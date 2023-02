Versuchte Brandstiftung, Hausfriedensbruch und Sachbeschädigung

Am Dienstagabend, 31.01.2023, wurde die Polizei Speyer über eine Rauchentwicklung in einem Lichtschacht an der Verwaltungshochschule in der Freiherr-vom-Stein Straße informiert. Eine stärkere Brandentwicklung sowie ein Übergriff auf das Gebäude konnte durch die Feuerwehr verhindert werden. Im Inneren wurden außerdem Essens- und Getränkereste zurückgelassen sowie eine Infotafel mit Farbe beschmiert und eine Toilette beschädigt. In diesem Zusammenhang wird nach einer 5-köpfigen Gruppe Jugendlicher gesucht (drei männliche und zwei weibliche). Zeugen, die Angaben zu der Tat machen können oder die Personengruppe im Zeitraum zwischen 18:30 und ca. 21:00 Uhr in der Nähe der Verwaltungshochschule gesehen haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Speyer telefonisch oder per E-Mail zu melden (Tel. 06232 / 137-0, E-Mail an

Speyer- Verkehrsunfall mit Rollator

Am 31.01.2023 gegen 10:50 Uhr wurde in der Lessingstraße eine auf dem Gehweg vorbeilaufende 87-jährige Fußgängerin mit Rollator von einer ausparkenden 62-jährigen PKW-Fahrerin touchiert, kam hierbei zu Fall und verletzte sich leicht. Durch den hinzugezogenen Rettungsdienst wurde sie erstversorgt und anschließend zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus gebracht. Am PKW der Unfallverursacherin konnte kein Schaden festgestellt werden.

PKW-Fahrer unter Drogeneinfluss und mit gefälschtem Dokument festgestellt

In der Bahnhofstraße wurde am 31.01.2023 zur Mittagszeit ein 43-jähriger PKW Fahrer einer Verkehrskontrolle unterzogen. Der durchgeführte Drogentest erhärtete den Verdacht des Führens eines Kraftfahrzeuges unter Einfluss von Betäubungsmitteln. Zudem wurde ein Ausweisdokument aufgefunden, welches sich nach genauerer Überprüfung als Totalfälschung herausstellte. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen, das Ausweisdokument sichergestellt und eine Anzeige gefertigt.