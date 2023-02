Bergstrasse

PKW an Betontrennwand der B 47 geprallt

Lorsch (ots) – Lorsch: Am Dienstag (31.01.) gg. 20:30 Uhr kam es auf der B 47,

Fahrtrichtung Worms, zw. der Anschlußstelle Lorsch, BAB 67 und Riedrode zu einem

Verkehrsunfall. Bei dem Unfall geriet ein 40-jähriger Fahrer aus Osthofen mit

seinem PKW Audi A6 mit der linken Seite gg. die Betontrennwand der Mittelspur

und wurde beschädigt. Der Schaden an dem Audi A6 beläuft sich auf ca. 1400,-

Euro.

Ursächlich hierfür war ein Überholvorgang eines anderen Fahrzeugführers, der

danach weiter fuhr.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich mit der Polizeistation Heppenheim unter

der Telefonnummer 06252-7060 in Verbindung zu setzen.

Darmstadt

Darmstadt: Überladener Kleintransporter gestoppt / Untersagung der Weiterfahrt und Bußgeldanzeige

Darmstadt (ots) – Am Dienstag (31.1.) gegen 13 Uhr, fiel der Verkehrsinspektion

Südhessen im Rahmen der Verkehrsüberwachung ein Kleintransporter auf der

Bundesautobahn 5, im Bereich des Darmstadt Kreuzes auf. Auf dem Dach des

Fahrzeuges befand sich eine große Palette mit Gipskartonplatten. Aufgrund der

Anzahl und der damit verbundenen „Tieferlegung“ des Gefährts, wurde das Fahrzeug

auf das Gelände der Verkehrsinspektion Südhessen geleitet und dort einer

Kontrolle unterzogen. Dabei zeigte sich, dass der 36-Jährige zwar einen gültigen

Führerschein hatte, jedoch seine Ladung nicht akzeptabel war. Auf der 20

Kilogramm schweren Europalette befanden sich insgesamt 33 Gipskartonplatten mit

einem Gesamtgewicht von 841,5 Kilogramm. Die zulässige Dachlast des

Kleintransporters betrug 100 Kilogramm und war somit erheblich überschritten.

Eine Wägung des Transporters ergab, dass auch die Achslast und das zulässige

Gesamtgewicht erheblich überschritten waren. Die Weiterfahrt wurde untersagt und

der Fahrer musste sich um eine Umladung seiner Dachlasten kümmern. Auf ihn kommt

eine Bußgeldanzeige wegen der Überladung und Überschreitung der zulässigen

Achslast zu.

Darmstadt: Kontrolle endet mit Festnahme / Berauscht gefahren und falsche Personalien angegeben

Darmstadt (ots) – Die Kontrolle eines 52-jährigen Autofahrers endete am frühen

Mittwochmorgen (1.2.) mit seiner Festnahme und der Einleitung weiterer

Strafverfahren. Gegen 0.30 Uhr stoppten die Beamten des 3. Polizeireviers den

Fahrer in der Otto-Röhm-Straße. Bei seiner Überprüfung zeigte sich rasch, dass

der Mann offenbar unter dem Einfluss von Drogen stand und zudem falsche Angaben

zu seiner Person machte. Wie sich herausstellte, lag gegen den Gestoppten ein

Vollstreckungshaftbefehl, ausgestellt von der Staatsanwaltschaft Darmstadt, vor.

Damit endete der frühe Morgen auf der Polizeistation. Dort erfolgten eine

Blutprobenentnahme und die Anzeigenerstattung, unter anderem wegen des Verdachts

des Fahrens unter Drogen. Im Anschluss wurde er zur Vollstreckung seines

Haftbefehls, unter anderem wegen der Straftat der falschen Verdächtigung, in die

Justizvollzugsanstalt gebracht.

Darmstadt-Kranichstein: Navigationssystem entwendet

Darmstadt (ots) – Aus einem in der Kranichsteiner Straße geparktem Auto haben

Kriminelle in der Nacht zum Mittwoch (31.1.-1.2.) ein Navigationssystem

ausgebaut und entwendet. Das Kommissariat 21/22 ermittelt in diesem Fall und

nimmt unter der Rufnummer 06151/9690 sachdienliche Hinweise entgegen.

