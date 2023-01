Wiesbaden: Die Polizei-News

Einbrecher zugange,

Wiesbaden, 28.01.2023 bis 30.01.2023,

(pl)Am Montag wurden der Wiesbadener Polizei mehrere Einbrüche gemeldet.

Betroffen waren drei Wohnungen, ein Einfamilienhaus, zwei Arztpraxen, ein

gewerbliches Gebäude sowie ein Mehrfamilienhaus. Zwischen Samstagvormittag und

Sonntagvormittag hielt die Eingangstür eines Mehrfamilienhauses in der

Biebricher Allee Aufhebelversuchen stand. Auch in der Humboldstraße scheiterten

Unbekannte zwischen Freitag und Montag beim Versuch, die Balkontür einer Wohnung

aufzubrechen. Beim Einbruch in eine Arztpraxis in der Sonnenberger Straße

erbeuteten Unbekannte im Verlauf des Wochenendes eine kleinere Summe Bargeld aus

der Kaffeekasse. In der Klopstockstraße brachen die Täter zwischen

Sonntagnachmittag und Montagnachmittag zunächst die Eingangstür eines

Mehrfamilienhauses und im Anschluss die Eingangstür einer dortigen Wohnung auf.

Über das mögliche Diebesgut ist noch nichts bekannt. Im Verlauf des Montags

versuchten Unbekannte erfolglos, sich Zugang zu einer Arztpraxis im der

Sonnenberger Straße zu verschaffen und verursachten hierbei einen Sachschaden

von mehreren Hundert Euro. In einem gewerblichen Gebäude in der Straße „Schöne

Aussicht“ hatten sich Einbrecher am Montagnachmittag zwischen 16.10 Uhr und

16.20 Uhr an einer Tür zu schaffen gemacht, welche aber nicht geöffnet werden

konnte. Durch eine Zeugin wurde im Treppenhaus eine verdächtige männliche Person

wahrgenommen. Der Verdächtige wurde als Anfang 20, schlank mit dunkelblonden

oder hellbraunen Haaren beschrieben. Er habe einen Haarreif mit

Zick-Zack-Muster, eine dunkelgrüne Winterjacke und eine helle Jeans getragen.

Wenig später versuchte ein Mann mit einem ähnlichem Erscheinungsbild gegen 17.40

Uhr die Haustür eines Einfamilienhauses in der Johannes-Sebastian-Bach-Straße

aufzubrechen, scheiterte jedoch auch in diesem Fall. Ein weiterer

Einbruchsversuch wurde am Montagabend in der Rößlerstraße festgestellt. Hier

hatten es die gescheiteren Täter auf eine Wohnung abgesehen. Hinweise zu den

Fällen nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611)

345-0 entgegen.

Grüner Land Rover gestohlen,

Wiesbaden-Sonnenberg, Bahnholzstraße, 29.01.2023, 20.15 Uhr bis 30.01.2023,

08.30 Uhr,

(pl)Autodiebe haben in der Nacht zum Montag einen in der Bahnholzstraße

abgestellten Land Rover gestohlen. An dem grünen Fahrzeug waren zuletzt die

amtlichen Kennzeichen WI-RR 340 angebracht. Hinweise nimmt die Wiesbadener

Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

Autoaufbrecher erbeuten Wertsachen,

Wiesbaden, 29.01.2023 bis 30.01.2023,

(pl)Am Montag mussten mehrere Personen in Wiesbaden leider die Erfahrung machen,

dass Wertgegenstände besser nicht im geparkten Auto zurückgelassen werden

sollten. Autoaufbrecher schlugen zwischen Sonntag und Montag im Bereich der

Innenstadt sowie in Biebrich und in Schierstein zu und drangen in die Innenräume

von mindestens neun geparkten Fahrzeugen ein, woraus sie dann herumliegende

Wertsachen entwendeten. Dabei reichte die Beute von Baumaschinen sowie

Werkzeugen über Bargeld bis hin zu Kleidungsstücken. Hinweise nimmt die

Wiesbadener Polizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

Rheingau-Taunus: Die Polizei-News

Einladung zu einer Informationsveranstaltung für Seniorinnen und Senioren

Bad Schwalbach (ots) – Die Kriminalpolizeiliche Beratungsstelle veranstaltet am

Mittwoch, den 08. Februar 2023 um 14:00 Uhr in den Räumlichkeiten des Vereins

Rüd-Aktiv (Taunusstraße 2, 65385 Rüdesheim)

eine Informationsveranstaltung zum Thema

„Sicherheit im Alter – Keine Chance für Trickbetrüger!“

Ziel der Veranstaltung ist es, die Seniorinnen/Senioren über Gefahren und

Begehungsweisen ausgewählter aktueller Betrugsdelikte zu informieren (Betrug per

App, Falscher Polizeibeamter, Enkeltrick und andere Tricks). Das geschickte

Vorgehen der Täterinnen und Täter, aber auch die Unachtsamkeit vieler Opfer,

machen ständige Präventionsmaßnahmen in diesem Bereich erforderlich. Häufig

handelt es sich bei den Opfern um ältere Menschen. Daher wird im Rahmen dieser

Veranstaltung insbesondere diese Zielgruppe über die neueste Betrugsmasche per

App und andere Möglichkeiten Opfer zu werden angesprochen und aufgeklärt. Neben

den Polizeibeamten stehen auch Sicherheitsberater für Senioren für Fragen zur

Verfügung und runden das Programm ab.

