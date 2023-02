52-jähriger Mann in Untersuchungshaft

Walldorf (ots) – Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heidelberg wurde am 02.02.2023 durch das Amtsgericht Heidelberg Haftbefehl gegen einen 52- Jahre alten Mann erlassen. Der Täter steht im dringenden Verdacht, einen schweren Wohnungseinbruchdiebstahl in Walldorf begangen zu haben.

Am 01.02.2023 gegen 09.10 Uhr soll sich der Verdächtige zu einem freistehenden Einfamilienhaus in Walldorf begeben haben, dessen Bewohner zu diesem Zeitpunkt abwesend waren. Nachdem der Mann sich Zutritt zu dem Wohnhaus verschafft hatte, indem er die Terrassentür gewaltsam aufbrach, durchsuchte er die Räumlichkeiten und entwendete Wertgegenstände im Gesamtwert mindestens eines vierstelligen Eurobetrages sowie einen dreistelligen Bargeldbetrag.

Durch die vorhandene Online-Kameraüberwachung gewarnt, konnte eine Bewohnerin umgehend die Verständigung der Polizei veranlassen. Diese konnte den Verdächtigen noch auf frischer Tat antreffen und auf der Flucht im nahen Umfeld festnehmen.

Der Tatverdächtige wurde am 02.02.2023 beim Amtsgericht Heidelberg vorgeführt, wo die zuständige Ermittlungsrichterin auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heidelberg einen Haftbefehl wegen Fluchtgefahr gegen den Mann erließ, ihm jenen eröffnete und in Vollzug setzte. Anschließend wurde der Beschuldigte in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Heidelberg und der Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Mannheim dauern weiter an.

Fraglicher Unfallhergang – Zeugenaufruf

Nußloch (ots) – Bereits am Freitag 27.01.23, kam es gegen 17 Uhr auf der B3, Fahrtrichtung Heidelberg, in Höhe Abfahrt Nußloch/St. Ilgen, zu einem Verkehrsunfall. Hierbei soll ein Pkw-Fahrer einen anderen Pkw-Fahrer überholt haben und dann bis zum Stillstand abgebremst haben. Der Überholte fuhr daraufhin auf das abbremsende Fahrzeug auf. Es kam zum Zusammenstoß bei dem beide Fahrzeuge beschädigt wurden.

Das Polizeirevier Wiesloch hat die Ermittlungen zu dem Unfallgeschehen aufgenommen und bittet nun, Verkehrsteilnehmer, welche sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang geben können, sich zu melden. Hinweise bitte an Tel: 06222 5709-0.

Einbruch in Café – Wer kann Hinweise geben?

Ladenburg (ots) – Zu einem Einbruch in ein Café kam es in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch im Schriesheimer Fußweg. Hier wurde aus einer Kasse Münzgeld in niedriger 3-stelliger Höhe entwendet. Auch begab sich der oder die Täter in das nahe Bürogebäude, indem sie ein Fenster aufhebelten, entwendet wurde jedoch nichts. Des Weiteren wurde die Tür eines Kassenhäuschens aufgebrochen, auch hier waren der bzw. die Täter erfolglos.

Die Ermittlungen wurden aufgenommen. Die Polizei sucht nach Zeugen, welche Angaben zur Tat oder zu dem oder den Tätern machen können, unter Tel: 06203/93050.

Nach Kollision von Unfallstelle geflüchtet

Sinsheim (ots) – Am Mittwoch gegen 16 Uhr kollidierte auf der B45 zwischen Hoffenheim und Zuzenhausen eine unbekannte Autofahrerin oder ein unbekannter Autofahrer mit einem entgegenkommenden Mercedes und flüchtete anschließend. Der 71-jährige Mercedes-Fahrer war von Zuzenhausen in Richtung Hoffenheim unterwegs, als die oder der Unbekannte in den Gegenverkehr geriet und das Auto des 71-Jährigen streifte.

Glücklicherweise entstand lediglich ein Sachschaden in Höhe von etwa 3.000 Euro. Das Polizeirevier Sinsheim sucht nun Zeugen und bittet diese, sich unter der Telefonnummer 07261/690-0 zu melden.

Scheibe von Schule beschossen

Hemsbach (ots) – In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch beschoss eine unbekannte Täterin oder ein unbekannter Täter die Scheibe einer Schule in der Friedrich-Ebert-Straße mit einer Luftdruckwaffe und beschädigte diese.

An der Scheibe entstand ein Sachschaden in Höhe von mehr als 1.000 Euro. Der Polizeiposten Hemsbach sucht nun Zeugen und bittet diese, sich unter der Telefonnummer 06201/71207 zu melden.

Kontrolle verloren und in Gegenverkehr gefahren

L600, Leimen (ots) – Am Mittwochnachmittag kurz vor 14 Uhr fuhr ein 56-jähriger Mann mit seinem VW auf der L600 in Richtung Lingental. Als der Fahrer niesen musste, verlor er hierbei kurzzeitig die Kontrolle über sein Fahrzeug und geriet in den Gegenverkehr.

Ein entgegenkommender 53-jähriger Autofahrer versuchte noch auszuweichen, konnte einen Zusammenstoß jedoch nicht mehr verhindern. Beide Fahrzeuge wurden stark beschädigt.

Der Sachschaden liegt bei 20.000 Euro. Personen wurden glücklicherweise nicht verletzt.