Darmstadt: Verkehrsunfallflucht mit verletzter Person/Polizei sucht Zeugen

Darmstadt (ots) – Am Dienstag, 31.01.2023, ereignete sich um 15:12 Uhr in der

Hilpertstraße in Darmstadt ein Verkehrsunfall, bei dem sich eine 50-jährige

Passagierin in dem HEAG-Bus der Linie K – Kleyerstraße verletzte. Das

unfallverursachende Fahrzeug fuhr von dem Grundstück der Hilpertstraße 31 in den

fließenden Verkehr ein und nahm dem Linienbus die Vorfahrt, sodass die

34-jährige Busfahrerin stark abbremsen musste. Bei dem verursachenden Pkw soll

es sich um einen silber/grauen Kombi gehandelt haben.

Wer weitere Hinweise zum Unfallverursacher oder zum Unfallhergang geben kann,

wird hiermit gebeten sich beim 2. Polizeirevier unter der Rufnummer

06151-96941210 zu melden.

Darmstadt-Dieburg

Groß-Bieberau: Werkstatt gerät in Brand / Polizei und Feuerwehr im Einsatz

Groß-Bieberau (ots) – Der Brand einer Werkstatt auf einem Firmengelände im

Wersauer Weg hat am Mittwoch (1.2.) gegen 16 Uhr den Einsatz der Polizei und der

Feuerwehr ausgelöst. Nach derzeitigem Kenntnisstand waren die Flammen in dem

Lagerraum gegen 16 Uhr bemerkt worden. Bei dem Versuch, den Brand zu löschen,

verletzte sich ein Mitarbeiter und kam wegen des Verdachts einer

Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus. Aktuell dauern die Löscharbeiten noch an.

Sowohl die Schadenshöhe als auch die Brandursache ist derzeit noch unklar. Die

Ermittlungen hierzu dauern an.

Weiterstadt: Im Treppenhaus mit Pfefferspray gesprüht / Polizei und Rettungswagen im Einsatz

Weiterstadt (ots) – Das Sprühen von Pfefferspray in dem Treppenhaus einer

Weiterstädter Schule im „Klein-Gerauer Weg“ hat am Mittwoch (1.2.) gegen 11 Uhr

den Einsatz der Polizei und mehrerer Rettungswagen ausgelöst. Ersten

Erkenntnissen zufolge soll ein 15 Jahre alte Tatverdächtiger gegen 10.30 Uhr mit

einem Pfefferspray in diesem Bereich des Gebäudes gesprüht haben. Insgesamt 12

Schülerinnen und Schüler klagten nach derzeitigem Kenntnisstand anschließend

unter anderem über Atemwegsreizungen. Neben dem Treppenhaus war auch die Luft

angrenzender Klassenräume betroffen, die bereits vor Eintreffen der

Einsatzkräfte gelüftet worden waren. Alle zwölf Schüler wurden noch vor Ort

ärztlich versorgt. Glücklicherweise musste keiner in ein Krankenhaus. Nach

Abschluss aller Maßnahmen wurde der junge Tatverdächtige seinen Eltern

übergeben.

Groß-Zimmern: Sicher auf dem Rad in die Schule / Schutzmänner vor Ort und Ordnungsamt kontrollieren Fahrräder

Groß-Zimmern (ots) – Für mehr Sicherheit auf dem Schulweg führten Beamte der

Polizei Dieburg, zusammen mit Mitarbeitern des Ordnungsamtes von Groß-Zimmern

und unterstützt von Lehrkräften der Alber-Schweitzer-Schule am frühen

Mittwochmorgen (1.2.)Fahrradkontrollen durch.

