Auffahrunfall auf BAB 7 – zwei Sattelzüge beteiligt

Kirchheim (ots)

Am Mittwoch, dem 01.02.2023, gg. 14.25 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall, an welchem zwei Sattelzüge beteiligt waren, auf der BAB 7, Kassel in Richtung Fulda, zwischen dem AD Kirchheim und dem AD Hattenbach, km 525, Gemarkung Niederaula, Landkreis Hersfeld-Rotenburg.

Ein 39-jähriger Fahrzeugführer befuhr mit seinem Sattelzug den oben genannten Autobahnabschnitt auf dem rechten Fahrstreifen in einer Baustelle. Aufgrund stockenden Verkehrs musste er anhalten. Ein hinter ihm befindlicher 46-jähriger konnte den von ihm geführten Sattelzug nicht mehr rechtzeitig abbremsen und versuchte nach links auszuweichen. Hierbei stieß er mit der Beifahrerseite der Sattelzugmaschine gegen das Heck des Sattelaufliegers.

Personen wurden bei dem Verkehrsunfall nicht verletzt. Der Sachschaden wird derzeit auf etwa 100.000,- Euro geschätzt.

Zwei Fahrstreifen in der Baustelle in Fahrtrichtung Fulda mussten bis zum Abschluss der Bergungsmaßnahmen gegen 16.50 Uhr gesperrt werden. Der Verkehr wurde über den ausgelagerten Fahrstreifen sowie durch die Baustelle geleitet.

Es bildete sich ein entsprechender Rückstau.

An der Unfallstelle waren die Feuerwehr aus Kirchheim, eine Rettungswagenbesatzung und die Autobahnmeisterei aus Hönebach eingesetzt. Da Betriebsstoffe ausgelaufen waren setzte die Feuerwehr Niederaula eine Ölsperre in der Aula. Die untere Wasserbehörde wurde in Kenntnis gesetzt.

Verkehrsmeldungen für die Landkreise Fulda, Hersfeld-Rotenburg und den Vogelsbergkreis

Verkehrsunfall

Petersberg. Eine 58-jährige Fahrradfahrerin aus Fulda wurde bei einem Unfall am Dienstag (31.01.) leicht verletzt. Sie befuhr gegen 7.25 Uhr die K 1 aus Richtung Fulda kommend. Ein 25-jähriger Opel-Fahrer befuhr zeitgleich die K 7 aus Richtung Untergötzenhof kommend und wollte nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen nach links auf die K 1 abbiegen. Hierbei kollidierte er aus noch unklarer Ursache mit der 58-jährigen Radfahrerin. Die Frau wurde mit leichten Verletzungen mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Bei dem Unfall entstand außerdem Sachschaden in Höhe von circa 2.200 Euro.

Polizeistation Fulda

Unfallflucht

Niederaula. In der Zeit von Montag (30.01.), gegen 15:30 Uhr bis 17:30 Uhr, parkte ein 30-jähriger Pkw-Fahrer aus Eisenach seinen weißen Ford Fiesta ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand in der Hauptstraße Höhe der Hausnummer 15. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer streifte vermutlich beim Vorbeifahren den Außenspiegel des geparkten Fahrzeugs und beschädigte diesen. Anschließend verließ der Unfallverursacher unerlaubt die Unfallstelle, ohne seinen Pflichten eines Unfallbeteiligten nachzukommen. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Abbiegeunfall

Bad Hersfeld. Am Montag (30.01.), gegen 16:40 Uhr, befuhr eine 27-jährige Pkw-Fahrerin aus Hauneck die Eichhofstraße von der Nachtigallenstraße kommend in Richtung Hainstraße. Eine 50-jährige Pkw-Fahrerin aus Bad Hersfeld bog nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen zeitgleich von der Eichhofstraße verbotswidrig nach links in die Hainstraße ein und kollidierte dabei mit der Pkw-Fahrerin aus Hauneck. Verletzt wurde niemand. Es entstand Sachschaden von etwa 400 Euro.

