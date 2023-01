Reizgas in Schule versprüht

Karlsruhe (ots) – Mehrere Schülerinnen und Schüler wurden am Montag gegen 11.40 Uhr in einer Schule in der Moltkestraße durch das Einatmen von Reizgas leicht verletzt. Nach derzeitigen Ermittlungen versprühten mehrere Jugendliche während der Pause aus bislang unbekannter Motivlage mutmaßlich Pfefferspray.

In der Folge klagten mehr als 10 Schüler über Reizung der Atemwege und Übelkeit. Der betroffene Bereich wurde geräumt und eine Verletztensammelstelle durch Beamte des Polizeireviers Karlsruhe-Marktplatz in der Turnhalle eingerichtet.

Der Rettungsdienst und ein Kindernotarzt übernahm die Erstversorgung vor Ort. Ein jugendlicher Verletzter wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht, alle weiteren konnten selbstständig den Nachhauseweg oder in Begleitung der verständigten Eltern antreten. Das Haus des Jugendrechts hat die Ermittlungen übernommen.

Unfall mit leicht verletztem Kind und erheblichem Sachschaden

Karlsruhe (ots) – Ein leicht verletztes Kind sowie ein erheblicher Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Montagmittag auf der Kreisstraße 3526 zwischen Forst und Bruchsal. Nach derzeitigem Ermittlungsstand fuhr ein 44-jähriger Opel-Fahrer gegen 14:30 Uhr auf der Bruchsaler Straße von Forst in Richtung Bruchsal.

An der Auffahrt der B35a auf die Kreisstraße missachtete eine 30-jährige Volkswagen-Fahrerin offenbar den Vorrang des 44-Jährigen und es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge.

Durch die Kollision lösten in beiden Pkw die Airbags aus. Ein Kind, das sich im Auto des 44-Jährigen befand wurde bei dem Unfall leicht verletzt und vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Die beiden Fahrzeugführer blieben unverletzt. An beiden Unfallfahrzeugen entstand ein erheblicher Sachschaden.

Verkehrsunfall mit unklarem Hergang und flüchtigem Unfallverursacher

Karlsruhe (ots) – Ein Verkehrsunfall mit unklarem Unfallhergang und flüchtigem Unfallverursacher ereignete sich am Montagabend in der Karlsruher Waldstadt. Die Polizei ist nun auf der Suche nach Zeugen.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Verkehrspolizei fuhr ein 40-jähriger Radfahrer gegen 18:30 Uhr auf der Theodor-Heuss-Allee in Richtung Süden. Ein bislang unbekannter Pkw-Fahrer bog an der Einmündung Stettiner Straße nach rechts in die Theodor-Heuss-Allee ab und übersah dabei offenbar den Zweiradfahrer. Hierdurch kam es zwar nicht zur Kollision, jedoch fuhr der Zweiradfahrer beim Ausweichen auf ein anderes Fahrzeug auf. Bei dem Zusammenstoß wurde der Radfahrer leicht verletzt, es entstand ein Sachschaden von circa 2.000 Euro.

Aufgrund unterschiedlicher Angaben der Beteiligten, sucht die Polizei Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang sowie zum geflüchteten Unfallverursacher oder dessen Fahrzeug machen können. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0721/944840 mit der Karlsruher Verkehrspolizei in Verbindung zu setzen.

Unbekannter Täter bricht in Erdgeschosswohnung ein

Karlsruhe (ots) – Zwischen Freitag und Montag kam es in Mühlburg in einer Erdgeschosswohnung der Kaiserallee in Mühlberg zu einem Wohnungseinbruch. Nach derzeitigem Kenntnisstand hebelte ein unbekannter Täter das Küchenfenster der Wohnung auf und gelangte so in den Wohnbereich.

Dort durchsuchte er sämtliche Räumlichkeiten. Insgesamt entwendete der Einbrecher wohl Diebesgut im Wert von knapp 100 Euro. Der genaue Wert des Sachschadens ist bisher nicht bekannt.

Die Kriminaltechnik des Polizeipräsidiums Karlsruhe sicherte Spuren am Tatort. Zeugen, die verdächte Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst unter 0721/6665555 in Verbindung zu setzen.

Firmeneinbruch

Karlsruhe (ots) – Unbekannte sind in der Nacht auf Samstag in eine Firma in der Karlsruher Oststadt eingedrungen.

Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich die Täter zwischen 20:00 Uhr und 07:00 Uhr Zutritt auf das in der Käppelestraße gelegene Firmengelände. Die Diebe entwendeten eine Rüttelplatte sowie einen Muldenkipper im Wert von mehreren tausend Euro. Anschließend konnten die Einbrecher unerkannt flüchten.

Wer verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Durlach unter 0721 49070 in Verbindung zu setzen.

Autotransporter aus dem Verkehr gezogen

Karlsruhe (ots) – Am Montag gegen 10:30 Uhr wurde auf der Bundesautobahn 5, zwischen Rastatt-Nord und Karlsruhe-Süd, ein Autotransporter aus dem Verkehr gezogen. Das mit acht Pkw beladene Fahrzeug wies gravierende Bremsenmängel im Bereich des Anhängers auf und wurde als verkehrsunsicher eingestuft.

