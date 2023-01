Frankenthal (ots) – Am Montag 30.01.2023 stieg die 25-Jährige kurz nach 15 Uhr in ihren im Foltzring geparkten Pkw. Plötzlich setzte sich ihr getrennt lebender 33-jähriger Ehemann auf den Beifahrersitz und griff die Frau mit einem Messer an. Die 25-Jährige flüchtete zu Fuß. Sie wurde bei dem Angriff am Rücken verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr bestand nicht.

Der 33-Jährige ergriff ebenfalls die Flucht. Polizeikräfte nahmen ihn aber noch am Montagabend vorläufig fest. Am Dienstag 31.01.2023 wurde er dem Haftrichter vorgeführt, der auf Antrag der Staatsanwaltschaft Frankenthal Untersuchungshaftbefehl wegen des dringenden Verdachts der gefährlichen Körperverletzung erließ. Als Haftgrund wurde Fluchtgefahr angenommen.

Der 33-Jährige kam in eine Justizvollzugsanstalt.

Die Staatsanwaltschaft Frankenthal und die Kriminalpolizei haben die Ermittlungen, insbesondere zu den Hintergründen, dem Motiv und den Umständen der Tat aufgenommen.