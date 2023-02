Jeep aus Einfahrt entwendet

Mannheim (ots) – Zwischen Dienstag, gegen 17 Uhr und Mittwoch, gegen 09 Uhr entwendeten bislang unbekannte Täter auf noch nicht bekannte Art einen Jeep Grand Cherokee, welcher in einer Hofeinfahrt der Saarbrücker Straße abgestellt war. Der derzeitige Wert des Fahrzeugs beträgt mehr als 20.000 Euro.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/71849-0 beim Polizeirevier Mannheim-Käfertal zu melden.

Trickdieb fragt nach Parkgeld und entwendet dreistelligen Betrag

Mannheim (ots) – Am Mittwoch 01.02.2023 kurz vor 10 Uhr verwickelte ein bisher unbekannter Mann einen 80-Jährigen in der Schwetzinger Straße in ein Gespräch. Der Verdächtige erkundigte sich nach Wechselgeld für einen Parkautomaten. Nach dem Gespräch bemerkte der Senior, dass aus seinem Geldbeutel rund 600 Euro fehlten.

Wie genau der Tatverdächtige an das Geld gelangte, ist derzeit noch Ermittlungssache. Der Täter wird wie folgt beschrieben: Männlich, ca. 180 cm, ca. 35 Jahre, trug einen dunkelblauen Pullover, keine Jacke, graue Hose, keinen Bart, keine Brille, kurze dunkelblonde Haare.

Hinweise nimmt das Polizeirevier Mannheim-Oststadt unter Telefon 0621/174-3310 entgegen.

Einbruch in Bürgerdienste

Mannheim-Feudenheim (ots) – In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch verschafften sich ein oder mehrere Täter über einen aufgehebelten Hintereingang Zutritt in das Gebäude der Bürgerdienste in der Hauptstraße. Im Innern wurden anschließend weitere Türen aufgehebelt und ein Tresor mit Werkzeug geöffnet. Ob die Täter dabei Beute machten, ist bislang noch nicht bekannt.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen. Diese werden gebeten, sich unter Tel: 0621 174-4444 zu melden.

Sprinter aufgebrochen und Werkzeug gestohlen

Mannheim (ots) – Im Zeitraum zwischen Dienstagabend, 18 Uhr und Mittwochmorgen, 8 Uhr, brach eine bisher unbekannte Täterschaft einen in der Hirschhorner Straße abgestellten Sprinter auf. Aus dem Fahrzeug wurde hochwertiges Werkzeug entwendet. Die Schadenshöhe liegt im mittleren vierstelligen Bereich.

Zeugen, welche etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden geben, sich beim Polizeirevier Mannheim-Käfertal unter Tel.: 0621/71849-0 zu melden.