Gießen: 27-Jährige versucht zu flüchten – Kontrolle

Eine 27-jährige Transporter-Fahrerin versuchte gestern Abend (30.01.2023) einer Polizeikontrolle zu entkommen, nachdem sie mit ihrem VW geblitzt wurden. Gießener Polizisten führten in der Grünberger Straße Geschwindigkeitskontrollen durch. Gegen 21:10 Uhr blitzten die Ordnungshüter einen weißen VW Transporter, der in dessen Verlauf kontrolliert werden sollte. Nachdem die Beamten der Fahrerin Zeichen zum Anhalten mit der Kelle gaben, verlangsamte sie zunächst ihren VW, beschleunigte jedoch wieder und versuchte zu flüchten. Ein Polizist musste ausweichen, um einen Zusammenstoß mit dem Pritschenwagen zu verhindern. Sofort nahmen die Beamten die Verfolgung auf. Trotz Gegenverkehr überholte der VW, fuhr davon und geriet zunächst außer Sicht. Im Rahmen ihrer Fahndungsmaßnahmen spürten die Ermittler den Transporter im Bereich des Heyerwegs auf. Die 27-jährige Frau, die in Begleitung eines 24-Jährigen war, räumte ein, das Auto gefahren zu sein. Die Beiden mussten mit zur Gießener Wache. Gegen die 27-Jährige aus dem Landkreis Gießen wird nun wegen des Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und Nötigung ermittelt. Ihren Führerschein stellten die Beamten sicher. Da der 24-Jährige offenbar unter Drogeneinfluss stand, wurde beiden Personen die Weiterfahrt untersagt. Einige Zeit später kehrten die Zwei offenbar zu ihrem Transporter zurück. Der 24-Jährige setzte sich ans Steuer und fuhr los. Es folgte eine erneute Kontrolle und eine Blutentnahme durch einen hinzugezogenen Arzt für den Fahrer. Der Mann muss sich nun wegen der Drogenfahrt verantworten. Nach den polizeilichen Maßnahmen durfte auch er die Wache wieder verlassen. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei Zeugen: Wem ist der weiße VW-Transporter im Bereich der Grünberger Straße und des Heyerwegs aufgefallen? Wer hat den Fluchtversuch und das damit verbundenen Fahrverhalten mitbekommen? Wer kann Hinweise zu den Insassen des Transporters geben? Hinweise erbittet die Polizeistation Gießen Süd unter Tel.: (0641) 7006-3555.

Gießen: Sachbeschädigungen an Geldautomaten offenbar aufgeklärt

Seit Beginn des Jahres wurden der Polizei mehrere Sachbeschädigungen an Geldautomaten von verschiedener Geldinstituten im Bereich der Innenstadt gemeldet. Nach hinreichenden Ermittlungen konnten die Beamten nun offenbar einem 58-Jährigen die Taten nachweisen. Mindestens sieben Sachbeschädigungen soll der aus dem Landkreis Gießen stammende Mann begangen haben. Die Ermittlungen dauern weiterhin an.

Wettenberg- Krofdorf-Gleiberg: Kellerfenster aufgebrochen

Unbekannte brachen im Zeitraum zwischen Freitagabend (27.10.2023), 18:00 Uhr und Montagmorgen (30.01.2023), 09:30 Uhr ein Kellerfenster eines Wohnhauses auf und drangen in das Innere ein. Sie durchwühlten sämtliche Räume und brachen weitere Zimmertüren auf. Nach derzeitigem Ermittlungsstand flüchteten die Diebe ohne Beute. Der Schaden kann noch nicht beziffert werden. Hinweise zu den Einbrechern in der Turnhallenstraße erbittet die Kriminalpolizei in Gießen unter Tel.: (0641) 7006-2555.

