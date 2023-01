Betrüger gesucht – Polizei bittet um Hinweise zur Identität

Mannheim (ots) – Ein bislang unbekannter Täter gelangte durch vorgetäuschte Mails und Fake-Anrufe an die Kontodaten der Geschädigten und legte damit eine sog. digitale Bezahlkarte an. Am 10. November 2022 bezahlte er mittels dieser Karte in einem Elektronikfachgeschäft in Hanau mehrere Artikel im Wert von über 2.000 EUR.

Noch am selbe Tag begab sich der Täter nach Mannheim-Sandhofen, um dort in einem Elektronikfachgeschäft nochmals einzukaufen und bezahlte hier diverse elektronische Artikel im Gesamtwert von ebenfalls über 2.000 EUR mit der digitalen Karte.

Im Zuge der Ermittlungen konnte nach Auswertung einer Überwachungskamera ein Lichtbild des Täters erlangt werden.

Dies kann unter folgendem Link eingesehen werden: https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/mannheim-hanau-betrug/

Der Täter gibt zudem auch noch falsche Personalien an, sowie dass er in Bremen wohnhaft sei. Eine solche Person ist jedoch nicht existent. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu der Identität des Täters geben können, werden gebeten, sich bei dem Polizeirevier Mannheim-Sandhofen zu melden.