Karlsruhe – Schwerpunktkontrolle – Drogen im Straßenverkehr

Karlsruhe (ots) – Beamte des Polizeireviers Karlsruhe-Südweststadt und das

Kompetenzteam „Drogen im Straßenverkehr“ führten am Montagmorgen in der

Ettlinger Allee in Rüppur eine Schwerpunktkontrolle durch.

Drogen im Straßenverkehr ist eine der häufigsten Unfallursachen im

Straßenverkehr. Um dem zu begegnen, werden, besonders in der Faschingszeit, im

Laufe des Jahres Schwerpunktkontrollen durchgeführt. Im Rahmen der Kontrolle

wurden von den 15 Polizeibeamten im Zeitraum zwischen 08.00 Uhr und 11.30 Uhr

mehr als 30 Fahrer überprüft. Bei zwei Kontrollierten erbrachte ein

Drogenschnelltest ein positives Ergebnis. Ferner wurde bei einem durchgeführten

Alkoholtest bei einem Autofahrer einen Wert von knapp 1,1 Promille festgestellt.

Die drei Betroffenen wurden zur Blutentnahme auf ein Polizeirevier gebracht und

müssen sich in der Folge wegen Fahrens unter Einfluss von Betäubungsmitteln

verantworten. Des Weiteren konnten diverse weitere Verkehrsordnungswidrigkeiten

zur Anzeige gebracht werden.

Karlsruhe – Einbruch in Gemeindezentrum – Zeugen gesucht

Karlsruhe (ots) – Unbekannte haben sich zwischen Samstagmittag und Sonntagmorgen

gewaltsam Zutritt in das Gemeindezentrum in der Bilfinger Straße in Durlach

verschafft.

Nach derzeitigen Ermittlungen hebelten die Einbrecher die Eingangstür auf und

durchsuchten offenbar mehrere Räume nach Diebesgut. Die Täter brachen weiterhin

einen Safe auf und entwendeten das Bargeld. Anschließend flüchteten die

Einbrecher in unbekannte Richtung. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere

Tausend Euro.

Zeugen, die Angaben zu dem Einbruch machen können, werden gebeten, sich bei dem

Polizeirevier Karlsruhe-Durlach unter 0721/49070 zu melden.

Karlsruhe – Mutmaßlich Alkoholisierte kollidiert mit Pkws

Karlsruhe (ots) – Eine wohl alkoholisierte 50-Jährige verursachte am frühen

Samstagmorgen gegen 03:00 Uhr einen Verkehrsunfall in der Erzbergerstraße Ecke

Moltkestraße. Dabei wurden zwei geparkte Fahrzeuge sowie das Auto der Fahrerin

beschädigt.

Vermutlich aufgrund einer Alkoholisierung in Kombination mit einem zu rasanten

Fahrstil, kollidierte die 50-jährige Autofahrerin mit einem am Straßenrand

geparkten Pkw. Durch die enorme Wucht des Aufpralls, schob die Fahrerin nicht

nur den geparkten Pkw nach vorne, sondern das davor geparkte Auto gleich mit.

Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab rund ein Promille bei der Autofahrerin.

Insgesamt entstand durch den Unfall ein Schaden von schätzungsweise 16.000 Euro.

Die Fahrerin muss unter anderem mit einer Anzeige wegen Trunkenheit im

Straßenverkehr rechnen.

Karlsruhe – Polizei bittet um Hinweise nach vier Pkw-Aufbrüchen

Karlsruhe (ots) – Am vergangenen Wochenende sind im Stadtgebiet Karlsruhe

insgesamt vier Fahrzeuge aufgebrochen worden. Die Diebe gingen in allen Fällen

gleich vor. Sie schlugen mit einem Gegenstand die Seitenscheibe ein, um sich so

Zugriff zu den Wertgegenständen zu verschaffen.

Unbekannte Täter brachen am frühen Samstagmorgen zwischen 00:10 Uhr und 02:45

Uhr zwei Autos in der Waldstraße auf. Aus den beiden Pkws erbeuteten sie Bargeld

in Höhe von mehreren hundert Euro, verschiedene Ausweispapiere, Bankkarten sowie

eine hochwertige Jacke. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden von

geschätzten 2.000 Euro.

Am Samstagmorgen zwischen 00:30 Uhr und 12:20 Uhr gelangten bislang ebenfalls

Unbekannte in das Innere eines in der Wörthstraße geparkten Fahrzeugs. Der

hierbei entstandene Diebstahl- und Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert

werden.

In einem weiteren Fall haben unbekannte Langfinger am Sonntag im Zeitraum

zwischen 04:30 Uhr und 04:55 Uhr ein in der Amalienstraße abgestelltes Auto

aufgebrochen und nahmen hier ebenfalls Bargeld sowie diverse Karten und

Ausweispapiere an sich. Über die Höhe des entstandenen Sachschadens kann noch

keine Aussage gemacht werden.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit

dem Polizeirevier Karlsruhe-Marktplatz unter der Rufnummer 0721 666-3311 in

Verbindung zu setzen.