Gießen: Citroen gestohlen

Aus einer offensichtlich unverschlossenen Garage stahlen Diebe einen 3.000 Euro teuren Citroen Nemo. Der Kleintransporter stand unverschlossen in der Garage im Lärchenwäldchen. Offenbar begaben sich die Unbekannten zwischen 14:30 Uhr am Mittwoch (25.10.2023) 11:30 Uhr am Montag (30.01.2023) zu dem Citroen und starteten das Fahrzeug mit dem Schlüssel, der sich Fahrzeug befand. Hinweise zu den Dieben, sowie zum Verbleib des Nemos erbittet die Kriminalpolizei in Gießen unter Tel.: (0641) 7006-2555.

Hungen: Vandalen im Kulturzentrum

Mit gelber und schwarzer Farbe beschmierten Unbekannte die öffentliche Toilettenanlage des Kulturzentrums in der Straße „Am Zwenger“. Zudem beschädigten sie den Putz an der Wand der Toilettenanlage. Der Schaden beläuft sich auf 5.000 Euro. Hinweise, zu den Unbekannten, die zwischen Freitag (27.01.2023) und gestern Morgen (30.01.2023) zuschlugen, erbittet die Polizeistation Grünberg unter Tel.: (06401) 9143-0.

Gießen- Unfallflucht in der Löberstraße

Eine 42-Jährige stellte ihren schwarzen VW am gestrigen Nachmittag (30.01.2023), gegen 15:50 Uhr, auf dem Parkplatz in der Löberstraße ab. Als sie gegen 17:30 Uhr zu ihrem Passat zurückkehrte, bemerkte sie einen Unfallschaden an der Stoßstange hinten links. Offenbar war ein Unbekannter gegen den VW gefahren. Ohne sich um den rund 3.000 Euro teuren Schaden zu kümmern, flüchtete er. Hinweise erbittet die Polizeistation Gießen Nord unter Tel.: (0641) 7006-3755.

Pohlheim: 11.000 Euro Schaden und ein völlig demolierter BMW

Mehrere Verkehrsteilnehmer meldeten am Freitagabend (27.01.2023) einen Verkehrsunfall. Der Fahrer eines grauen 3-ers war gegen 19:25 Uhr auf der Landesstraße 3133 aus Richtung Holzheim kommend in Richtung Dorf-Güll unterwegs. Im Bereich einer Linkskurve verlor er offenbar die Kontrolle über seinen BMW, kam nach links von der Fahrbahn ab und prallte in die dortige Schutzplanke. Durch die Wucht des Aufpralls verlor der graue BMW die Heckklappe samt Glas, beide Kennzeichen, sowie weitere Fahrzeugteile am Unfallort. Mit seinem Auto flüchtete der Unfallfahrer vom Unfallort. Die alarmierten Polizisten fanden das verunfallte Auto kurze Zeit später abgestellt in der Arnsburger Straße in Dorf-Güll. Der BMW wurde sichergestellt. Der Unfallfahrer, dem es nach Angaben eines Bekannten, der zwischenzeitlich bei dem demolierten 3-er eintraf, gut ging, blieb verschwunden. Er muss sich nun wegen Unfallflucht und des Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten, da er offensichtlich nicht im Besitz eines Führerscheins ist. Der Gesamtunfallschaden beläuft sich auf 11.000 Euro. Die Gießener Polizei sucht weitere Zeugen des Verkehrsunfalls. Wer hat den Unfall beobachtet? Wer kann Hinweise zu dem Unfallfahrer geben? Wer hat den BMW-Fahrer in seinem grauen 3-er vor oder nach dem Unfall gesehen? Zeugen werden gebeten, die Polizeistation Gießen Nord unter Tel.: (0641) 7006-3755 zu kontaktieren.

Gießen: Zusammenstoß im Schiffenberger Weg

Gestern Abend (30.01.2023), um 18:40 Uhr, fuhr ein 62-Jähriger mit seinem Skoda auf dem Schiffenberger Weg aus der Innendstadt kommend in Richtung Pohlheim. Er übersah einen 69-jährigen Audi-Fahrer, der zuvor aus einer Grundstückseinfahrt herausgefahren war und fuhr mit seinem silbernen Oktavia auf den schwarzen A6 auf. Beide Fahrzeuge wurden bei dem Zusammenstoß beschädigt. Der Unfallschaden wird mit 18.000 Euro beziffert.

