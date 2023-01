Verkehrsunfallflucht – Zeugen gesucht

Fulda. Eine 24-Jährige Opel-Fahrerin parkte am Montag (30.01.) ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand der Mackenrodtstraße von der Leipziger Straße kommend in Richtung Gerloser Weg. Eine bislang unbekannte Person befuhr zeitgleich mit ihrem Fahrzeug vermutlich die Mackenrodtstraße von der Leipziger Straße kommend in Richtung Gerloser Weg und streifte hierbei den Opel. Der unbekannte Fahrzeugführer entfernte sich nach dem Verkehrsunfall rechtswidrig von der Unfallörtlichkeit. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 3.500 Euro. Sachliche Hinweise bitte an die Polizeistation Fulda, Tel: 0661/105-2300 oder -2301

Polizeistation Fulda

HEF

Verkehrsunfall mit Leichtverletzten

Rotenburg. Am Montag (30.01.), gegen 21.30 Uhr, befuhr ein 48-jähriger Golf-Fahrer aus Rotenburg die Pestalozzistraße und wollte nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen nach rechts in die Mündershäuser Straße abbiegen. Eine 24-jährige Radfahrerin aus Rotenburg befuhr zeitgleich den Radweg entlang der Mündershäuser Straße stadteinwärts. Als der Golf-Fahrer in die Mündershäuser Straße einbiegen wollte, stieß er aus noch unklarer Ursache mit der von rechts kommenden Radfahrerin zusammen. Die 24-Jährige wurde dabei leichtverletzt. Außerdem entstand geringer Sachschaden.

Polizeistation Rotenburg a.d. Fulda

Unfallflucht

Haunetal. In der Zeit von Donnerstag (26.01.), gegen 22 Uhr, bis Freitag (27.01.), gegen 10 Uhr parkte eine 41-jährige Fahrerin aus Haunetal ihren weißen Skoda Skala in der Sternbergstraße Höhe der Hausnummer 10 ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand. Ein unbekannter Pkw-Fahrer streifte vermutlich beim Vorbeifahren den linken Außenspiegel und beschädigte diesen dadurch. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von rund 800 Euro zu kümmern. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Fulda und des Polizeipräsidiums Osthessen

Zwei Personen bei Einbruch festgenommen

Künzell. Nach einem Einbruch in eine Freizeiteinrichtung gelang es Beamten der Fuldaer Polizei in der Nacht zu Montag (30.01.) zwei Tatverdächtige festzunehmen.

Gegen 4.15 Uhr wurde in eine Freizeiteinrichtung in der Afons-Schwab-Straße eingebrochen und dabei Alarm ausgelöst. Kurze Zeit später konnten Beamte der Polizei Fulda eine 32-Jährige und einen 39-Jährigen aus Fulda noch im Gebäude antreffen. Bei der anschließenden Festnahme stellten die Polizisten fest, dass die Tatverdächtigen entsprechendes Diebesgut bei sich hatten und stellten dieses sicher.

Beide Personen wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen und nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Fulda entlassen, da keine Haftgründe vorlagen.

Verkehrskontrolle endet für Autofahrer hinter Gittern

Fulda. Das hatte sich ein 29-Jähriger aus Hochstadt am Main wohl anders vorgestellt. Doch was war passiert?

Am frühen Samstagmorgen (28.01.), gegen 5.10 Uhr, meldete ein Verkehrsteilnehmer einen auffällig fahrenden Peugeot auf der A 7 im Bereich von Bad Hersfeld in Fahrtrichtung Kirchheim. Das Fahrzeug habe öfters seine Geschwindigkeit verringert, dann wieder beschleunigt und auch seine eigene Fahrspur nicht immer halten können. Der Zeuge verlor den Pkw dann aus den Augen, sodass unklar war, wo dessen Fahrt hinging.

Eine Streife der Polizeiautobahnstation Petersberg konnte im Rahmen der Fahndung das betreffende Fahrzeug im Bereich von Fulda auf der A 7 aufnehmen und letztlich am Parkplatz Pilgerzell anhalten und kontrollieren. Neben dem 29-jährigen Fahrer befand sich noch seine 33-jährige Begleiterin im Fahrzeug. Zunächst machte der Fahrer widersprüchliche Angaben bezüglich seiner Personalien und seiner Fahrerlaubnis. Im weiteren Verlauf der Kontrolle stellte sich heraus, dass gegen den Fahrer ein Haftbefehl wegen anderer Delikte vorlag und er noch eine mehrmonatige Restfreiheitsstrafe zu verbüßen hatte. So klickten noch auf dem Parkplatz die Handschellen und der Mann musste zur weiteren Klärung des Sachverhalts mit zur Dienststelle kommen. Dort wurde festgestellt, dass der 29-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war.

Des Weiteren ergab sich für die Beamten der Verdacht, dass der Mann das Auto unter Alkohol- oder Betäubungsmitteleinfluss geführt hatte. Aus diesem Grund wurde eine Blutentnahme angeordnet. Neben der noch zu verbüßenden Freiheitsstrafe erwarten den Fahrer nun noch Ermittlungsverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie unter Alkohol- oder Betäubungsmitteleinfluss.

