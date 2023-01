Zwei BMW X 5 in Niestetal und Kassel gestohlen: Polizei bittet um Hinweise

Niestetal und Kassel-Waldau: Gleich zwei BMW X 5 wurden in Nacht zum heutigen Dienstag in Niestetal und Kassel-Waldau gestohlen. Beide Fälle dürften auf das Konto derselben unbekannten Autodiebe gehen, bei denen es sich offenbar um professionell agierende Täter handelte. Wann genau im Laufe der Nacht die Diebe jeweils zuschlugen, ist bis dato unbekannt. Die Ermittler des für Kraftfahrzeugdiebstähle zuständigen Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo suchen nun nach Zeugen, die in der vergangenen Nacht in Niestetal oder Waldau verdächtige Beobachtungen gemacht haben und Hinweise auf die Autodiebe geben können.

Der erste Autobesitzer aus Niestetal hatte am Morgen um 8 Uhr bei der Polizei angerufen, nachdem er den Diebstahl seines weißen BMW X 5 aus der Christine-Brückner-Straße bemerkt hatte. Sofort wurde eine europaweite Fahndung nach dem zehn Jahre alten SUV im Wert von 25.000 Euro eingeleitet. Kurze Zeit später ging die Meldung eines zweiten BMW-Besitzers aus Kassel wegen des Diebstahls seines Autos im Wert von ca. 12.500 Euro ein. Von dem auf einem Parkplatz in der Görlitzer Straße abgestellten schwarzen BMW X 5, Baujahr 2011, fehlt bisher ebenfalls trotz der eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen jede Spur.

Wer den Ermittlern des K 21/22 Hinweise zu einem der beiden Pkw-Diebstähle geben kann, meldet sich bitte unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

Safer Internet Day am 7. Februar: #OnlineAmLimit – Polizei Nordhessen bietet drei Infoveranstaltungen an

Nordhessen: Am 7. Februar 2023 findet der alljährliche Safer Internet Day statt. Der weltweite Aktionstag setzt sich mit wechselnden Mottos für mehr Online-Sicherheit und für ein besseres Internet für Kinder und Jugendliche ein. In diesem Jahr steht der Safer Internet Day unter dem Motto „#OnlineAmLimit“. Auch das Polizeipräsidium Nordhessen beteiligt sich wieder an dem Aktionstag und bietet mit seinen Fachberaterinnen und Fachberatern am 7. Februar insgesamt drei verschiedene Infoveranstaltungen in Präsenz oder digital an:

1.) GEFAHREN IM INTERNET SICHER BEGEGNEN

(Präsenzveranstaltung – in Zusammenarbeit mit der Verbraucherzentrale Hessen) Zeit: 14:30 – 16:00 Uhr, Ort: Hauptbahnhof Kassel, Südflügel am Bahngleis 1, Rainer-Dierichs-Platz 1, 34117 Kassel > Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

2.) SICHERHEIT FÜR MOBILE ENDGERÄTE

(Digitaler Vortrag – in Zusammenarbeit mit der VHS) Zeit: 18:00 – 20:00 Uhr, Ort: Internet > Eine Anmeldung ist erforderlich. Link zur Veranstaltung: https://www.klicksafe.de/sid23/veranstaltungen/sicherheit-fuer-mobile-endgeraete

3.) STRAFBARE INHALTE AUF DIGITALEN ENDGERÄTEN

(Vortrag für Schulklassen der 5.-8. Klasse – Präsenzveranstaltung des Netzwerks gegen Gewalt und von Future Space) Zeit: 9:00 – 13:00 Uhr, Ort: Future Space – SFN Schülerforschungsnetzwerk gGmbH, Wilhelmsstraße 2, 34117 Kassel > Eine Anmeldung ist erforderlich unter ngg.ppnh@polizei.hessen.de

Weitere Informationen zum Safer Internet Day 2023 und zu allen Veranstaltungen an diesem Tag finden Sie unter https://www.klicksafe.de/termine/safer-internet-day-2023.

+++Aktuelle Warnung der Polizei+++ Welle betrügerischer Schockanrufe

Stadt und Landkreis Kassel: Aktuell kommt es in Stadt und Landkreis Kassel zu einer Welle betrügerischer Telefonanrufe. Die Täter schockieren die Angerufenen, überwiegend Seniorinnen und Senioren, mit einer schlimmen Nachricht: Ein naher Angehöriger habe angeblich einen schweren Unfall verursacht, weshalb dieser nun bei der Polizei sitze und eine Haftstrafe drohe. Um dies zu vermeiden, müsse sofort eine hohe Kaution gezahlt werden. Glücklicherweise hatten die Angerufenen in den bislang bekannt gewordenen Fällen am heutigen Dienstagmorgen aus Kassel und Fuldatal sofort Verdacht geschöpft und waren nicht auf die Betrüger hereingefallen.

Die Polizei warnt eindringlich vor diesen betrügerischen Schockanrufen und gibt folgende Tipps:

fordert hohe Geldsummen. Dabei handelt es sich um eine Betrugsmasche. Warnen Sie Ihre Angehörigen und Bekannten vor dieser Masche.

Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. Legen Sie

sofort auf, wenn Sie ein solcher Anruf erreicht.

sofort auf, wenn Sie ein solcher Anruf erreicht. Verständigen Sie anschließend die Polizei über den Notruf 110.

Übergeben Sie niemals Geld an Unbekannte.

Wenn Sie Opfer geworden sind: Wenden Sie sich an die Polizei und

erstatten Sie Anzeige.

Bewohner ertappen Täter bei nächtlichem Einbruch in Gottschalkstraße: Kripo sucht Zeugen

Kassel-Nord: In der Nacht zum heutigen Dienstag brach ein bislang unbekannter Täter in eine Wohnung in der Kasseler Nordstadt ein. Dabei wurde der ungebetene Gast von den Bewohnern ertappt, die wegen des Einbruchs wach geworden waren. Der Täter ergriff daraufhin mit zwei erbeuteten Geldbörsen die Flucht. Die Kasseler Kripo sucht nun nach Zeugen, die Hinweise zu dem Einbruch geben können.

Der Notruf der Bewohner aus der Gottschalkstraße, nahe der Mombachstraße, war um 3:30 Uhr bei der Polizei eingegangen. Sofort hatten mehrere Streifen die Fahndung nach dem flüchtigen Täter, der von dem Anrufer als 25 bis 30 Jahre alter, ca. 1,75 Meter großer Mann mit normaler Statur, dunklerem Teint und schwarzen Haaren beschrieben wurde, aufgenommen, ohne dass man den Einbrecher noch festnehmen konnte. Wie die Anzeigenaufnahme am Tatort durch Beamte des Kriminaldauerdienstes ergab, hatte der Unbekannte zuvor die Eingangstür der Einliegerwohnung aufgehebelt und anschließend im Wohnzimmer nach Wertsachen gesucht. Dort nahm er die beiden vorgefundenen Geldbörsen an sich, bevor er von den wachgewordenen Bewohnern überrascht wurde und sofort die Flucht in Richtung Universität antrat. Der Einbrecher soll eine hellbraune Jacke, eine weite Bluejeans, eine helle Bommelmütze, einen schwarz-weiß karierten Schal und schwarz-weiße Turnschuhe getragen haben.

Die weiteren Ermittlungen werden nun beim Kommissariat 21/22 der Kasseler Kripo geführt. Zeugen, die in der vergangenen Nacht im Tatortbereich verdächtige Personen beobachtet haben und Hinweise auf den Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 bei der Kasseler Polizei.