Verkehrsunfallflucht

Bad Hersfeld. Am Dienstag (31.01.), in der Zeit von 7:30 Uhr bis 16:30 Uhr, parkte ein 25-jähriger Pkw-Fahrer aus Ludwigsau seinen dunkelblauen VW Golf auf einem öffentlichen Parkplatz in der Straße „Am Giegenberg“. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer stieß vermutlich beim Ein- beziehungsweise Ausparken gegen den geparkten Pkw und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1.500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Polizeistation Bad Hersfeld

Unfall im Längsverkehr auf Feldweg

Grebenhain-Crainfeld. Am Dienstag (31.01.), gegen 12 Uhr, fuhr eine 69-jährige Fahrerin aus Grebenhain mit ihrem Mitsubishi Colt den geteerten Feldweg (früher K 100) von Crainfeld kommend in Richtung Landesstraße 3181. Eine 26-jährige Fahrerin aus Freiensteinau fuhr zu diesem Zeitpunkt mit ihrem VW Polo in die entgegengesetzte Richtung. Etwa 300 Meter nach dem Ortsschild von Crainfeld streiften sich nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen aus noch unklarer Ursache die beiden Fahrzeuge im Längsverkehr. Hierdurch kam die Polo-Fahrerin nach rechts vor der Fahrbahn ab und stieß dort gegen einen Baum. Sie wurde bei dem Unfall leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Gesamtsachschaden in Höhe von etwa 9.500 Euro.

Drei Fahrten unter Alkohol und Drogen innerhalb von rund 30 Stunden festgestellt – Polizei sensibilisiert

Hilders. Beamte der Polizeistation Hilders kontrollierten in der hessischen Rhön innerhalb von etwa 30 Stunden drei Fahrzeuge, deren Fahrern sie aufgrund des Verdachts von Alkohol- und Drogenkonsum die Weiterfahrt untersagen mussten.

Zunächst geriet am Montagnachmittag (30.01.), gegen kurz vor 18 Uhr, ein weißer Transporter in der Fuldaer Straße in Gersfeld in den Fokus der Polizisten. Bei einer Verkehrskontrolle ergab sich für die Beamten der Verdacht, dass der 28-jährige Mann aus dem Schwalm-Eder-Kreis unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Daraufhin wurde eine Blutentnahme durchgeführt und dem 29-Jährigen das weitere Führen seines Fahrzeugs untersagt.

Bereits am Dienstagvormittag (31.01.), gegen 11.40 Uhr, fiel den Beamten dann ein weiterer Kleintransporter des Herstellers Renault auf der L3176 von Hilders kommend in Richtung Eckweißbach auf. Als die Streife das Fahrzeug einer Kontrolle unterziehen wollte, missachtete der Fahrer zunächst über mehrere Kilometer hinweg die Anhaltesignale sowie das Blaulicht und Martinshorn des Streifenwagens. Schließlich hielt der 29-jährige Mann aus Gießen den Transporter doch an. Bei der anschließenden Kontrolle ergab sich erneut der Verdacht auf Drogen am Steuer. Der Fahrer wurde zur Dienststelle verbracht und eine Blutentnahme veranlasst. Dem Gießener wurde ebenfalls die Weiterfahrt verboten.

Auch ein 40-jähriger Hilderser, der am frühen Mittwochmorgen (01.02.), gegen 0.15 Uhr, durch seine Fahrweise in der Thüringer Straße in Hilders auffiel, entging den Blicken der aufmerksamen Polizisten nicht. Auch bei diesem Fahrzeugführer ergab sich bei einer anschließenden Kontrolle für die Beamten der Verdacht auf Alkohol am Steuer und sie führten einen Atemalkoholtest durch, der den Verdacht erhärtete. Dem 40-Jährigen wurde daraufhin das Führen des Pkw untersagt.

Auf die Fahrer kommen nun Verfahren wegen des Verdachts des Führens von Fahrzeugen unter dem Einfluss berauschender Mittel zu.