Bruchsal – Unfallstelle nach Trunkenheitsfahrt gesucht

Karlsruhe (ots) – Ein aufmerksamer Zeuge stellte am Samstag gegen 14:35 Uhr

einen grau/braunen VW Golf fest, dessen 41-jähriger Fahrer auffallend unsicher

auf der Bundesstraße 3 in Fahrtrichtung Norden unterwegs war.

Auf der weiteren Fahrtstrecke bis zum Abzweig der Bundesstraße 35a, weiter über

die Kreisstraße 3575 in Richtung Kronau und der Kreisstraße 3523 in Richtung

Ubstadt geriet der VW-Fahrer offenbar mehrfach in den Gegenverkehr. Im Bereich

Ubstadt wendete der 41-Jährige und fuhr über die Kreisstraße 3523 zurück in

Fahrtrichtung Weiher. Von der zwischenzeitlich verständigten Polizei konnte das

Fahrzeug schließlich auf der Kreisstraße 3523, zwischen Ubstadt und Weiher,

gestoppt werden.

Das gestoppte Auto wies frisch entstandene Unfallspuren am rechten Außenspiegel

auf. Die Unfallörtlichkeit zu dem festgestellten Schaden konnte bislang noch

nicht ermittelt werden.

Der 41-Jährige hatte rund 3 Promille intus und zeigte sich der Polizei gegenüber

sehr unkooperativ. Er wurde kurzzeitig festgenommen und da er die

Fahrzeugschlüssel nicht aushändigen wollte, musste sein Auto abgeschleppt

werden.

Zeugen oder Personen, welche durch die unsichere Fahrweise gefährdet wurden,

werden gebeten, sich telefonisch unter der Nummer 07253 8026-0 mit dem

Polizeirevier Bad Schönborn in Verbindung zu setzen.

Karlsruhe – Mehrere Ladendiebe in Untersuchungshaft genommen

Karlsruhe (ots) – Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe

und des Polizeipräsidiums Karlsruhe:

Drei Tatverdächtige mehrerer Ladendiebstähle sind am Sonntag auf Antrag der

Staatsanwaltschaft Karlsruhe und mit Haftbefehlen des Amtsgerichts Karlsruhe in

Untersuchungshaft genommen worden.

Zwei Ladendetektive konnten am Samstagmittag gegen 13:50 Uhr beobachten, wie

zwei 23- und 25-jährige Männer in einem Kaufhaus in der Karlsruher Innenstadt

Kosmetikartikel entwendeten. Die alarmierten Polizeibeamten fanden bei der

Durchsuchung der Festgenommenen neben dem Diebesgut auch ein griffbereites

Messer. Die beiden Männer wurden nach ihrer Tat zunächst in den Zentralgewahrsam

der Polizei gebracht und nach ihrer Haftrichtervorführung am Sonntag in eine

Justizvollzugsanstalt überstellt.

Der Verdächtige eines weiteren Ladendiebstahls wurde am Samstagnachmittag um

kurz vor 17:00 Uhr in einem Ladengeschäft in der Postgalerie festgenommen. Dem

22-Jährigen wird der Diebstahl einer Herrenjacke und einer Geflügelschere

vorgeworfen. Als der Mann von einer Streifenbesatzung aus dem Gebäude geführt

werden sollte, begann er zunächst, Passanten zu beleidigen. In der Folge

widersetzte er sich mit körperlicher Gewalt gegen die Haltegriffe der Polizei

und trat nach den Beamten. Erst mit Unterstützung weiterer Polizeistreifen

gelang, es, den Tatverdächtigen abzuführen. Auch gegen ihn wurde am Folgetag ein

Haftbefehl erlassen.

Karlsruhe-Oststadt – Polizei sucht Zeugen nach Sturz in bzw. aus Straßenbahn

Karlsruhe (ots) – Bereits am 27. Januar stürzte eine betagte Seniorin gegen

18.00 Uhr im Haltestellenbereich „Hauptfriedhof“ aus einer stehenden Straßenbahn

der Linie 3 rücklings auf den Bahnsteig. Zwei bislang unbekannte Passanten

halfen ihr aus ihrer misslichen Lage und richteten sie wieder auf. Soweit die

Schilderungen der bei dem Ereignis leicht verletzten Frau zu dem Geschehen. Zur

Klärung des Sachverhaltes insgesamt ist die Verkehrsunfallaufnahme der Polizei

Karlsruhe unter der Telefonnummer 0721 / 944840 auf die Hinweise möglicher

Zeugen angewiesen, insbesondere aber der beiden Passanten, die Hilfestellung

leisteten.