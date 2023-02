Mainz – Weisenau – Zeugen gesucht – Radfahrer beinahe von PKW erfasst

Mainz-Weisenau – Am Mittwochmorgen wurde ein Fahrradfahrer in der

Göttelmannstraße beinahe durch einen PKW erfasst. Zeugen beobachteten gegen

10:20 Uhr einen silbernen Audi A4, dessen Fahrer in der Göttelmannstraße in Höhe

des Volksparks, offensichtlich die Kontrolle über seinen PKW verlor und von der

Straße abkam. Der mit zwei jungen männlichen Insassen besetzte Audi sei auf den

Gehweg gekommen und habe dort beinahe einen Fahrradfahrer angefahren. Durch die

Zeugen wurde die Polizei über den Sachverhalt informiert. Als die Polizei

eintraf, konnte allerdings weder der Radfahrer noch der silberne Audi und seine

Insassen angetroffen werden.

Ob es sich bei dem Fahrzeug in diesem Vorfall um das gleiche Fahrzeug handelt,

welches gegen Mittag in Mainz-Bretzenheim in einen Verkehrsunfall mit drei

Verletzten verwickelt war, ist Gegenstand der Ermittlungen.

Die Mainzer Polizei sucht nun nach weiteren Zeugen die Hinweise zu dem Geschehen

machen können sowie nach dem gefährdeten Radfahrer.

Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich mit der

Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-4110 in Verbindung zu

setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die

Polizei übermittelt werden.

Mainz – Bretzenheim – 3 Verletzte bei Verkehrsunfall

Mainz – Gegen 12:15 Uhr ereignete sich am heutigen Mittwoch im

Kreuzungsbereich Haifa-Allee / Am Schleifweg im Mainzer Stadtteil Bretzenheim

ein Verkehrsunfall zwischen zwei PKW, bei dem zwei Personen leicht und eine

schwer verletzt wurden.

Der 18-jährige Unfallverursacher befuhr mit einem silbernem Audi A4 die

Haifa-Allee in Richtung B40. Im Kreuzungsbereich Haifa-Allee / Am Schleifweg

kollidierte er mit einem PKW, welcher aus der Gegenrichtung links in den

Schleifweg abbiegen wollte. Durch den Aufprall wurde der 37-jährige Fahrer des

entgegenkommenden Autos eingeklemmt, konnte jedoch kurz darauf durch die

Berufsfeuerwehr Mainz befreit werden.

Neben dem 18-jährigen Fahrer war noch ein weiterer 18-jähriger Beifahrer in dem

Audi. Beide wurden leicht verletzt. Der 37-jährige Fahrer erlitt schwerere

Verletzungen und wurde durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht. Beide

Unfallfahrzeuge wurden erheblich beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Für

Aufräumarbeiten blieb die Kreuzung für ca. 1 Stunde voll gesperrt. Die

Ermittlungen zur Unfallursache laufen.