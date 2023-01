Glätteunfall mit leicht verletztem Fahrer

Winden (ots) – Am 31.01.2023 ereigneten sich um 08:30 Uhr innerhalb kurzer Zeit drei Unfälle auf der B 427 zwischen Winden und Minfeld bei denen die Verkehrsteilnehmer unabhängig von einander aufgrund Glätte von der Fahrbahn abgekommen waren.

In 2 Fällen verletzte sich der Beteiligten leicht und wurden vorsorglich durch den Rettungsdienst versorgt.

Radfahrerin leicht verletzt nach Vorfahrtsverstoß

Maximiliansau (ots) – Am 30.01.2023 befuhr um 21:55 Uhr eine PKW Fahrerin den Kreisverkehr an der Pforzer Straße und wollte diesen in Richtung Kunzendorfer Straße verlassen. Hier querte eine 42-jährige Radfahrerin die Straße vom Mitfahrer Parkplatz kommend.

Die 49-jährige PKW Fahrerin konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und es kam zur Kollision in deren Folge die Radfahrerin sich leicht verletzte. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde bei der Radfahrerin deutlicher Atemalkohol festgestellt. Ein Vortest erbrachte einen Wert von fast 1,9 Promille.

Verkehrsunfall mit 50.000 EUR Sachschaden

Germersheim (ots) – Ein 24-jähriger Autofahrer befuhr am Montag, 30.01.2023 gegen 14 Uhr die L493 aus Herxheim kommend in Richtung Rülzheim. Im Kurvenbereich vor dem Bahnübergang verlor der Fahrer aufgrund überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über seinen hoch motorisierten Mercedes und kam nach links von der Fahrbahn ab.

Das Fahrzeug kam im Graben zu stehen, der Fahrer wurde nicht verletzt. Der Mercedes wurde mit wirtschaftlichen Totalschaden abgeschleppt.

Vollsperrung auf der B9

Germersheim (ots) – In den Morgenstunden des 31.01.2023 musste die B9 zwischen der Anschlussstelle Bellheim Nord und Bellheim Süd nach einem Verkehrsunfall für 1,5 Uhr in Richtung Karlsruhe gesperrt werden. Aus bisher noch ungeklärter Ursache fuhr der 41-jährige Fahrer eines Fords auf einen BMW auf, welcher ins Schleudern geriet und von der Fahrbahn abkam.

Zwei weitere Autofahrer konnten den Zusammenprall mit den verunfallten Fahrzeugen nicht mehr verhindern. An den insgesamt vier beschädigten Fahrzeugen kam es zu einem erheblichen Sachschaden. Die Fahrer wurden in die umliegenden Krankenhäuser verbracht.

Mehrere Ordnungswidrigkeiten festgestellt

Germersheim (ots) – Bei einer Schulweg Überwachung am Montagmorgen im Römerweg in Germersheim wurden mehrere Ordnungswidrigkeiten, darunter auch acht Durchfahrtsverbote festgestellt. Auch in der kommenden Zeit werden im Dienstgebiet der Polizei Germersheim Schulweg Überwachungen stattfinden.

Bei Geschwindigkeitskontrollen, die ebenfalls gestern in Germersheim und Lingenfeld stattfanden, wurden mehrere Temposünder ertappt. Der Spitzenreiter war 26km/H schneller als erlaubt unterwegs. Sieben „Gurtmuffel“ und zwei Handy Verstöße wurden ebenfalls verwarnt.

Brennendes Altpapier

Germersheim (ots) – Durch den Brand eines mit Altpapier gefüllten Mülleimers kam es am Sonntagnachmitttag am Einkaufszentrum in der August-Keiler-Straße zu einer starken Rauchentwicklung. Durch die Feuerwehr konnte der Brand gelöscht werden. Verletzt wurde niemand. Wer das Feuer verursacht hat, ist derzeit unbekannt.

Die Polizei Germersheim hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten sich unter Tel: 07274 9580 oder per Mail unter pigermersheim@polizei.rlp.de zu melden.