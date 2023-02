Mainz-Bretzenheim (ots) – Ein 39-jähriger Fußgänger wurde am späten Mittwochabend im Stadtteil Bretzenheim zunächst von einem Motorrad angefahren und im Anschluss von Fahrer und Sozius des Motorades angegriffen. Der Mann war zu Fuß in der Ludwig-Nauth-Straße Richtung Oberpforte unterwegs, als er an der Ecke Ludwig-Nauth-Straße/Gänsmarkt mit einem Motorrad zusammenstieß. Dadurch fiel er zu Boden.

Die bislang unbekannten Täter schlugen dem Fußgänger im Anschluss auf den Hinterkopf und entwendeten das Handy des Opfers, welches er durch den Sturz verloren hatten.

Unmittelbar danach flohen sie. Der Fußgänger erlitt leichte Verletzungen.

Die Täter seien beide schwarz gekleidet und auf einem dunklen Motorrad unterwegs gewesen.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/65-3633 in Verbindung zu setzen.