Gully-Deckel herausgehoben

Schifferstadt (ots) – Unbekannte Täter hoben in der Nacht von Montag auf Dienstag einen Gully-Deckel aus der Fahrbahn der Jakobsgasse und legten ihn dann wenige Meter entfernt wieder ab. Ein Verkehrsteilnehmer, der in der Jakobsgasse unterwegs war, konnte die Situation noch rechtzeitig erkennen und dem Loch ausweichen, sodass ihm kein Schaden entstand.

Das Entfernen eines Gully-Deckels stellt einen Gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr dar und kann mit einer Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder einer Geldstrafe bestraft werden. Hinweise bitte unter der Telefonnummer 06235 / 495-0 oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) an die Polizeiinspektion Schifferstadt.

Diebstähle aus Pkw scheitern

Dannstadt-Schauernheim/Schifferstadt (ots) – An einem vom 26.01.-28.01.2023 in der Otto-Dill-Straße in Dannstadt-Schauernheim geparkten Pkw entfernten unbekannte Täter auf bisher ungeklärte Art und Weise das Schloss auf der Beifahrerseite. Da jedoch die Zentralverriegelung nicht öffnete, gelangten der oder die Täter nicht in das Fahrzeuginnere. Somit musste lediglich das Schloss erneuert werden.

In der Nacht von Sonntag auf Montag versuchte ein unbekannter Täter, sich durch ziehen des Griffes an der Fahrertür Zugang zu einem in der Klappengasse in Schifferstadt geparkten Pkw zu verschaffen. Dies gelang jedoch nicht, da das Fahrzeug verschlossen war.

Der vermutlich männliche Täter konnte durch eine Kamera bei der Ausführung gefilmt werden. Es ist lediglich zu erkennen, dass die Person eine Jacke mit Kapuze trug und die Jacke im unteren Rückenbereich zwei Reflektor-Streifen hatte. Hinweise bitte unter der Telefonnummer 06235 / 495-0 oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) an die Polizeiinspektion in Schifferstadt.

Mehrere Verkehrskontrollen

Schifferstadt (ots) – Mit Unterstützung von Kollegen der Bereitschaftspolizei aus Enkenbach-Alsenborn führte die Polizeiinspektion Schifferstadt am Montag 30.01.2023 im Dienstgebiet mehrere Verkehrskontrollen durch.

Bei 45 kontrollierten Fahrzeugen bzw. Fahrzeugführern konnten unteren anderem fünf Gurtverstöße sowie ein Handyverstoß geahndet werden. Dieser Verstoß ist mit einem Bußgeld von 100 Euro sowie einem Punkt belegt.

Vollbrand einer am Wohnhaus angrenzenden Scheune

Hanhofen (ots) – Aus bislang ungeklärter Ursache kam es am Dienstag 31.01.2023 gegen 06:10 Uhr, zum Vollbrand einer am Wohnhaus angrenzenden Scheune. Die Löschmaßnahmen sind noch im Gange. Nach Beendigung dieser werden Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Zur Schadenshöhe kann noch keine Aussage getroffen werden. Nach aktuellem Stand liegen keine Erkenntnisse zu verletzten Personen vor.

Geschwindigkeitskontrollen im Februar 2023

Präsidialbereich (ots) – Im Bereich der Polizeidirektion Ludwigshafen finden wie folgt Kontrollen statt:

02.02.2023 im Bereich Otterstadt, 07.02.2023 im Bereich Frankenthal, 17.02.2023 im Bereich Römerberg, 23.02.2023 im Bereich Limburgerhof

Im Bereich der Polizeidirektion Landau finden wie folgt Kontrollen statt:

08.02.2023 im Bereich Germersheim, 09.02.2023 im Bereich Kandel, 15.02.2023 im Bereich Albersweiler, 20.02.2023 im Bereich Bornheim

Im Bereich der Polizeidirektion Neustadt finden wie folgt Kontrollen statt:

13.02.2023 im Bereich Neustadt-Geinsheim, 14.02.2023 im Bereich Haßloch, 21.02.2023 im Bereich Bad Dürkheim, 27.02.2023 im Bereich Hettenleidelheim

Die Polizei weist ausdrücklich darauf hin, dass Kontrollen auch außerhalb der genannten Zeiten und Örtlichkeiten stattfinden.