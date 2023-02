Vorsicht! Aktuell rufen Betrüger an

Aktuelle Anrufe mit den Maschen Enkeltrick und Schockanruf

Landkreis Marburg-Biedenkopf

Seit kurz vor 14 Uhr haben sich die Betrüger offenbar mal wieder den Landkreis Marburg Biedenkopf vorgenommen. Die Anrufe erreichten Bürgerinnen und Bürger in Marburg, Cölbe, Wetter und zwei Mal in der Gemeinde Dautpetal. Glücklicherweise erkannten die Angerufenen die Masche und blieben ohne Schaden.

Bislang versuchten es die Betrüger am heutigen Tag mit der ganz typischen Variante des angeblich schweren Verkehrsunfalls des Sohnes oder der Tochter. In diesen Fällen ist es so, dass die Betrüger, sobald sich jemand auf das Gespräch einlässt, relativ schnell an angebliche Polizeibeamte oder Richter oder Staatsanwälte weitergibt und dieser dann eine Kaution zur Abwendung der Haft anbietet.

„Weder die Polizei noch die Staatsanwaltschaft rufen an, um über solche Fälle zu berichten und um die Kaution zu „verhandeln“ . Wer nicht Opfer von Betrügern am Telefon werden will, dem hilft nur das sofortige Auflegen, sobald es am Telefon um Geld oder Vermögen geht!“

Egal welche Geschichte man hört, egal ob eine schockierende Nachricht oder einfach nur die Bitte um Unterstützung für irgendwas – geht es bei einem unerwarteten Anruf ums Geld, sollte man das Gespräch erstmal sofort beenden.

Diese Verhaltensweise sollten innerhalb der Angehörigen immer wieder besprochen und angesprochen werden. Wer helfen möchte, kann dies ja nach einem selbst gewählten Rückruf und der entsprechenden Rückversicherung immer noch tun!“

Weitere Hinweise zu den Betrugsmaschen stehen im Internet u.a. unter www.polizei-beratung.de oder https://www.polizei.hessen.de/Schutz-Sicherheit/Rat-und-Vorsorge/Sicherheit-fuer-Senioren/

Wettenberg: Einbrüche in Launsbach

Zu mindestens zwei Einbrüchen kam es in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in der Gießener Straße. Die Täter brachen dort in zwei Einfamilienhäuser ein und durchsuchten die Räume. Mit dem Diebesgut u. a. Schmuck suchten sie das Weite. Zeugen, die dort verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich mit der Kriminalpolizei in Gießen unter 0641/7006-6555 in Verbindung zu setzen.

Pohlheim: Einbrecher flüchten ohne Beute

Ohne Beute flüchteten Diebe nach einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Berliner Straße. Zwischen 17.30 Uhr am Montag und 14.15 Uhr am Dienstag hebelten die Unbekannten ein Kellerfenster auf und durchsuchten im Haus mehrere Räume. An dem Gebäude entstand Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Hinweise nimmt die Gießener Polizei unter 0641/7006-6555 entgegen.

Gießen: Diebstahlsicherung durchtrennt

Nachdem zwei Ladendiebe am Dienstag gegen 17.30 Uhr die Diebstahlsicherungen dreier Jacken in der Umkleidekabine durchtrennten, ertönte die Alarmanlage. Das Duo flüchtete aus der Kabine des Bekleidungsgeschäfts im Seltersweg und ließ die Jacken im Wert von etwa 740 Euro zurück. Während ein Dieb das Geschäft verlassen konnte, wurde sein Komplize noch dort festgenommen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entließen die Ermittler den 31-jährigen Tatverdächtigen. Hinweise zu dem Geflüchteten nimmt die Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755 entgegen.

Laubach: Geld an Betrüger überwiesen

In dem Glauben, mit seinem Sohn über einen Nachrichtendienst zu schreiben, überwies ein 63-jähriger Mann etwa 2700 Euro an einen Betrüger. Der Laubacher erhielt Dienstagvormittag eine WhatsApp-Nachricht, in der der Betrüger vorgaukelte dessen Sohn zu sein und bat darum, eine Rechnung zu begleichen. Nachdem der Laubacher den Betrag überwies, flog der Betrug auf. Um sich vor solchen Betrugsmaschen zu schützen, gibt die Polizei folgende Tipps:

Speichern Sie nicht sofort die unbekannte Nummer ab. Überprüfen sie erst, ob es sich bei der neuen Nummer tatsächlich um die Ihres Kind oder Ihres Verwandten handelt. Hierzu eignet sich nicht die Chatfunktion. Besser ist ein Anruf oder optimaler Weise ein Video-Anruf.

Überweisen Sie kein Geld, ohne vorher mit dem betreffenden Angehörigen gesprochen zu haben.

Falls Sie mit Festnetz- oder Handynummer im Telefonbuch stehen, veranlassen Sie das Löschen der Nummern. So erschweren sie Betrügern das Leben.

Reden Sie mit Freunden und Verwandten über die Betrugsmaschen.

Informieren Sie die Polizei, wenn Sie Opfer eines Betrugs geworden sind!

Gießen: Autoscheibe eingeschlagen

Auf eine im Auto liegende Tasche hatten es Diebe in der Straße „An den Gärten“ in Watzenborn-Steinberg abgesehen. Die Unbekannten warfen zwischen 20.00 Uhr am Montag und 09.00 Uhr am Dienstag die Scheibe des grauen Golfs ein und nahmen die Tasche vom Beifahrersitz einfach mit. Hinweise zu den Dieben erbittet die Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555.

