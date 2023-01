Mit Hammer mehrere Pkw beschädigt – Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) – Ein bislang unbekannter Mann beschädigte am Montagabend (30.01.2023, 20 Uhr) mit einem Hammer insgesamt 12 geparkte Pkw. Die Pkw waren in der Hochfeldstraße und im Hermann-Löns-Weg geparkt. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von 6.750 Euro.

Der Mann war circa 1,85m bis 1,90m groß, von schlanker Statur und dunkel bekleidet.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

Ohne Licht unterwegs und geflüchtet

Ludwigshafen (ots) – Weil ein bislang unbekannter Fahrradfahrer am Montag (30.01.2023, 17.30 Uhr) ohne eingeschaltetem Licht unterwegs war und verbotswidrig auf einem Fahrradweg in entgegengesetzter Richtung fuhr, wurde er von einem 51-jährigen Fahrradfahrer übersehen.

Beide Fahrradfahrer kollidierten daher frontal auf einem Fahrradweg in der Sternstraße. Der 51-Jährige stürzte hierbei und verletzte sich. Der Unfallverursacher fuhr anschließend weiter und flüchtete. Hinweise werden an die Polizeiwache Oggersheim unter Tel. 0621/963-2403 oder per

E-Mail pwoggersheim@polizei.rlp.de erbeten.

Kind nach Unfall verletzt

Ludwigshafen (ots) – Ein 12-Jähriger überquerte am Montag (30.01.2023), gegen 17 Uhr, die Dürkheimer Straße (K1) und übersah hierbei einen Pkw, der in diesem Moment auf der Straße fuhr. Das Fahrzeug erfasste den Jungen.

Glücklicherweise zog sich der 12-Jährige nur Prellungen und Schürfwunden zu. An dem Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von 1.000 Euro.

Mountainbike aus Keller entwendet

Ludwigshafen (ots) – In dem Zeitraum vom 27.01.2023 bis 30.01.2023 wurde ein Mountainbike aus einem Kellerabteil in der Dörrhorststraße entwendet. Das Mountainbike hatte noch ein Wert von 1.050 Euro.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

Einbruch in Firma

Ludwigshafen (ots) – Unbekannte brachen in dem Zeitraum vom 27.01.2023 bis 30.01.2023 in ein Firmengebäude in der Muldenstraße ein. Aus den Räumlichkeiten wurde ein 3-stelliger Bargeldbetrag entwendet.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

Mehrere Autos zerkratzt

Ludwigshafen (ots) – Am Montag 30.01.2023 gegen 12 Uhr, zerkratzte ein Unbekannter zwei Autos in der Heinigstraße. Im Bereich des Koschatplatzes wurden ebenfalls 3 Fahrzeuge mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt. Die Polizei ermittelt nun, ob ein Tatzusammenhang besteht. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf 7.500 Euro.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

Betrugsversuche via WhatsApp

Ludwigshafen (ots) – Zwei Frauen aus Ludwigshafen wurden am Montag (30.01.2023) von einer Person über WhatsApp kontaktiert. In beiden Fällen wurden beiden aufgefordert eine bestimmte Summe auf Konten zu überweisen. Die Frauen erkannten den Betrug und gingen nicht auf die Nachrichten ein.

Beachten Sie die Tipps Ihrer Polizei, um sich vor Betrug am Telefon zu schützen:

Wenn Sie von Ihnen bekannten Personen unter einer unbekannten Nummer kontaktiert werden, speichern Sie die Nummer nicht automatisch ab.

Fragen Sie bei der Ihnen bekannten Person unter der alten Nummer nach.

Geldüberweisungen über WhatsApp und andere Messenger sollten immer misstrauisch machen und überprüft werden.

Achten Sie auf die Sicherheitseinstellungen Ihres verwendeten Nachrichtendienstes.

Unsere Präventionsexperten informieren unter der Tel.: 0621/963-1515, wie man sich am besten gegen Telefonbetrug schützen kann.

Auf der Internet-Seite www.polizei-beratung.de finden Sie umfangreiche Informationen zu diesem Thema.