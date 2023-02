55-jähriger Vermisster aus Worms tot aufgefunden

Worms – Der seit dem 27.12.2022 als vermisst gemeldete und mit einer

Öffentlichkeitsfahndung gesuchte Jürgen Hack wurde zwischenzeitlich tot im Rhein

bei Gernsheim (Hessen) aufgefunden. Es gibt keine Hinweise auf eine zugrunde

liegende Straftat oder Fremdeinwirkung.

Auseinandersetzung in der Innenstadt

Worms – Um kurz vor 13 Uhr kam es am gestrigen Dienstag zu einer

körperlichen Auseinandersetzung in der Kämmererstraße. Beteiligt waren drei

Wormser im Alter von 25 bis 31 Jahren. Nach ersten Erkenntnissen ist es zu

Streitigkeiten zwischen einem 29-Jährigen zusammen mit dessen 31-jährigen Bruder

und einem 25-Jährigen gekommen. In diesem Zusammenhang soll der 25-Jährige den

29-Jährigen mit einer kleinen Schaufel geschlagen haben, welche er diesem zuvor

abnahm. Bei Eintreffen der Wormser Polizei war der 25-Jähriger bereits nicht

mehr vor Ort. Der 29-Jährige wurde durch die Auseinandersetzung leicht verletzt

und trug eine Schürfwunde davon.

Die genauen Abläufe und Hintergründe sind nun Gegenstand der eingeleiteten

Ermittlungen. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird

gebeten sich mit der Polizeiinspektion Worms unter der Rufnummer 06241/852-0 in

Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter

piworms@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.