Staufenberg: Seniorin beim Geldwechseln bestohlen

Beim Geldwechseln bestahl ein unbekannter Mann eine 70-jährige Frau und erbeutete 300 Euro. Der Dieb gab der Seniorin vor, eine Zwei-Euro-Münze wechseln lassen zu wollen. Als die Dame nach passendem Münzgeld in ihrer Geldbörse suchte, griff er zu und entwendete ihre Geldscheine. Anschließend flüchtete er. Der Täter ist zwischen 40 und 50 Jahren alt, etwa 1,70 Meter groß, kräftig und hat graue längere Haare. Er trug eine schwarze Jeans und eine dunkle Jacke. Die Polizei sucht Zeugen, die den Diebstahl am Dienstag gegen 11.00 Uhr auf dem Rewe-Parkplatz in der Markstraße beobachtet haben. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755 entgegen.

Langgöns: Beim Vorbeifahren Ford touchiert

Offenbar beim Vorbeifahren touchierte ein Unbekannter am Dienstag (31.Januar) zwischen 6.45 Uhr und 11.30 Uhr einen am Fahrbahnrand der Birkenstraße geparkten Ford. Als der Besitzer zu seinem silberfarbenen Focus zurückkam, war dieser auf der Fahrerseite beschädigt. Der Unbekannte fuhr davon, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 1.000 Euro zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555 entgegen.

Gießen: Fußgänger angefahren

Ein bislang Unbekannter befuhr am Freitag (27.Januar) gegen 12.30 Uhr die Rödgener Straße von der Stadtmitte kommend. Auf Höhe der Hausnummer 91 fuhr der Unbekannte mit seinem rechten Außenspiegel gegen den Arm eines 22-jährigen Fußgängers, der am Straßenrand entlanglief. Der PKW-Fahrer entfernte sich, ohne seinen rechtlichen Pflichten nachzukommen. Der Fußgänger verletzte sich dabei leicht. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755 entgegen.

Gießen: Beim Ein- oder Ausparken Seat touchiert

Am Dienstag (31.Januar) zwischen 11.30 Uhr und 13.30 Uhr touchierte ein Unbekannter beim Ein- oder Ausparken einen in der Keplerstraße geparkten Seat. Vermutlich stieß der Unbekannte mit einer Anhängerkupplung gegen die vordere Stoßstange des schwarzen Leon und fuhr davon, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 300 Euro zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555 entgegen.

Gießen: Auf Autohof LKW beschädigt

Ein bislang Unbekannter beschädigte zwischen Sonntag (29.Januar) 17.00 Uhr und Montag (30.Januar) 10.00 Uhr auf einem Autohof in der Rheinfelser Straße in Lützellinden einen geparkten LKW mit Anhänger. Der Unbekannte fuhr weiter, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 1.500 Euro zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555 entgegen.

B3/Lollar: LKW verliert Eiszapfen

Am Montag (12.Dezember) zwischen 15.00 Uhr und 15.30 Uhr befuhr ein 37-jähriger Mann in einem Ford den linken Fahrstreifen der Bundesstraße 3 von Marburg in Richtung Gießen. Auf der rechten Fahrspur fuhr ein bislang unbekannter LKW. Von der Plane des LKW löste sich ein Eiszapfen und beschädigte den Ford. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755 entgegen.

Gießen: BMW gestreift

Zwischen Montag (30.Januar) 22.00 Uhr und Dienstag (31.Januar) 15.00 Uhr streifte ein bislang Unbekannter in der Grabenstraße (Höhe 64) einen geparkten BMW. Als die Besitzerin zu ihrem silberfarbenen 1er zurückkam, war dieser am Heck beschädigt. Der Unbekannte fuhr davon, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 500 Euro zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755 entgegen.

Rabenau: Glatteisunfall

Dienstagfrüh (31.Januar) gegen 6.25 Uhr befuhr eine 40-jährige Frau in einem Smart die Landstraße 3126 von Deckenbach in Richtung Rüddingshausen. Aufgrund von Eisglätte verlor die Smart-Fahrerin im Kurvenbereich die Kontrolle über ihr Fahrzeug, kam von der Fahrbahn ab und überschlug sich mehrfach. Der PKW kam auf dem Dach liegend im Feld zum Stehen. Die 40-Jährige verletzte sich dabei leicht und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von 15.000 Euro. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Hinweise nimmt die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430 entgegen.

Linden: Fußgänger angefahren

Am Dienstag (31.Januar) gegen 18.50 Uhr überquerte ein 67-jähriger Mann aus Linden offenbar ohne auf den Verkehr zu achten die Hauptstraße in Höhe der Hausnummer 5 in Richtung Schulstraße. Eine 75-jährige Frau in einem Skoda war zu diesem Zeitpunkt auf der Großen-Lindener-Straße in Richtung Hauptstraße unterwegs und konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen. Es kam zum Zusammenstoß mit dem Fußgänger. Der 67-Jährige verletzte sich dabei und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Bei einem durchgeführten Atemalkoholtest pustete der Fußgänger 1,15 Promille. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf 5.000 Euro. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555 entgegen.

Grünberg: Geplatzter Reifen bringt Radfahrer zu Fall

Ein 42-jähriger Radfahrer befuhr am Dienstag (31.Januar) gegen 7.35 Uhr den Radweg entlang der Alsfelder Straße in Richtung Mücke. Der Radfahrer querte die Einmündung „Neupforte“ und beabsichtigte den weiterführenden Weg zu fahren. Als er über den Bordstein fuhr, platzte der Reifen und der 42-Jährige stürzte. Dabei verletzte er sich schwer und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Hinweise nimmt die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430 entgegen.