Während der Mann nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen in eine hessische Justizvollzugsanstalt eingeliefert wurde, konnte seine Beifahrerin die Fahrt fortsetzen.

Nach Körperverletzung – Zeugen gesucht

Bad Hersfeld. Am frühen Sonntagmorgen (29.01.), gegen 3.15 Uhr, trat ein Unbekannter einen 52-jährigen Mann aus Bad Hersfeld in der Straße „Linggplatz“. Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen bemerkte der 52-Jährige, wie sich der Täter an seinem im öffentlichen Verkehrsraum abgestellten Pkw zu schaffen machte. Als er den Unbekannten ansprach, kam dieser auf ihn zu und verletzte ihn leicht. Anschließend bestieg der bislang unbekannte Mann, gemeinsam mit zwei weiteren Personen, ein dunkles Fahrzeug und fuhr in Richtung „Obere Frauenstraße“ davon. Der Täter kann als männlich, etwa 1,80 Meter groß, mit dunklen Haaren und Bart sowie südländischem Phänotyp beschrieben werden. Zur Tatzeit habe er eine schwarze Jacke, ein weißes Shirt mit schwarzem Schriftzug, eine blaue Jeans mit zerrissenen Hosenbeinen sowie weiße Sportschuhe getragen. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Versuchter Einbruch in Geschäftsgebäude

Rotenburg a.d. Fulda. Unbekannte versuchten in der Nacht zu Montag (30.01.) in ein Geschäftsgebäude in der Straße „Obertor“ einzubrechen. Die Türen und Fenster hielten den Hebelversuchen der Täter jedoch stand, sodass diese nicht in das Gebäude gelangten. Mitsamt einer demontierten Außenkamera flüchteten die Einbrecher schließlich unerkannt in unbekannte Richtung. Die gestohlene Kamera hat einen Wert von rund 100 Euro. Zudem hinterließen die Unbekannten etwa 3.000 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Versuchter Einbruch in Geschäft

Rotenburg a.d. Fulda. Ein Geschäft in der Breitenstraße wurde in der Zeit von Samstagnachmittag (28.01.) bis Montagmorgen (30.01.) Ziel unbekannter Täter. Durch Aufhebeln der Eingangstür versuchten die Einbrecher in das Gebäude zu gelangen. Die Tür hielt jedoch stand, sodass lediglich rund 300 Euro Sachschaden entstanden. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Werkzeugdiebstahl

Ludwigsau. Einen Schlagbohrer sowie einen Akku-Schrauber samt zugehörigem Ladegerät und zwei Akkus der Marke Makita entwendeten Unbekannte am Montag (30.01.) von einer Baustelle in der Straße „Im Fuldatal“ in Mecklar. Zwischen 8 Uhr und 14 Uhr griffen sich die Langfinger das Diebesgut im Wert von etwa 600 Euro und flüchteten unerkannt. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Werkstatt

Philippsthal. Am frühen Montagmorgen (30.01.), gegen 1.45 Uhr, brachen Unbekannte in eine private Werkstatt in der Neue Straße ein. Mitsamt mehrerer Werkzeuge noch unbekannten Werts flüchteten die Einbrecher schließlich unerkannt. Auch die Höhe des entstandenen Sachschadens ist momentan noch unklar. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Mann schlägt 21-Jährigen in Bahnhofsunterführung

Bad Hersfeld (Kreis Hersfeld-Rotenburg) (ots) – Ein bislang unbekanntes Trio

soll gestern (30.1.) in der Bahnhofsunterführung im Bahnhof Bad Hersfeld einen

21-Jährigen aus Fulda attackiert und geschlagen haben.

Gegen 12 Uhr kam es zwischen dem Opfer und den Unbekannten offensichtlich zu

einer Auseinandersetzung. In deren Verlauf soll einer des Trios den 21-Jährigen

ins Gesicht geschlagen haben.

Anschließend seien die Männer verschwunden und mit einer Cantusbahn nach Fulda

gefahren.

Der 21-Jährige erstattete Strafanzeige bei der Polizei in Bad Hersfeld. Die

weiteren Ermittlungen führt die Bundespolizeiinspektion Kassel.

Von den Tatverdächtigen soll einer ein Basecap und ein anderer eine Kapuzenjacke

getragen haben. Mehr Angaben zu den Unbekannten konnte der Mann aus Fulda nicht

machen.

Zeugenhinweise zu dem Fall sind erbeten bei der Bundespolizei unter der Tel.

0561 81616-0 oder über www.bundespolizei.de zu melden.

Einbruch in Geschäft

Alsfeld. In ein Geschäft in der Straße „Mainzer Tor“ brachen Unbekannte in der Zeit von Samstagnachmittag (28.01.) bis Montagvormittag (30.01.) ein. Aus dem Verkaufsraum entwendeten die Einbrecher mehrere Flaschen Parfüm im Gesamtwert eines niedrigen fünfstelligen Betrags. Die Täter flüchteten schließlich in unbekannte Richtung und hinterließen circa 800 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de