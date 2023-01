Mannheim: Vereister Schneebrocken von Brücke geworfen – Zeugen gesucht

Mannheim (ots) – Am Samstag gegen 13 Uhr warf ein bisher unbekannter Mann einen

Schneebrocken auf die B38a in Mannheim-Feudenheim. Ein 56-jähriger

Mercedes-Fahrer war auf der Bundesstraße unterwegs, als er den Mann bei der

Tatausführung erkannte. Er beobachtete, wie der Täter von der Brücke, welche in

Verlängerung der Spessartstraße liegt, einen Schneebrocken in seine Richtung

warf. Das Fahrzeug des 56-Jährigen wurde glücklicherweise nicht getroffen. Da

der Mercedes-Fahrer jedoch durch das Verhalten des Unbekannten gefährdet wurde,

ermittelt die Polizei nun wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.

Der Täter wird als 18-25 Jahre, ca. 180 cm, schlank, bekleidet mit weißer

Jogginghose und grauem Pullover beschrieben. Zeugen, welche das Geschehen

beobachtet haben oder Hinweise auf den Verdächtigen geben können, werden

gebeten, sich mit dem Polizeirevier Mannheim-Oststadt unter Tel.: 0621/174-3310

zu melden.

Mannheim-Oststadt: In Gymnasium eingebrochen – Wer kann Hinweise geben?

Mannheim (ots) – In der Nacht von Freitag auf Samstag verschafften sich ein oder

mehrere Täter über ein aufgehebeltes Fenster Zutritt in ein Schulgebäude am

Josef-Braun-Ufer. Im Innern wurden anschließend mehrere Türen aufgebrochen und

Zimmer durchsucht. Der oder die Einbrecher öffneten gewaltsam aufgefundene

Geldkassetten und flüchteten anschließend samt Beute in unbekannter Höhe. Die

Kriminaltechnik hat die Spurensicherung vor Ort übernommen.

Das Polizeirevier Mannheim-Oststadt such nach Zeugen, die im Zeitraum von

Freitag, 21.30 Uhr, bis Samstag, 9 Uhr, Verdächtiges beobachtet hat oder

Hinweise geben können. Diese werden gebeten, sich unter Tel.: 0621 174-3310 zu

melden.

Mannheim-Lindenhof: Nach Einbruch in Wohnung Zeugen gesucht

Mannheim (ots) – Beute im Wert von mehreren tausend Euro machten ein oder

mehrere Einbrecher am Samstagabend in der Belchenstraße. Im Zeitraum von 18.15

Uhr bis 21 Uhr drangen diese über das Schlafzimmer in die Wohnung und

durchwühlten sämtliche Schränke und Kommoden. Letztliche flüchteten die

Eindringlinge mit mehreren Schmuckstücken. Die Ermittlungsgruppe Eigentum hat

die Untersuchung aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen.

Personen die Hinweise geben können oder Verdächtiges beobachtet haben, werden

gebeten, sich unter Tel.: 0621 833970 zu melden.