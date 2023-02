Heidelberg: Rotlicht missachtet und Unfall verursacht

Heidelberg (ots) – Am Dienstagmorgen kurz nach 7 Uhr war eine 46-jährige Frau

mit ihrem Honda auf dem Czernyring unterwegs und missachtete nach derzeitigem

Kenntnisstand das Rotlicht der Ampelanlage an der Einmündung zur

Max-Jarecki-Straße. Hierbei kam es zur Kollision im Einmündungsbereich mit einem

46-jährigen Opel-Fahrer, welcher gerade in den Czernyring einbog. Durch den

Unfall erlitt die 46-jährige Frau im Honda leichte Verletzungen. Der

Gesamtschaden liegt bei 15.000 Euro.