Stutensee – 33-Jähriger kommt von Fahrbahn ab

Karlsruhe (ots) – Aus bislang nicht näher bekannter Ursache kam ein 33-Jähriger

Autofahrer am Mittwochmittag in Staffort von der Fahrbahn ab und beschädigte

dabei eine Straßenlaterne sowie einen Gartenzaun.

Nach aktuellem Kenntnisstand fuhr der Lenker eines Ford Transit gegen 12:15 Uhr

vom Gelände eines Einkaufsmarktes in der Büchenauer Straße in Richtung

Ortsmitte. Ohne Beteiligung anderer Verkehrsteilnehmer kam der Fahrzeugführer

dabei nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte am Fahrbahnrand mit einer

Straßenlaterne. Im Anschluss an den Zusammenprall rutschte der Pkw eine Böschung

hinunter, wo er schließlich an einem Gartenzaun zum Stehen kam.

Der 33-Jährige blieb augenscheinlich unverletzt, musste aber zur weiteren

Untersuchung dennoch in eine Klinik gebracht werden. Die Höhe des Unfallschadens

kann bislang noch nicht genauer beziffert werden.

Östringen – Kontrolle von Sperrmüllsammlern

Karlsruhe (ots) – Einen gemeinsamen Kontrolleinsatz von Sperrmüllsammlern

führten am Dienstag Mitarbeitende des Polizeipräsidiums Karlsruhe, des

Landratsamts Karlsruhe und des Bauhofs der Stadt Östringen durch.

Im Zeitraum zwischen 15:30 Uhr und 20:30 Uhr fahndeten Polizeikräfte in der

Kernstadt Östringen sowie in den Ortsteilen Tiefenbach und Eichelberg gezielt

nach Sperrmüllsammlern. Verdächtige Fahrzeuge wurden sodann zum Wertstoffhof

Östringen eskortiert und umfassend überprüft. Neben den gezielten Kontrollen

hinsichtlich abfallrechtlicher Zuwiderhandlungen nahmen besonders spezialisierte

Polizeibeamte der Verkehrspolizeiinspektion auch den technischen Zustand der

Fahrzeuge in den Blick.

Zusammengefasst kontrollierten die Einsatzkräfte 9 Fahrzeuge sowie 12 Personen

und stellten dabei 18 abfallrechtliche Verstöße fest. Darüber hinaus wurden

Sicherheitsleistungen im vierstelligen Bereich erhoben. Zwei Fahrzeuge mussten

zudem wegen technischer Mängel zunächst stillgelegt werden.

Karlsruhe – Verkehrsunfallflucht mit schwer verletzter Seniorin am Hauptbahnhof – Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) – Nach einem Verkehrsunfall, bei dem am Mittwochmittag am

Karlsruher Hauptbahnhof eine Seniorin schwer verletzt wurde, ist die Polizei auf

der Suche nach Zeugen.

Die 80-Jährige überquerte gegen 11:35 Uhr eine Taxizufahrt nahe des

Bahnhofplatzes im Bereich der Victor-Gallancz-Straße. Hierbei wurde die ältere

Dame von einem zügig in die Zufahrt einfahrenden Pkw gestreift. Während die

Seniorin durch die Berührung zu Fall kam und sich schwerere Verletzungen zuzog,

setzte der Unfallverursacher seine Fahrt unbeirrt fort. Die verletzte

Fußgängerin wurde durch einen Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Wer zu dem geflüchteten Fahrer oder dessen Fahrzeug nähere Angaben machen kann,

wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0721 944840 bei der Verkehrspolizei

Karlsruhe zu melden.

Karlsruhe – Internistischer Notfall – Pkw kollidiert in der Nordweststadt mit Gartenmauer

Karlsruhe (ots) – Ein 32-jähriger Pkw-Fahrer erlitt am Dienstagabend gegen 22:10

Uhr während des Ausparkens in der Rülzheimer Straße einen medizinischen Notfall.

In der Folge verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach links von

der Fahrbahn ab. Anschließend überfuhr der 32-Jährige mit seinem Pkw den Gehweg

und touchierte eine Gartenmauer und einen Gartenzaun, bevor das Auto zum Stehen

kam. Der Mann musste von der Feuerwehr aus seinem Fahrzeug befreit werden. Die

alarmierten Rettungskräfte brachten ihn zur weiteren Untersuchung in ein

Krankenhaus. Der durch den Unfall entstandene Sachschaden kann noch nicht

beziffert werden.

Karlsruhe – Autofahrerin kollidiert mit Straßenbahn

Karlsruhe (ots) – Leicht verletzt wurde eine 39-jährige Pkw-Lenkerin bei einer

Kollision mit einer Straßenbahn am Dienstagabend in Oberreut.

Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr die BMW-Fahrerin gegen 20:00 Uhr die

Otto-Wels-Straße von der Pulverhausstraße kommend. An einem unbeschrankten

Bahnübergang kurz nach der Pulverhausstraße stieß sie mit einer in Richtung

Karlsruhe fahrenden Straßenbahn zusammen und verletzte sich dabei leicht. Die

Fahrgäste in der Straßenbahn blieben unverletzt.

Die Autofahrerin wurde zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. An

ihrem Pkw entstand erheblicher Sachschaden und er musste abgeschleppt werden.

Der Schaden an der Straßenbahn wird vorläufig auf etwa 5.000 Euro geschätzt.

Die weiteren Ermittlungen zur Unfallursache werden bei der

Verkehrspolizeiinspektion Karlsruhe geführt. Zeugen und Hinweisgeber werden

gebeten, sich unter der Rufnummer 0721 944840 zu melden.

Karlsdorf-Neuthard – Fußgänger bei Unfall mit Pkw schwer verletzt

Karlsruhe (ots) – Am Dienstagnachmittag erlitt ein Fußgänger schwere

Verletzungen nachdem er beim Überqueren einer Straße von einem Pkw erfasst

wurde.

Gegen 17:55 Uhr kam es auf Höhe eines Kreisverkehrs in der Amalienstraße zu

einem Unfall zwischen Pkw und Fußgänger. Hierbei übersah ein 53-jähriger

Spaziergänger beim Überqueren der Straße offenbar einen ihm entgegenkommenden

Pkw, woraufhin es zur Kollision kam. In der Folge musste der Fußgänger aufgrund

schwerer Verletzungen in einem Krankenhaus versorgt werden. Der Sachschaden

beläuft sich auf etwa 4.000 Euro.