Langgöns: Briefkasten beschädigt

Einen in der Solmser Straße in Höhe der Hausnummer 1 befestigen Briefkasten hat ein unbekannter Unfallfahrer offenbar touchiert. Ohne sich um den 450 Euro teuren Schaden zu kümmern, fuhr der Unfallfahrer davon. Wer kann Hinweise zu dem Unbekannten geben, der den Kasten zwischen dem 24.01.2023, 17:00 Uhr und dem 25.01.2023, 09:40 Uhr beschädigte, geben? Hinweise erbittet die Polizeistation Gießen Süd unter Tel.: (0641) 7006-3555.

Gießen: gegen Fallrohr gefahren

An der Ecke Mühlstraße / Albert-Schweitzer-Straße ist ein Unbekannter gegen das Fallrohr eines Wohnhauses gefahren und hat dabei einen 300 Euro teuren Schaden verursacht. Der Unfallfahrer, der den Schaden zwischen Dienstag (24.01.2023), 13:00 Uhr und Mittwoch (25.01.2023), 17:00 Uhr verursacht, flüchtete ohne seine Personalien zu hinterlassen. Hinweise erbittet die Polizeistation Gießen Nord unter Tel.: (0641) 7006-3755.

Gießen: Parkplatzrempler am UGKM

In der Ebene 1 des Parkhauses touchierte ein Unbekannter einen zwischen dem 26.01.2023, 19:35 Uhr und 27.01.2023, 08:30 Uhr abgestellten Audi, an der Stoßstange vorne rechts. Der Unfallfahrer flüchtete. Die Reparatur des Schadens wird 900 Euro kosten. Wem ist der Unfallfahrer in der Gaffkystraße aufgefallen? Hinweise erbittet die Polizeistation Gießen Süd unter Tel.: (0641) 7006-3555.

Pohlheim-Garbenteich: 1.500 Euro Schaden an Q7

Der Besitzer stellte seinen schwarzen Audi am Sonntag (29.01.2023) am rechten Fahrbahnrand im Grüninger Weg ab. Als er mittags zurückkehrte bemerkte er den Schaden am Kotflügel hinten links fest. Offensichtlich war ein Unfallfahrer zwischen 09:30 Uhr und 12:45 Uhr gegen das Auto gefahren und im Anschluss geflüchtet. Hinweise zum Unfallfahrer oder dessen Fahrzeug erbittet die Polizeistation Gießen Süd unter Tel.: (0641) 7006-3555.

Gießen: Unfallflucht in der Carl-Franz-Straße

Am Wochenende, zwischen Samstag (28.01.2023), 17:00 Uhr und Sonntagabend (29.01.2023), 20:00 Uhr, stellte die Besitzerin eines silbernen Hyundai ihren I20 am Fahrbahnrand in der Carl-Benz-Straße. In diesem Zeitraum fuhr ein Unbekannter gegen die linke Fahrzeugseite und verursacht einen 3.500 Euro teuren Schaden. Im Anschluss entfernte er sich von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Die Gießener Polizei ermittelt wegen Unfallflucht und bittet um Hinweise unter Tel.: (0641) 7006-3555.

Reiskirchen: von Fahrbahn abgekommen

Heute Morgen kam es zu einem Unfall auf der Landesstraße 3129 zwischen den Ortschaften Reiskirchen und Bernsrod. Ein 18-Jähriger war gegen 07:35 Uhr in Richtung Bernsrod mit seinem VW unterwegs, als er kurz vor dem Ortseingang Bernsrod offenbardie Kontrolle über seinen blauen Golf verlor, nach rechts von der Fahrbahn abkam und mit seinem VW im Straßengraben zum Stehen kam. Der Schaden am Golf wird mit 3.000 Euro beziffert.