Friedberg-Wetteraukreis: Die Polizei-News

Friedberg: „Hallo Mama“ / Betrüger machen Tausende Euro Beute

Per Textnachricht kontaktiert wurde am Donnerstag (26.01.) eine 71-jährige Frau aus Friedberg mit den Worten „Hallo Mama“. Schnell verlagerte sich der Nachrichtenaustausch auf den Messengerdienst „Whatsapp“. Im Glauben, sie chatte mit ihrem Sohn, der dringend mehrere Zahlungen tätigen müsse, überwies die Geschädigte auf Bitten insgesamt knapp 4.000 Euro an die ihr mitgeteilten Bankverbindungen. Erst nachdem der vermeintliche Sprössling auch um eine dritte Zahlung bat, kontaktierte sie schließlich ihren richtigen Sohn unter dessen regulärer Handynummer. Schließlich fiel der Schwindel auf; man erstattete Anzeige.

Solche oder ähnliche Maschen sind keineswegs neu. Bereits wiederholt berichtete die Polizei zuletzt über derartige Taten und gab einige Tipps, um nicht auf solche Betrügereien hereinzufallen.

An dieser Stelle daher nochmals nachfolgende Hinweise:

Speichern Sie nicht sofort die unbekannte Nummer ab. Überprüfen

sie erst, ob es sich bei der neuen Nummer tatsächlich um die

Ihres Kindes oder Ihres Verwandten handelt. Hierzu eignet sich

nicht die Chatfunktion. Besser ist ein Anruf oder optimalerweise

ein Video-Anruf.

sie erst, ob es sich bei der neuen Nummer tatsächlich um die Ihres Kindes oder Ihres Verwandten handelt. Hierzu eignet sich nicht die Chatfunktion. Besser ist ein Anruf oder optimalerweise ein Video-Anruf. Überweisen Sie niemals Geld, ohne vorher mit dem betreffenden

Angehörigen persönlich gesprochen zu haben.

Angehörigen persönlich gesprochen zu haben. Falls Sie mit Festnetz- oder Handynummer im öffentlichen

Telefonbuch stehen, veranlassen Sie das Löschen der Nummer. So

erschweren sie Betrügern das Leben.

Telefonbuch stehen, veranlassen Sie das Löschen der Nummer. So erschweren sie Betrügern das Leben. Reden Sie mit Freunden und Verwandten über die Betrugsmaschen.

Informieren Sie die Polizei, wenn Sie Opfer eines Betrugs

wurden.

Ranstadt: Schließzylinder aufgebohrt

Ein Dutzend Sicherungsautomaten im Wert von etwa 500 Euro entwendeten Diebe zwischen Montagabend (20 Uhr) und Dienstagmorgen (1.30 Uhr) aus einem Neubau in der Ranstädter Bahnhofstraße. Im Tatzeitraum bohrten die Einbrecher das Schloss der Eingangstür auf und gelangten so in das Gebäude auf dem Baustellengelände der „Schwedenhäuser“.

Die Büdinger Polizei ermittelt nun wegen besonders schweren Diebstahls und bittet mögliche Zeugen, denen im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Nähe des Baustellengeländes „Schwedenhäuser“ aufgefallen waren, sich unter Tel. 06042/96480 zu melden.

Niddatal: Porsche-Scheibe zertrümmert

In der Nacht auf Mittwoch schlugen Unbekannte eine Seitenscheibe eines in der Obergasse in Kaichen parkenden, schwarzen Porsche ein und entwendete eine im Fahrzeug abgelegte Geldbörse. Passanten fanden das Portmonee am Dienstagmorgen in der Nähe wieder auf; das darin aufbewahrte Bargeld (etwa 200 Euro) fehlte jedoch. Aktuell geht die Polizei davon aus, dass der oder die bislang unbekannten Täter zwischen 23 Uhr am Montag und 6 Uhr am Dienstag zugange gewesen waren. In diesem Zusammengang bittet die Polizei in Büdingen unter Tel. 06042/96480 um sachdienliche Hinweise.

Limeshain: Mercedes ML gestohlen

Diebe stahlen in Himbach zwischen Sonntag (10 Uhr) und Montag (10 Uhr) einen grauen Mercedes ML im Wert von etwa 10.000 Euro. An dem Geländewagen waren zumindest bis zum Zeitpunkt der Entwendung die Kennzeichen „FB-FD 26“ angebracht gewesen. Nach bisherigem Kenntnisstand waren die Straftäter zuvor an den Fahrzeugschlüssel gelangt, mit dessen Hilfe sich der Daimler starten ließ. Nun ermittelt die Polizei in Büdingen und bittet mögliche Zeugen, die Angaben zum Verbleib des PKW machen können, sich unter Tel. 06042/96480 zu melden.

