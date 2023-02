Rollerfahrer flüchtet – Verfolgungsfahrt

Einer Polizeistreife fiel am Mittwoch (01.02.2023), gegen 2.45 Uhr, in der Langgartenstraße ein Roller mit überhöhter Geschwindigkeit auf. Beim Erblicken der Polizeistreife flüchtete er mit hoher Geschwindigkeit. Die Polizei nahm die Verfolgung auf. Im Bereich der Teichgasse schaltete der Rollerfahrer das Licht aus. Aufgrund der sehr hohen Geschwindigkeit des Rollers brach die Polizei die Verfolgung ab. Der Roller konnte kurze Zeit später in der Teichgasse verschlossen festgestellt werden. Das angebrachte Kennzeichen war als Verloren gemeldet. Die Polizei stellte den Roller sicher.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

Mit gestohlenen Kennzeichen und ohne Führerschein unterwegs

Ein 24-jähriger Pkw-Fahrer fiel einer Polizeistreife am Dienstagabend (31.01.2023) in der Saarlandstraße auf. Da die angebrachten Kennzeichen als gestohlen gemeldet waren, wurde das Fahrzeug einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der 24-Jährige keinen Führerschein besitzt, aber dennoch Halter des Fahrzeugs ist. Laut dem 24-Jährigen habe er die gestohlenen Kennzeichen irgendwo gefunden. Die Polizei stellte die Kennzeichen sicher und ließ das Fahrzeug abschleppen. Der 24-Jährige muss sich nun wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Kennzeichendiebstahls und Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz verantworten.

Ladendieb landet im Gefängnis

Ein 17-Jähriger stahl am Dienstagnachmittag (31.01.2023) in einem Drogeriemarkt im Bereich Im Zollhofs zwei Hörspielfiguren. Der Ladendetektiv beobachtete die Tat und sprach den 17-Jährigen, nachdem dieser den Kassenbereich passierte ohne zu bezahlen, an. Der Jugendliche versuchte sofort zu fliehen, wurde aber vom Ladendetektiv bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten. Darüber hinaus bestand gegen den 17-Jährigen ein aktueller Haftbefehl. Der Jugendliche kam anschließend in eine Jugendstrafanstalt.

Fahrradfahrerin nach Unfall verletzt

Ein 70-jähriger Pkw-Fahrer übersah am Dienstagmittag (31.01.2023) beim Abbiegen eine 59-jährige Fahrradfahrerin in der Saarlandstraße, die verbotswidrig die falsche Straßenseite befuhr, und stieß mit ihr zusammen. Die 59-Jährige verletzte sich hierbei. Sie kam anschließend in ein Krankenhaus. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von 1500 Euro.

Beim Abbiegen Unfall verursacht – Zeugen gesucht

Ein 23- und ein 56-jähriger Pkw-Fahrer kollidierten am Dienstag (31.01.2023), gegen 17.55 Uhr, beim Abbiegen im Kreuzungsbereich der Sternstraße und Mannheimer Straße. Hierbei wurden beide Fahrer leicht verletzt. Der Gesamtsachschaden beläuft sich derzeit auf über 4000 Euro. Die Polizei sucht nun Zeugen. Hinweise werden an die Polizeiwache Oggersheim unter Tel. 0621 963 – 2403 oder per E-Mail pwoggersheim@polizei.rlp.de erbeten.