Dillenburg: Unbekannter fordert Geld / Polizei bittet um Mithilfe –

Gestern Abend überfiel ein Unbekannter in der Stadionstraße eine 73-jährige Frau. Ihre lauten Hilfe-Schreie schlugen den Angreifer in die Flucht.

Gegen 17.55 Uhr stellte die Herbornerin ihr Auto auf dem Parkplatz eines Fachgeschäftes für Bürobedarf, direkt gegenüber dem Stadion, ab. Als sie aus dem Kofferraum eine Sporttasche herausholen wollte, näherte sich der Täter, bedrängte sie und forderte Bargeld. Während der Unbekannte in der Sporttasche nach Wertsachen schaute, schrie die Seniorin lautstark um Hilfe. Daraufhin rannte der Angreifer in Richtung Oranien-Center davon.

Der Täter stammt nach Einschätzung des Opfers aus dem südländischen Raum. Er war von schlanker Statur, mittelgroß und trug einen Drei-Tage-Bart. Insgesamt trug der Angreifer dunkle Kleidung.

Die Kriminalpolizei in Dillenburg ermittelt wegen versuchter räuberischer Erpressung und sucht Zeugen:

Stadion beobachtet?

in Richtung Oranien-Center aufgefallen?

Hinweise erbittet die Polizei in Dillenburg unter Tel.: (02771) 9070.

Herborn-Uckersdorf: Diebe im Tierpark –

Auf Beute aus dem Eingangsgebäude des Uckersdorfer Tierparks hatten es Diebe am frühen Montagmorgen abgesehen. Die Täter drangen Gewaltsam ein und durchwühlten Schränke und Kommoden. Nach einer ersten Einschätzung ließen die Diebe keine Wertsachen mitgehen. Die Einbruchschäden summieren sich auf mindestens 500 Euro. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass die Diebe zwischen 00.25 Uhr und 00.35 Uhr in den Tierpark einstiegen. Zeugen, die die Täter am frühen Montagmorgen an dem Tierpark beobachteten oder denen dort vor dem Einbruch oder im Anschluss Personen oder Fahrzeuge auffielen, werden gebeten sich unter Tel.: (02772) 47050 mit der Herborner Polizei in Verbindung zu setzen.

Zeugen nach Unfallfluchten gesucht –

Nach Verkehrsunfallfluchten bei Oberwetz, in Garbenheim, Wetzlar und Burgsolms sucht die Polizei Zeugen, die Angaben zu den jeweiligen Unfallfahrern oder dessen Fahrzeuge machen können. Hinweise nehmen die Ermittler der Polizeistation Wetzlar unter Tel.: (06441) 9180 entgegen.

Im Schöffengrund, auf der Landstraße zwischen Schwalbach und Oberwetz, prallten die Außenspiegel zweier Fahrzeuge gegeneinander. Am 25.01.2023 (Mittwoch), gegen 07.30 Uhr war die Fahrerin eines blauen Volvo V60 in Richtung Oberwetz unterwegs. Der mittlere von drei entgegenkommenden Fahrzeugen geriet offensichtlich auf die Fahrbahnseite des Volvos und die Außenspiegel krachten zusammen. An der Unfallstelle fanden sich graufarbene Teile vom linken Außenspiegel eines Mercedes. Die Schäden am Volvo belaufen sich auf ca. 3.000 Euro.

Am vergangenen Freitag (27.01.2023) erwischte es in Wetzlar-Garbenheim den Besitzer eines schwarzer Audi A4. Der Wagen parkte zwischen 08.55 und 10.15 Uhr in der Kreisstraße, in Fahrtrichtung Wetzlar in Höhe der Hausnummer 127. Vermutlich beim Vorbeifahren touchierte der flüchtige Unfallfahrer den linken Außenspiegel des Audis und ließ einen Schaden von rund 750 Euro zurück.

Auf rund 1.000 Euro schätzt die Polizei den Schaden an einem schwarzen Opel Astra Kombi, der in der Nacht von Mittwoch (25.01.2023) auf Donnerstag (26.01.2023) auf einem Parkplatz in Höhe der Garbenheimer Straße 1 stand. Der Unfallfahrer ließ Schäden in Höhe von etwa 1.000 Euro an der Heckstoßstange und an einer Rückleuchte des Opels zurück.

Im Forum-Parkhaus blieben Schäden an einem weißen 5er BMW zurück. Dieser stand am 21.01.2023 (Samstag), zwischen 14.30 Uhr bis 17.00 Uhr auf der Ebene 2 des Parkhauses. Die Schäden am Heck belaufen sich nach Schätzungen der Polizei auf mindestens 1.000 Euro.

Am Freitagnachmittag (27.01.2023), in der Zeit von 13.40 Uhr bis 14.10 Uhr stand ein blauer VW T-Cross Solms-Burgsolms auf dem Parkplatz des Aldi-Süd. Hier touchierte der flüchtige Unfallfahrer vermutlich beim Ein- oder Ausparken den hinteren Kotflügel und eine Schlussleuchte auf der Fahrerseite des VW. Die Reparatur des Schadens wird rund 1.000 Euro kosten.