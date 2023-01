32-jähriger Mann nach Einbruch in Supermarkt in Untersuchungshaft

Sandhausen (ots) – Am Donnerstag 26.01.2023 gegen 22 Uhr, soll ein 32-jähriger Mann in Sandhausen in einen Supermarkt eingebrochen sein, in der Absicht, hieraus Waren zu entwenden. Nach bisherigen Ermittlungen soll sich der Mann Zugang zum Supermarktgebäude verschafft haben, indem er die Schiebetür im Eingangsbereich aufhebelte. Innerhalb des Eingangsbereichs soll der Verdächtige eine weitere Schiebetür beschädigt haben, um in das Marktinnere zu gelangen.

Im Verkaufsraum soll der Beschuldigte mehrere Einkaufstaschen mit Zigaretten, Tabak, Getränken und Speiseeis gefüllt und im Ausgangsbereich deponiert haben. Als der Verdächtige gerade mit seiner bereitgestellten Beute flüchten wollte, wurde er von der alarmierten Polizei festgenommen.

Der Tatverdächtige wurde am vergangenen Freitag beim Amtsgericht Heidelberg vorgeführt, wo die zuständige Ermittlungsrichterin auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heidelberg einen Haftbefehl wegen Fluchtgefahr gegen den Mann erließ, ihm jenen eröffnete und in Vollzug setzte. Anschließend wurde der Beschuldigte in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Heidelberg und des Polizeireviers Wiesloch dauern weiter an.

Unfall im Gegenverkehr

Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Montag 30.01.2023 gegen 12 Uhr fuhr ein 41-jähriger KIA-Fahrer auf der L597 in Richtung Schwetzingen. An der Einmündung zur B535 ordnete sich der 41-Jährige auf der linken Fahrspur ein, um auf die Bundesstraße abzubiegen. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit einer entgegen kommenden 52-jährigen Nissan-Fahrerin. Diese war auf der L597 in Fahrtrichtung Mannheim unterwegs.

Das Polizeirevier Schwetzingen hat die Unfallermittlungen aufgenommen. Durch den Unfall erlitt die 40-jährige Beifahrerin des KIA-Fahrers leichte Verletzungen. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden liegt bei 35.000 Euro.

Schwerer Verkehrsunfall mit 4 beteiligten Fahrzeugen

Mauer, Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Nach derzeitigem Ermittlungsstand missachtete ein Pkw-Führer beim Einbiegen auf die B 45 in Höhe Meckesheim die Vorfahrt eines Mercedes, wodurch es zum Zusammenstoß der beiden Kraftfahrzeuge kam. In der Folge stieß der bevorrechtigte Mercedes zunächst mit einem entgegenkommenden Sprinter der Marke Iveco und einem weiteren folgenden Pkw zusammen.

Durch das Unfallgeschehen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 100.000 Euro. Die nicht mehr fahrtüchtigen Kraftfahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Drei Kraftfahrzeugführer wurden leicht verletzt und begaben sich vorsorglich in umliegende Krankenhäuser. Die Abschleppmaßnahmen sowie die Reinigung der Fahrbahn dauern aktuell noch an. (Stand 20:15 Uhr)

Unfallflucht auf der BAB 6

Walldorf (ots) – In der Nacht von Freitag auf Samstag 28.01.2023 befuhr der Fahrer eines Iveco Kleintransporters, gegen 23.55 Uhr, die BAB 6 von Heilbronn in Richtung Mannheim. Dieser befand sich auf dem rechten der 3 Fahrstreifen, auf Höhe der AS Steinfurt, als ein bislang unbekannter roter Pkw vom Beschleunigungsstreifen aus das Fahrzeug auf der rechten Seite streifte und hierbei einen Sachschaden von ca. 1.000 Euro verursachte.

Der rote PKW entfernte sich nach dem Zusammenstoß unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Bislang liegen keine Hinweise auf den Unfallverursacher vor.

Die Verkehrsdienst-Außenstelle Walldorf hat die Unfallflucht aufgenommen. Wer Beobachtungen zu dem Vorgang machen kann, wird gebeten, sich unter Tel: 06227/35826-0 zu melden./CW