Durch Sichtbarkeit Unfälle vermeiden, stellt insbesondere in der dunklen

Jahreszeit einen wichtigen Baustein für den Schutz der jungen Fahrradfahrerinnen

und Fahrradfahrer dar. So war es am heutigen Morgen vor der Schule in der

Angelgartenstraße das Ziel der Kontrolle, die Schülerinnen und Schüler zu

sensibilisieren, ihre Fahrräder in einen verkehrssicheren Zustand zu bringen und

mit ihnen über mögliche Gefahren im Straßenverkehr zu sprechen.

Die Ordnungshüter kontrollierten zahlreiche Fahrräder und stellten in diesem

Zusammenhang 43 mangelhafte Beleuchtungen fest. Die Schülerinnen und Schüler

haben nun Zeit, in den kommenden Tagen ihre Fahrräder verkehrssicher zu machen

und bei dem Ordnungsamt Groß-Zimmern vorzuführen.

Weiterstadt: Zwei Kriminelle überwältigen 66-jährige Frau / Polizei sucht Zeugen

Weiterstadt (ots) – Die Kriminalpolizei in Darmstadt ermittelt nach einem Raub,

der am Dienstagmittag (31.1.) gegen 14.30 Uhr in der Straße „Im Laukesgarten“

begangen wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen klingelten die Kriminellen an der

Haustür und gaben sich als Verkäufer oder Handwerker aus.

Nachdem die Anwohnerin ihre Tür leicht geöffnet hatte, überwältigten die zwei

Täter die 66-jährige am Hauseingang. Sie hielten die Frau dabei fest, wodurch

sie nach momentanem Kenntnisstand leicht verletzt wurde und durchsuchten

währenddessen den Keller. Anschließend flüchteten die beiden Täter. Die

Kriminellen konnten nach bisherigen Erkenntnissen lediglich ein schnurloses

Haustelefon entwenden. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen verliefen ohne

Ergebnis.

Ein Täter war circa 30 Jahre alt, 1,80 Meter groß und schlank. Zur Tatzeit trug

er einen dichten Dreitagebart. Der Täter hatte lockige, dunkle Haare.

Der zweite Kriminelle war ebenfalls etwa 30 Jahre alt, 1,70 Meter groß und hatte

eine kräftige Statur. Er hatte dunkle, kurze Haare und trug eine schwarze Kappe.

Zur Tatzeit trug der Täter eine schwarze Jacke und einen schwarzen Rucksack.

Wenn Sie Hinweise auf die Täter sowie auf das entwendete Telefon haben oder auch

bei Ihnen in jüngster Vergangenheit verdächtige Personen geklingelt oder

angerufen haben, melden Sie sich bitte bei dem Kommissariat 10 in Darmstadt

unter der Rufnummer 06151 / 969 – 0.

Schaafheim: Mehrere Einbrüche im Laufe des Tages / Zeugenaufruf der Polizei

Schaafheim (ots) – An drei Einfamilienhäusern vergriffen sich Kriminelle im

Laufe des Dienstags (31.1.). Zwischen 16.30 und 23 Uhr hebelten Einbrecher die

Terrassentüren von zwei Häusern auf, durchsuchten die Wohnräume und flüchteten

anschließend. Nach bisherigen Erkenntnissen flüchteten die Kriminellen aus einem

Haus in der Darmstädter Straße ohne Beute. Mehrere Münzen fanden die Täter in

einem Gebäude in der Kantstraße.

Zudem versuchten Einbrecher gegen 19.45 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Straße

„Im Kappespfad“ zu gelangen. Dies gelang den Kriminellen jedoch nicht, woraufhin

sie flüchteten. Die Täter beschädigten hier die Terrassentür sowie ein Fenster.

Ein möglicher Zusammenhang der Taten wird geprüft. Wenn Ihnen in dem Bereich

verdächtige Personen aufgefallen sind oder Sie Hinweise zu den Tätern haben,

melden Sie sich bitte bei den Beamten des Kommissariats 21/22 in Darmstadt unter

der Telefonnummer 06151 / 969 – 0.