Bad Nauheim: Nach Unfallflucht – Polizei sucht beschädigtes, blaues Fahrzeug

Die Polizei ermittelt nach einer Verkehrsunfallflucht in der Hubert-Vergölst-Straße, in deren Rahmen Schäden in Höhe von rund 3.500 Euro an einem abgestellten Mercedes Sprinter entstanden. Zwischen Freitagnachmittag (17 Uhr) und Montagmorgen (10 Uhr) stand der weiße Daimler stand der weiße Daimler auf einer Parkfläche neben der Fahrbahn. Offenbar im Vorbeifahren touchiert ein derzeit noch nicht bekannter Verkehrsteilnehmer mit seinem Fahrzeug diesen im linken Heckbereich. Polizeibeamten gelang es, an der eingedrückten Karosserie blaue Lackanhaftungen zu sichern, die aller Wahrscheinlichkeit nach vom Unfallverursacher-Fahrzeug stammen. Die Ermittler fragen: Wo ist Freitagnachmittag ein blaues Kraftfahrzeug, vermutlich mit Schäden an der rechten Frontseite aufgefallen? Hatten Passanten den Unfallhergang möglicherweise beobachten können? Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 06031/6010 bei der Polizei in Friedberg zu melden.

Karben: Mutmaßliche Feuerteufel festgenommen

Da sie im Verdacht stehen, während des vergangenen Sonntags (29.01.) in Karben für mehrere kleinere Brände verantwortlich zu sein, nahmen Polizeibeamte gegen 18.30 Uhr in der Bahnhofstraße zwei in Karben gemeldete 16 und 19 Jahre alte Jugendliche vorläufig fest. Bei der Durchsuchung der beiden deutlich nach Rauch riechenden Personen hatte man auch allerhand Feuerzeuge aufgefunden. Im Verlaufe des Tages waren immer wieder brennende Mülleimer, Müllsäcke sowie gegen 17.25 Uhr schließlich ein brennender Müllcontainer in der Robert-Bosch-Straße gemeldet worden, was einige Einätze der Feuerwehr nach sich gezogen hatte. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen durften die beiden die Dienststelle am Abend schließlich wieder verlassen. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung durch Feuer gegen sie ein.

Mögliche weitere Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 06101/54600 bei der Polizei in Bad Vilbel zu melden.

Butzbach: Am Bahnhof – Jungen Mann brutal überfallen

In der Nacht zu Sonntag (29.01.) ist am Butzbacher Bahnhof ein 18-Jähriger hinterrücks überfallen und ausgeraubt worden. Gegen 2.40 Uhr war der junge Mann mit dem Zug aus Richtung Friedberg auf Gleis 1 angekommen und hatte dann die Treppe zur Unterführung genommen. Auf halben Wege hinab versetzte einer der Täter ihm mittels Schlagring einen Hieb gegen den Hinterkopf, woraufhin der Geschädigte die übrigen Stufen herabstürzte. Am Boden liegend habe ein anderer dann mit einem Schlagstock auf ihn eingedroschen. Schließlich forderten die Kriminellen ihn auf, seine Taschen zu leeren und ihnen Bargeld, Bluetooth-Kopfhörer und Parfüm zu übergeben. Nachdem die Täter die Wertsachen an sich genommen hatten forderten sie den jungen Mann auf, er solle nun abhauen, woraufhin dieser durch die Unterführung in Richtung Butzbach davonrannte. Im Rahmen der Tat erlitt er leichte Verletzungen.

Täterbeschreibung:

Den Angaben zufolge soll es sich bei einem der Räuber um einen etwa 170 cm großen und ungefähr 25 jährigen Mann normaler bis leicht athletischer Statur mit eingefallenem bzw. faltigem Gesicht, osteuropäischem Akzent, blondem Kurzhaarschnitt und Vollbart handeln, der der zur Tatzeit eine olivgrüne Jacke trug. Der zweite wird beschrieben als dunkelhäutiger, 180 bis 185 cm großer Mann mit zum Zopf frisierten Haaren sowie kurzrasierten Seiten. Dieser war bekleidet mit einer blauen Winterjacke (vermutlich Parka) und schwarzer Jogginghose. Ein Dritter hatte währenddessen offenbar „Schmiere“ gestanden und sich weitestgehend passiv verhalten.

Zurückgelegte Strecke:

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen war das kriminelle Trio, wie auch der Geschädigte, zuvor auf Gleis 4 des Friedberger Bahnhofes in die RB41 in Richtung Gießen eingestiegen. Von dort ging die Fahrt laut Plan gegen 02.23 Uhr über Bad Nauheim und Ostheim bis Butzbach, Gleis 1 (02.34 Uhr).

Kripo ermittelt:

Nun ermittelt die Kriminalpolizei in Friedberg wegen schweren Raubes und bittet um sachdienliche Hinweise unter Tel. 06031/6010. Wem waren die beschriebenen Personen bereits zuvor am Friedberger Bahnhof bzw. auf der Fahrt nach Butzbach aufgefallen? Hatte jemand die Tat im Bereich der dortigen Unterführung beobachten können? Wo sind die Tatverdächtigen im Anschluss aufgefallen?