Die Beamten stellten im Rahmen einer kontaktlosen Temperaturmessung deutliche Unterschiede hinsichtlich der Wärmeabstrahlung an den Bremstrommeln fest. Die Verkehrspolizei veranlasste daher eine Begutachtung durch einen Kfz-Sachverständigen. Dem Fahrzeug wurde schließlich die Weiterfahrt untersagt.

Der Fahrzeughalter ist nun angehalten Reparaturen an dem Anhänger zu veranlassen und im Anschluss eine erneute TÜV-Vorführung vorzunehmen.

Polizei sucht Zeugen nach Verkehrsunfall mit Couch auf der Südtangente

Karlsruhe (ots) – Zu einem nicht ganz alltäglichen Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einer auf der Straße liegenden Couch kam es am Samstagmittag gegen 14:30 Uhr auf der Südtangente Höhe Wolfartsweiererstraße in Richtung Durlach. Der Fahrer des Autos, der die Couch verloren hat, wird nun gesucht.

Nach derzeitigen Erkenntnissen, hat ein bisher noch unbekanntes Fahrzeug die Couch auf Fahrbahn der Südtangente verloren. Der 41-jährige Fahrer eines Pkws bemerkte die Couch offenbar zu spät und kollidierte daraufhin mit dieser. In Folge des Zusammenstoßes verkeilte sich die Couch unter dem Pkw, welcher schlussendlich abgeschleppt werden musste. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt mehreren tausend Euro.

Nach Zeugenangaben habe ein grauer Kombi mit einem lila Schriftzug und einem großen Anhänger die Couch auf der Fahrbahn verloren. Ein Kennzeichen oder Fabrikat ist nicht bekannt. In dem Fahrzeug sollen sich fünf Männer befunden haben. Nachdem die Zeugin die Männer an einer Ampel auf den Verlust der Couch ansprach, bedankten sich diese und fuhren weiter. Die Couch beließen sie auf der Straße.

Zeugenhinweise über das Fahrzeug, welches die Couch verloren hat, oder den Fahrer, nimmt der Verkehrsdienst Karlsruhe unter der Rufnummer 0721/944840 entgegen.

Kreis Karlsruhe

Ein Toter nach Gebäudebrand

Oberderdingen (ots) – Am Montag gegen 19.50 Uhr brach in einem Wohnanwesen in der Sternenfelser Straße ein Brand aus. Ein 81-jähriger Hausbewohner konnte im Zuge der Löscharbeiten nur noch tot aus dem Anwesen geborgen werden. Eine weitere Bewohnerin blieb unverletzt.

Durch den Brand ist das Anwesen nicht mehr bewohnbar, zur Schadenshöhe können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Die Brandursache ist bislang unbekannt, hierzu hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. Es liegen derzeit keinerlei Hinweise auf eine vorsätzliche Brandlegung vor.

Polizei sucht Zeugen nach Überfall in Supermarkt

Wiesental (ots) – Ein noch unbekannter Mann betrat gegen 21.00 Uhr einen Lebensmittelmarkt in der Mannheimer Straße in Wiesental und bedrohte eine Angestellte mit einer Glasflasche. Anschließend floh er ohne Beute.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand begab sich der mutmaßliche Räuber zielgerichtet zum Kassenbereich. Dort zerschlug er die Flasche und bedrohte eine Kassiererin mit dem Flaschenhals. Hierbei forderte er die Frau auf, ihm Bargeld zu übergeben. Die Angestellte teilte dem Verdächtigen mit, dass die Kasse geschlossen sei. Daraufhin lief Mann zum Ausgang des Ladens und floh ohne Beute in Richtung der Mannheimer Straße.

Bei dem Überfall wurden nach derzeitigem Stand keine Personen körperlich verletzt. Der Gesuchte wurde wie folgt beschrieben:

Etwa 25 Jahre alt und ca. 180-190 cm groß mit einer schlanken Statur. Er habe eine hellblaue Jacke und ein Baumwolltuch über den Mund und die Nase sowie eine Mütze getragen. Nach Angaben der Zeugen habe er englisch gesprochen und hätte eine südländische Erscheinung gehabt.

Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst Karlsruhe unter der Rufnummer 0721/666-5555 entgegen.

Einbruch in Firma

Linkenheim-Hochstetten (ots) – Ein bislang unbekannter Täter brach am Montagabend in eine Firma in der Straße Römeräcker in Hochstetten ein. Hierbei wurde er durch eine installierte Überwachungskamera aufgenommen.

Demnach hebelte der Einbrecher gegen 23:30 Uhr die seitliche Eingangstür brachial auf, um in die Firmenräume zu gelangen. Dort durchsuchte er mehrere Zimmer und nahm aus einer Geldkassette Münzgeld an sich. Mit seiner Beute verschwand der Mann bislang unerkannt. Es entstand ein Sachschaden von geschätzten 1.500 Euro.

Das Polizeirevier Karlsruhe-Waldstadt bittet Zeugen oder Hinweisgeber, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter Tel: 0721 967180 zu melden.