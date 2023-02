Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch / Lambrecht – 31.01.2023 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Bad Dürkheim: Technische Störung führt aktuell zu Stromausfall

Bad Dürkheim / Leistadt (ots) – Aktuell kommt es aufgrund einer technischen Störung zu einem Stromausfall im Bad Dürkheimer Ortsteil Leistadt. Die Stadtwerke Bad Dürkheim versuchen die Störung schnellstmöglich zu beheben. (Stand: 21:43 Uhr)

Grünstadt: Falsch abgebogen endet mit Strafanzeige

Grünstadt (ots) – Ein 34 Jahre alter Mann befuhr gestern (30.01.2023) gegen 11:30 Uhr die Sausenheimer Straße vom Kreisverkehr Stadtmitte kommend in Richtung Kirchheimer Straße. An der Kreuzung Sausenheimer Straße/Kirchheimer Straße bog er verbotenerweise, weil entgegen der Einbahnstraße, nach rechts in die Kirchheimer Straße ein. Die Polizeistreife, die sich hinter dem Autofahrer befand, konnte das Fahrzeug auf dem direkt angrenzenden Parkplatz kontrollieren. Dabei wurde festgestellt, dass auf der Rücksitzbank des Pkw zwei nicht angeschnallte Erwachsene saßen, die zudem jeweils ein Kleinkind auf dem Schoß sitzen hatten. Der Fahrer des Wagens war nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Da keiner der Fahrzeuginsassen einen Führerschein besaß, mussten alle ihren weiteren Weg zu Fuß fortsetzen.

Grünstadt: Erneut zwei Einbrüche

Grünstadt (ots) – In der Nacht von Sonntag, 29.01.2023, auf Montag, 30.01.2023, waren ein Lokal in der Sausenheimer Straße und ein Friseur in der Hauptstraße das Ziel von Einbrechern. In beiden Fällen wurden Türen aufgehebelt, um widerrechtlich in die Räumlichkeiten eindringen zu können. Der/die Täter erbeutete/n in dem Lokal einen geringen Bargeldbetrag. Sachschaden und Diebesgut ergeben zusammen einen Gesamtschaden von ca. 450 Euro. Bei dem Friseur, der erst vorletzte Woche heimgesucht wurde, riss/en der/die Täter einen Möbeltresor aus einem Schrank. Außerdem wurden weitere Spinde aufgehebelt. Der Gesamtschaden beträgt in diesem Fall etwa 1.000 Euro. Hinweise zur Tat und Täterschaft werden bei der Polizeiinspektion Grünstadt (06359/9312-0)

Grünstadt: Unfall – Geschädigter gesucht

Grünstadt (ots) – Bereits am Freitag, 27.01.23, gegen 19:10 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall an der Einmündung Seekatzstraße/Goethestraße. Wie der Polizeiinspektion Grünstadt erst nachträglich gemeldet wurde, streifte eine Autofahrerin beim Rechtsabbiegen einen am rechten Fahrbahnrand geparkten Pkw. Die Frau entfernte sich von der Unfallstelle und wollte sich später um die Schadensregulierung kümmern. Allerdings befand sich das geschädigte Fahrzeug dann nicht mehr an der Unfallstelle. Zu diesem ist nichts weiter bekannt, als dass es Schäden an der linken Fahrzeugseite aufweisen müsste. Hinweise werden von der Polizeiinspektion Grünstadt (06359/9312-0) entgegengenommen.

Kontakte (Polizeiinspektionen der Polizeidirektion Neustadt):