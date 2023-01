Gaiberg, Rhein-Neckar-Kreis: Straßenverkehrsgefährdung? Zeugen gesucht!

Gaiberg (ots) – Bereits am Freitag, kam es gegen 14.30 Uhr zu einer

Straßenverkehrsgefährdung, bei dem ein Transportunternehmer zunächst einen

Mercedes Benz Fahrer kurz vor dem Ortseingang Gaiberg überholte. Die beiden

Fahrzeuge kamen aus Richtung Bammental. Dabei musste ein entgegenkommender

silberner Opel Zafira abbremsen um einen Frontalzusammenstoß zu vermeiden. Als

sich der Transporter wieder vor den Mercedes gesetzt hatte, musste dieser nach

rechts ausweichen und eine Vollbremsung einlegen, um einen Unfall zu vermeiden.

Der Mercedes Fahrer setzte seine Fahrt fort, nachdem er an dem haltenden

Transporter vorbeigefahren war. Dieser hatte sich zunächst schräg abgestellt, um

dann dem Pkw-Fahrer wieder hinterher zu fahren. Er fuhr ihm dicht auf und hupte

mehrfach. Danach bog er in unbekannte Richtung ab. Der Fahrer des Transporters

wird wie folgt beschrieben: männlich, ca. 35-40 Jahre alt, trug braune

Arbeitskleidung und eine Baseballmütze. Zeugen die Hinweise zur Tat oder zu dem

Täter machen können, werden gebeten, sich bei dem Polizeirevier Neckargemünd,

unter Tel.: 06223 9254-0 zu melden.

Weinheim, Rhein-Neckar-Kreis: Zunächst in Gaststätte eingebrochen – später festgenommen

Weinheim (ots) – In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde in Weinheim im

Hammerweg von einem zunächst unbekannten Täter in eine Gaststätte eingebrochen.

Von der Alarmanlage aufgeschreckt, flüchtet der Täter, noch ehe er etwas

entwenden konnte. Dies zeigte sich auf der Aufnahme der Videoaufzeichnung in der

Gaststätte, auf der auch eine sehr gute Personenbeschreibung erkennbar war. Eine

Stunde nach der Tat konnte der Einbrecher dann anhand der Personenbeschreibung

durch aufmerksame Polizeibeamte während der Streifenfahrt im Multring

festgestellt und anschließend festgenommen werden. Durch die Ermittlungsgruppe

Eigentum der Kriminalpolizei Heidelberg wurde der Einbrecher dem Haftrichter

vorgeführt, nachdem noch weitere Verfahren gegen ihn offen waren, und im

Anschluss in die JVA gebracht.

Rhein-Neckar-Kreis/Wiesloch/Dielheim/Nußloch: Polizei warnt aktuell vor Schockanrufen!

Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Aktuell kommt es heute im Rhein-Neckar-Kreis im

Bereich Wiesloch, Dielheim und Nußloch vermehrt zu Schockanrufen.

Demnach habe sich ein tödlicher Verkehrsunfall eines nahestehenden

Familienmitgliedes ereignet, weshalb die Zahlung einer Kaution eingefordert

wurde. Das Gespräch wurde durch den angeblichen Sohn eröffnet, welcher

weinerlich und ergreifend den Sachverhalt mitteilte. Anschließend wurde das

Gespräch durch einen angeblichen Polizeibeamten fortgeführt.

Aufgrund des örtlichen und zeitlichen Zusammenhangs ist davon auszugehen, dass

noch mehrere Schockanrufe in diesem Bereich erfolgen. Einige Geschädigte

meldeten sich bereits bei der Polizei. Bislang konnte ein Schadenseintritt

verhindert werden.

Daher informieren Sie umgehend Freunde, Familie und Angehörige und warnen vor

der Betrugsmasche.

Wie Sie sich verhalten sollen und davor schützen können, erfahren sie hier: http

s://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/betrug-durch-falsche-polizis

ten/?fbclid=IwAR25sZeuB9FyYNhg9kkCf7axisHgvUde-73_DS1gQ6FfpmoYGkN3fOgROpk

Weinheim / Rhein-Neckar-Kreis: Einbrecher entwenden mehrere Hundert Euro Bargeld – Zeugen gesucht!

Weinheim (ots) – Am Sonntagabend gegen 19 Uhr nutzten bislang unbekannte Täter

die Abwesenheit eines Wohnungsinhabers aus und verschafften sich über eine

Balkontür gewaltsam Zutritt zu dessen Wohnung in der Wagnerstraße. Sie

durchwühlten sämtliche Einrichtungsgegenstände nach Stehlgut und erbeuteten

mehrere Hundert Euro Bargeld. Ein Anwohner bemerkte die Einbrecher in der

Wohnung des Nachbarn und verständigte die Polizei. Den Unbekannten gelang es

jedoch zu flüchten. Auch eine sofort eingeleitete Fahndung erbrachte keinen

Erfolg. Das Polizeirevier Weinheim sucht nun Zeugen, die verdächtige

Wahrnehmungen gemacht haben und bittet diese, sich unter der Telefonnummer

06201/1003-0 zu melden.

Dossenheim/Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Supermarkt – Zeugen gesucht

Dossenheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am frühen Sonntagmorgen gegen 03 Uhr

brachen bisher Unbekannte in die Vorräume eines Supermarktes in der

Gewerbestraße in Dossenheim ein. Auf das Gelände gelangte die Täterschaft, indem

sie eine rund sieben Meter hohe Mauer im Bereich der Warenanlieferung mit einer

Leiter überkletterte. Im Ladeninneren versuchten die Unbekannten einen

Geldautomaten aufzubrechen, was schließlich nicht vollständig gelang. Vermutlich

aufgrund des ausgelösten Alarms flüchtete die Täterschaft ohne jegliches

Diebesgut. Der Sachschaden liegt bei rund 10.000 Euro. Die Spezialistinnen und

Spezialisten für Eigentumsdelikte der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg haben

unter Beteiligung der zentralen Kriminaltechnik die Ermittlungen wegen

Einbruchsdiebstahls aufgenommen. Zeugen, welche etwas Verdächtiges beobachtet

haben, werden gebeten, sich unter Tel.: 0621/174-4444 zu melden.