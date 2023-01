Bad Zwesten: Brand in leerstehendem Wohnhaus – 150.000,- Euro Sachschaden

Brand in leerstehendem Wohnhaus Brandzeit: 31.01.2023, 08:24 Uhr Ein Sachschaden in Höhe von mindestens 150.000,- Euro entstand heute Vormittag bei einem Brand eines leerstehenden Wohnhauses in der Straße Zum Treißberg. Ein Zeuge meldete der Leitstelle gegen 08:20 Uhr eine Rauchentwicklung aus dem Haus. Die umgehend alarmierte Feuerwehr hat den Brand um 10:20 Uhr bereits gelöscht. Der Schaden an dem betroffenen Haus beträgt, nach derzeitigen Schätzungen, mindestens 150.000,- Euro. Personen wurden nicht verletzt. Die Brandursache steht zurzeit nicht genau fest. Die Polizei ist u. a. mit einem Brandursachenermittler vor Ort. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740