Im Zug geschlagen und verletzt worden, Limburg, Regionalexpress 49, Dienstag, 31.01.2023, 09:55 Uhr

(wie) Am Dienstagvormittag wurde ein Mann im Regionalexpress bei Limburg geschlagen und verletzt. Ein 27-Jähriger aus Gießen war mit dem RE 49 von Fulda nach Koblenz unterwegs. Hierbei trug er keine Mund-Nasenbedeckung im Zug. Dies missfiel einem Unbekannten offenbar dermaßen, dass er den 27-Jährigen lange Zeit anstarrte und ihn dann mehrfach beleidigt haben soll. Anschließend kam es zu einer handfesten Auseinandersetzung, bei der der 27-Jährige durch Schläge und Tritte verletzt wurde. Die Auseinandersetzung setzte sich auch nach dem Aussteigen am Limburger Bahnhof weiter fort. Der unbekannte Schläger wurde als 16 bis 18 Jahre alt, 175 cm groß und mit normaler Statur beschrieben. Er soll an den Seiten kurzrasierte Haare und beginnenden Bartwuchs gehabt haben. Bekleidet sei er mit einer Basecap mit Canada-Emblem, einer schwarzen Jacke, einem grauen Pullover mit kleinem Schriftzug im Brustbereich, einer beigefarbenen Hose und Adidas-Schuhen gewesen. Schwarze Overear-Kopfhörer fielen dem 27-Jährigen noch an dem mitteleuropäisch aussehenden Täter auf. Die Kriminalpolizei Limburg ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung und nimmt Hinweise unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 entgegen.

Auf Spielplatz geschlagen und verletzt, Limburg, Amselweg, Dienstag, 31.01.2023, 18:20 Uhr

(wie) In Limburg wurde ein Mann am Dienstagabend auf einem Spielplatz von einem anderen Mann geschlagen und getreten und dabei verletzt. Ein 44-Jähriger suchte auf einem Spielplatz im Amselweg nach seinem entlaufenen Hund. Hierbei soll er auf einen 36-Jährigen getroffen sein und es kam zu einer Auseinandersetzung. Im Laufe der folgenden Schlägerei sei der 44-Jährige zu Boden gegangen und sein Kontrahent habe ihm gegen Bauch und Kopf getreten. Danach sei der 36-Jährige in unbekannte Richtung geflohen. Der 44-Jährige musste notärztlich versorgt und in ein Krankenhaus transportiert werden. Nach ersten Ermittlungen kennen sich die beiden und hatten schon mehrfach Probleme miteinander.

Die Kriminalpolizei nimmt Hinweise zu diesem Fall unter der Rufnummer 06431/9140-0 entgegen.

Unbekannter schlägt am Schnellrestaurant zu, Limburg, Bahnhofsplatz, Dienstag, 31.01.2023, 18:10 Uhr

(wie) Am Dienstagabend hat ein Unbekannter einen Mann an einem Schnellrestaurant in Limburg angegriffen und geschlagen. Ein 24-Jähriger war bei einem Besuch in einem Schnellrestaurant am Bahnhofsplatz auf einen unbekannten Mann getroffen, der ihn aufforderte das Restaurant zu verlassen. Als der 24-Jährige seine Speisen auf einer Bank am Brunnen auf dem Bahnhofsplatz zu sich nahm, erschien der Unbekannte wieder und warf das Essen auf den Boden. Anschließend schlug und spuckte der Angreifer dem 24-Jährigen ins Gesicht. Weiter beleidigte er den Mann auf Übelste, bevor er sich entfernte. Der Täter wurde als circa 30 Jahre alt und 170 bis 180 cm groß beschrieben. Er habe keinen Bart gehabt und habe eine Kapuze über dem Kopf getragen. Sein Aussehen wurde als „osteuropäisch“ beschrieben. Zeuginnen und Zeugen werden gebeten sich unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 zu melden.

Auto aufgebrochen,

Dornburg-Frickhofen, An der Eisenbahn, Dienstag, 31.01.2023, 18:40 Uhr bis 18:55 Uhr

(wie) In Frickhofen wurde am Dienstagabend ein Auto aufgebrochen und Gegenstände daraus entwendet. Ein 49-Jähriger hatte gegen 18:40 Uhr einen weißen Mercedes auf dem Parkplatz eines Baumarktes in der Straße „An der Eisenbahn“ abgestellt. Als er nur 15 Minuten später zu dem Fahrzeug zurückkehrte, musste er feststellen, dass Unbekannte die Fahrerscheibe eingeschlagen hatten. Aus der Mittelkonsole war dann ein Portemonnaie entwendet worden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 entgegen. Zudem rät die Polizei: Lassen Sie keine Wertgegenstände offen in Fahrzeugen liegen. Autoaufbrecher können immer und überall zuschlagen, insbesondere, wenn sie ihre Beute schon von außen sehen können.

Unfall mit Verletzten bei Runkel,

Runkel, Landesstraße 3063, Montag, 30.01.2023, 07:10 Uhr

(wie) Bei einem Verkehrsunfall in der Nähe von Runkel wurden am Montagmorgen zwei Menschen verletzt. Eine 55-Jährige befuhr mit einem VW die L 3063 von Steeden kommend in Richtung Runkel und wollte nach links in Richtung Schadeck abbiegen. Beim Einordnen in den Abbiegestreifen geriet sie zu weit nach links und stieß auf der Gegenfahrbahn mit dem entgegenkommenden VW eines 41-Jährigen zusammen. Bei der Kollision wurden beide Beteiligte verletzt und mussten behandelt werden. Der Rettungsdienst brachte die Verletzten in Krankenhäuser. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf 18.000 EUR.