Gross-Gerau

Gernsheim: Einbrecher nutzen kurze Abwesenheit aus/Zeugenaufruf der Polizei

In einem Zeitfenster von etwas mehr als einer Stunde brachen Kriminelle am Dienstagabend (31.01.), zwischen 17.20 und 18.30 Uhr, in ein Wohnhaus in der Tannenstraße ein. Hierzu verschafften sich die Täter gewaltsam durch die Eingangstür Zugang in die Räumlichkeiten. Die Einbrecher ließen anschließend einen Tresor samt persönlichen Dokumenten und Schmuck mitgehen. Sie flüchteten mit ihrer Beute unerkannt.

Wenn Sie in diesem Zusammenhang etwas Verdächtiges wahrgenommen oder Hinweise zu den Tätern haben, melden Sie sich bitte bei dem Kommissariat 21/22 in Rüsselsheim unter der Rufnummer 06142/6960.

Gernsheim: Polizeihauptkommissar Jörn Metzler ist neuer Chef der Polizeistation Gernsheim

Die Polizeistation Gernsheim hat einen neuen Dienststellenleiter. Der Präsident des Polizeipräsidiums Südhessen, Björn Gutzeit, führte den Polizeihauptkommissar Jörn Metzler am Mittwoch (01.02.), anlässlich einer kleinen Feierstunde im Bürgersaal der Stadt Gernsheim, offiziell in sein Amt ein. „Mit Jörn Metzler haben wir genau den richtigen Mann für diese verantwortungsvolle Aufgabe gefunden“, sagte Polizeipräsident Björn Gutzeit in seiner Ansprache. Der 52 Jahre alte Polizeibeamte tritt die Nachfolge von Florian Mohr an, der zur Polizeistation Lampertheim – Viernheim wechselte.

Jörn Metzler trat im Jahr 1988 in den Polizeidienst ein. Er lernte sein Handwerk von der Pike auf und blickt auf jahrzehntelange Einsatzerfahrung zurück. Nach der Ausbildung und anschließend rund einem Jahr als Einsatzbeamter bei der Hessischen Bereitschaftspolizei in Mainz – Kastel, wechselte der Polizeihauptkommissar im Jahr 1992 zur Polizeistation Groß-Gerau. Eine weitere Station war anschließend unter anderem die Polizeistation Lampertheim – Viernheim. Nach seinem erfolgreich absolvierten Studium für den gehobenen Polizeivollzugsdienst im Jahr 2004, versah er zunächst als Vertreter und später als Dienstgruppenleiter im Wechselschichtdienst seinen Dienst bei der Polizeistation Lampertheim – Viernheim. Jörn Metzler übernahm anschließend weitere Funktionen in der Führungsgruppe der Polizeidirektion Bergstraße sowie in der Abteilung Einsatz beim Polizeipräsidium in Darmstadt. Zuletzt hatte er die Leitung des Sicherheits- und Ordnungsbereiches bei der Polizeistation Rüsselsheim inne und war Vertreter des dortigen Dienststellenleiters.

Der neue Stationsleiter wohnt mit seiner Ehefrau im Weiterstädter Stadtteil Gräfenhausen und ist Vater einer 17-jährigen Tochter. Der Hauptkommissar fährt in seiner Freizeit leidenschaftlich gerne Motorrad, spielt Fußball in einer Altherrenmannschaft und fährt im Winter gerne Snowboard. Ehrenamtlich engagiert sich Metzler im Vorstand des Vereins Bürger und Polizei e. V. Bergstraße und bei der International Police Association (IPA) der Sektion Darmstadt.

Odenwaldkreis

Fränkisch-Crumbach – Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht!

Fränkisch-Crumbach (ots) – Am Freitag, den 27.01.2023 zwischen 11:45 Uhr und

13:00 Uhr kam es auf dem Parkplatz des Hofguts Rodenstein in Fränkisch-Crumbach

zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein unbekanntes Fahrzeug hat den dort

abgestellten Pkw vermutlich beim Ein-/ Ausparken beschädigt. Der hierbei

entstandene Sachschaden wird auf ca. 2000EUR geschätzt. Hinweise auf den

Unfallverursacher nimmt die Polizeistation Erbach unter der Telefonnummer 06062

/ 95 30 entgegen.