Der Eintritt ist kostenlos.

Für das leibliche Wohl stellt der Verein Rüd-Aktiv für die Veranstaltung Kaffee

und Kuchen zur Verfügung. Informationsmaterialien zum Thema werden ebenfalls

kostenlos zur Mitnahme bereit liegen.

Darüber hinaus erhalten Sie jederzeit weitere Informationen bei Ihrer örtlichen

Polizeidienststelle sowie der Kriminalpolizeilichen Beratungsstelle unter

0611/345-1616.

Nachtrag zur Pressemitteilung: „Vermeintliche Interessenten stehlen Handtasche“ – strafbare Handlung kann ausgeschlossen werden.

Bad Schwalbach (ots) – (fh)Gestern Nachmittag wurde von hiesiger Stelle eine

Pressemitteilung zu einem Diebstahl aus einer Wohnung in Geisenheim

veröffentlicht. Die Tat sollte sich laut der Bewohnerin während eines Pelzkaufs

zugetragen haben. Im Rahmen der weiterführenden Ermittlungen der Polizei konnte

die Handtasche samt Inhalt aufgefunden werden. Sie befand sich weiterhin im

Besitz der Bewohnerin. Es liegen demnach keine strafbaren Handlungen vor.

Altkleidercontainer in Brand gesetzt, Lorch,

Ranselberg, Am Ranselberg, Sonntag, 29.01.2023, 16:45 Uhr

(fh)Am Sonntagnachmittag haben Unbekannte zwei Altkleidercontainer in Lorch in

Brand gesetzt und einen Schaden von mehreren Tausend Euro hervorgerufen. Gegen

16:45 Uhr entdeckten Zeugen eine Rauchentwicklung aus dem Inneren zweier

Altkleidercontainer, welche sich im Wendehammer der Bushaltestelle „Am

Ranselberg“ befanden und informierten Feuerwehr und Polizei. Den

Feuerwehrkräften gelang es daraufhin die Inhalte der Container zu löschen. Es

entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 2.000 Euro. Ersten Ermittlungen

zufolge, kann nicht ausgeschlossen werden, dass Unbekannte die

Altkleidercontainer vorsätzlich in Brand setzten.

Die Polizeistation Rüdesheim nimmt entsprechende Hinwiese über die Rufnummer

(06722) 9112-0 entgegen.

Betrüger machen Beute, Idstein,

Montag, 30.01.2023, 10:20 Uhr

(sun)Am Montag wurde ein Mann aus Idstein via „WhatsApp“ von dreisten Betrügern

um mehrere Tausend Euro gebracht. Ähnlich dem Enkeltrick beginnen die

Kriminellen ihre Masche mit einer Kontaktaufnahme, bei welcher sie sich als

Familienangehörige ausgeben. Im vorliegenden Fall gaben die Betrüger in der

Textnachricht vor, der aktuell verreiste Sohn des Geschädigten zu sein. Der

„Sohn“ bat dessen Vater um insgesamt drei Geldüberweisungen. In der Annahme, dem

eigenen Sohn zu helfen, überwies der Senior die geforderten Summen.

Die Polizei rät: Warnen Sie Ihre Eltern und sprechen Sie mit ihnen über diese

Masche! Ansonsten gilt, niemals aufgrund eines Telefonats, einer Textnachricht

oder einer Mail eine Überweisung zu tätigen oder Geld an unbekannte Personen zu

übergeben. Sollten Familienmitglieder um Geld bitten, dann verlangen Sie immer

ein persönliches Erscheinen und übergeben Sie kein Geld an fremde Personen.

Portemonnaie beim Einkaufen gestohlen, Eltville-Erbach, Ringstraße, Montag,

30.01.2023, 12:15 Uhr bis 12:30 Uhr

(fh)Am Montagmittag haben Langfinger in Eltville-Erbach eine Frau vor oder

während des Einkaufs bestohlen. Im Zeitraum von 12:15 Uhr bis 12:30 Uhr befand

sich die 25-jährige Eltvillerin in einem Supermarkt in der Ringstraße und

widmete sich ihren Einkäufen. Als sie an der Kasse bezahlen wollte, musste sie

feststellen, dass ihr ein Dieb kurz zuvor die Geldbörse aus der Jackentasche

entwendet hatte. Unmittelbar vor dem Einkauf, beim Holen eines Einkaufswagens

befand sich das Portemonnaie noch im Besitz der 25-Jährigen. Hinweise zum Dieb

liegen aktuell nicht vor.

Zeugen, die Hinweise zum Diebstahl vor oder im Markt geben können, melden sich

bitte bei der Polizeistation Eltville unter der Telefonnummer (06123) 9090-0.