Polizei sensibilisiert

Zudem wurden alle drei Männer in persönlichen Gesprächen durch die Polizeibeamten sensibilisiert: Wer unter Alkohol- oder Drogeneinfluss fährt, gefährdet nicht nur sich selbst, sondern auch Andere. Doch neben der Gefahr von Unfällen, kann das Fahren unter Alkohol- oder Drogeneinfluss auch weitere weitreichende Folgen für die Betroffenen haben: Von Geldbuße, Punkten in Flensburg, dem zeitweisen oder dauerhaften Verlust des Führerscheins, einem drohenden Strafverfahren, bis hin zu Schadensersatzansprüchen oder der Zahlung von Schmerzensgeld – die Konsequenzen sind vielfältig. Sogar der Verlust des eigenen Arbeitsplatzes kann bei einem Fehlverhalten drohen.

Auch weiterhin wird die osthessische Polizei einen Schwerpunkt auf Verkehrskontrollen zum Thema „Alkohol und Drogen“ in allen drei Landkreisen legen, um somit die Verkehrssicherheit zu erhöhen.

Brand in Einfamilienhaus

Fulda (ots)

Fulda. Am Mittwochmorgen (01.02.), gegen 7 Uhr, kam es in der Spaakstraße zu einem Brand in einem Einfamilienhaus.

Als die Einsatzkräfte am Brandort eintrafen, brannte es im Bereich der Küche. Das Feuer war durch eine Bewohnerin bemerkt worden. Sie informierte daraufhin einen Nachbarn, der die Feuerwehr alarmierte, die Hausbewohner aus dem Haus geleitete und mit dem Löschen der Flammen begann. Durch ein zusätzliches, schnelles Einschreiten der Feuerwehr konnte das Feuer frühzeitig gelöscht werden. Verletzt wurde nach derzeitigen Erkenntnissen niemand.

Warum das Feuer ausbrach, ist derzeit noch unklar und Bestandteil der weiteren Ermittlungen der Kriminalpolizei in Fulda.

Durch den Brand entstand nach ersten vorläufigen Schätzungen Sachschaden in sechsstelliger Höhe.

Polizei warnt vor Telefonbetrügern: Aktuell Anrufe in allen drei Landkreisen

Osthessen (ots)

Osthessen. Aktuell versuchen Unbekannte in allen drei osthessischen Landkreisen auf verschiedene Arten des Trickbetrugs am Telefon an das Ersparte ihrer Opfer zu gelangen. Dabei geben sich die Anrufer am Telefon als Angehörige, Verwandte, Bankangestellte oder Polizeibeamte aus und erklären, dass eine Notlage vorliege, in deren Zusammenhang dringend Gelder überwiesen oder übergeben werden müssten. Ihre Polizei warnt:

Trickbetrug ist vielfältig.

mit Namen vorstellt oder als Bekannter/ Verwandter, Bankangestellter oder Polizeibeamter beziehungsweise Person der Justiz ausgibt, den Sie als solchen nicht erkennen. Legen Sie einfach den Telefonhörer auf, sobald Ihr

Gesprächspartner Geld von Ihnen fordert. Rufen Sie Ihre Verwandten unter der Ihnen bekannten

Telefonnummer oder die Polizei unter der 110 an. Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen an Ihnen unbekannte

Die Täter passen ihr Vorgehen an Ängste der potentiellen Opfer an, wodurch sie deren höchstpersönlichen Lebensbereich tangieren. Anhaltende Telefonate mit den Tätern während der Betrugshandlung verhindern den Kontakt mit nahestehenden Personen. Hierdurch wird der Betrugsirrtum aufrecht erhalten und Opfer sind bereit hohe Wertbeträge zu zahlen. Folgen, wie Rückzug aus der Gesellschaft und Schamgefühl bieten Trickbetrügern eine Plattform. Sprechen Sie offen über das Geschehene, jeder kann Opfer werden. Scheuen Sie sich nicht die Polizei beim Verdacht eines Betrugs zu informieren. Informationen zum Trickbetrug finden Sie auf der Internetseite www.senioren-sind-auf-zack.de