Main-Taunus: Die Polizei-News

Brand auf Firmengelände im Kelkheimer Gewerbegebiet, Kelkheim, Industriestraße, Dienstag, 31.01.2023, 07:30 Uhr

(fh)Am Dienstagmorgen kam es im Kelkheimer Industriegebiet zu einem Vollbrand der Lagerhalle zweier angrenzender Firmen. Die Löscharbeiten der Feuerwehr dauern aktuell noch an. Gegen 07:30 Uhr wurde die Polizei durch die Rettungsleitstelle des Main-Taunus-Kreises über den Brand in der Industriestraße in Kenntnis gesetzt. Beim Eintreffen der Polizei war die Feuerwehr bereits mit den aufwendigen Löscharbeiten beschäftigt. Umgehend wurden in Zusammenarbeit von Polizei, Ordnungsamt und Feuerwehr die umliegenden Straßen abgesperrt. Drei Mitarbeiter der Firma, welche sich vor dem Brand dort aufgehalten hatten, konnten selbstständig das Grundstück verlassen. Es wurden keine Personen verletzt. Aufgrund der starken Rauchentwicklung musste die Bahnstrecke Königstein / Frankfurt-Höchst zwischenzeitlich gesperrt werden. Durch die Feuerwehr wurde ein Messtrupp angefordert, welcher Schadstoffmessungen im Stadtgebiet durchführte. Glücklicherweise konnten keine gefährlichen Stoffe festgestellt werden. Die Löscharbeiten der Feuerwehr sollen noch bis mindestens 16:00 Uhr andauern. Nach Beendigung der Löscharbeiten wird die Kriminalpolizei der Polizeidirektion Main-Taunus die Ermittlungen hinsichtlich der genauen Brandursache übernehmen. Aktuell liegen keine Hinweise auf eine strafbare Handlung vor.

Rüttelplatte von Baustelle gestohlen, Hochheim am Main, Gerold-Buschlinger-Anlage, Samstag, 28.01.2023, 13:00 Uhr bis Montag, 30.01.2023, 14:00 Uhr

(fh)Am Wochenende haben Diebe in Hochheim ein hochpreisiges Arbeitsgerät von einer Baustelle gestohlen. Zwischen Samstag und Montag suchten die Diebe ein im Rohbau befindliches Gebäude einer KiTa in der Gerold-Buschlinger-Anlage auf. Dort fuhren sie mit einem entsprechend transportfähigen Fahrzeug über einen Feldweg auf die Baustelle und verluden die Rüttelplatte auf das Fahrzeug. Im Anschluss flüchteten sie mit dem rund 500 kg schweren Arbeitsgerät im Wert von circa 15.000 Euro in unbekannte Richtung.

Die Polizeistation Flörsheim nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06145) 5476-0 entgegen.

Einbruch in Einfamilienhaus, Niederhöchststadt, Eichfeldstraße, Freitag, 20.01.2023, 15:00 Uhr bis Montag, 30.01.2023, 21:00 Uhr

(sun)Am vergangenen Wochenende brachen unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in Niederhöchststadt ein. Die Einbrecher hebelten die Tür zum Keller des Hauses in der Eichfeldstraße auf und verschafften sich auf diesem Wege Zutritt in das Gebäude. Nachdem die Diebe mehrere Räume durchsucht hatten, bohrten sie einen aufgefundenen Safe auf und steckten die darin befindlichen Wertsachen ein. Des Weiteren ließen die Unbekannten eine Sporttasche mitgehen. Anschließend flohen die Einbrecher in unbekannte Richtung.

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (06196) 2073 – 0.

Versuchter Einbruch mithilfe von Kanaldeckel, Hofheim-Diedenbergen, Casteller Straße, Montag, 30.01.2023, 20:30 Uhr bis Dienstag, 31.01.2023, 05:30 Uhr

(sun)Unbekannte Täter versuchten in der Nacht zum Dienstag mithilfe eines Kanaldeckels in einen Discounter in Diedenbergen einzubrechen. Zwischen 20:30 Uhr und 05:30 Uhr warfen die Einbrecher einen Gullideckel durch die Glastür des Supermarktes, wodurch diese zu Bruch ging. Glücklicherweise war es ihnen anschließend nicht möglich in den Laden einzudringen. Der dabei entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 500 Euro.

Weitere sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall erbittet die Kriminalpolizei in Sulzbach unter der Telefonnummer (06196) 2073 – 0.

Hochwertiges Fahrrad gestohlen, Niederhöchststadt, Brunnenstraße, Freitag 27.01.2023, 17:00 Uhr bis Montag, 30.01.2023, 08:30 Uhr

(sun)Ein hochwertiges Fahrrad wurde vergangenes Wochenende in Niederhöchststadt gestohlen. Am Montagmorgen stellte der Besitzer des Fahrrads den Diebstahl in der Brunnenstraße fest. Das 550 Euro teure, blaue Rad der Marke „Bicycles“ wurde vor dem Diebstahl durch den Geschädigten mithilfe eines Spiralschlosses gegen die Wegnahme gesichert. Dieses wurde zerstört. Es entstand lediglich ein geringer Sachschaden. Aktuell liegen zu den Tätern keine Hinweise vor.

Hier erbittet die Polizei in Eschborn Hinweise zu den Tätern oder dem gestohlenen Fahrrad unter der Telefonnummer (06196) 9695-0.