, und Mittwoch, 7.30 Uhr. Der Pkw stand in dieser Zeit vor der Haustür der Fahrzeughalterin. Aufbruchspuren wurden an dem Wagen nicht festgestellt. Die Frau war sich jedoch sicher, ihr Auto abgeschlossen zu haben.

Zeugen, denen im fraglichen Zeitraum verdächtige Personen aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2620 bei der Kriminalpolizei zu melden. |cri

Polizei erteilt Platzverweis

Kaiserslautern (ots) – Zunächst in einem Restaurant, dann an der Eisbahn auf dem Schillerplatz, ist am Donnerstagnachmittag ein alkoholisierter Mann unangenehm aufgefallen. Der 40-Jährige setzte sich in dem Lokal unaufgefordert an mehreren Tischen zu Gästen.

Als die Bedienung den Betrunkenen aufforderte, das aufdringliche Verhalten zu unterlassen und das Lokal zu verlassen, kam der Mann der Bitte zwar nach, suchte allerdings den Schillerplatz auf, um dort sein „Glück“ zu versuchen:

Redselig und auf unangenehme Weise bedrängte er Passanten und Besucher der Eisbahn. Einsicht, dass sein Verhalten störte, zeigte der 40-Jährige erst, als eine alarmierte Polizeistreife ihm einen Platzverweis erteilte. Der Mann befolgte die Anweisung. |erf

Gewinnversprechen unbedingt prüfen

Kaiserslautern (ots) – Ein Gewinnversprechen ist einer Frau aus dem Raum Kaiserslautern am Dienstag per Post ins Haus geflattert. Eine Firma teilte der 70-Jährigen darin mit, dass sie bei einem Gewinnspiel einen Preis in Höhe von mehreren tausend Euro gewonnen habe. Damit das Preisgeld ausgezahlt werden könne, sollte die Frau ein Formular mit allen ihren Daten ausfüllen und unterschrieben an die Absenderfirma zurücksenden.

Da sich die Seniorin nicht daran erinnern konnte, an einem Gewinnspiel teilgenommen zu haben, kam ihr die Sache komisch vor. Sie hielt deshalb Rücksprache mit der Post und erfuhr dort, dass es sich vermutlich um einen Betrugsversuch handelt, bei dem die Absender lediglich an die persönlichen Daten der 70-Jährigen, ihre Bankverbindung sowie ihre Unterschrift kommen wollen. Die Frau ging daraufhin zur Polizei, die entsprechenden Ermittlungen wurden aufgenommen. |cri

Kreis Kaiserslautern

Auffahrunfall

Kreis Kaiserslautern (ots) – Weil sie vermutlich unaufmerksam war, hat eine Autofahrerin am Mittwochabend auf der B270 einen Unfall verursacht. Die 25-Jährige war mit ihrem VW Scirocco unterwegs und fuhr hinter einem Skoda Fabia von Erfenbach in Richtung Otterbach. Als die 29-jährige Fahrerin des Skoda verkehrsbedingt bremsen musste, erkannte die 25-Jährige die Situation zu spät und fuhr auf den vorausfahrenden Wagen auf.

Die 29-Jährige und ihr Sohn klagten nach der Kollision über Schmerzen. Sie wurden durch den Rettungsdienst behandelt und zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge wurden durch den Zusammenstoß beschädigt. Der Sachschaden wird auf 4.000 Euro geschätzt. |elz