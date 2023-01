Bergstrasse

Groß-Rohrheim: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Groß-Rohrheim (ots) – Am Sonntag (29.1.) ereignete sich zwischen 17.30 und 23

Uhr in der Wormser Straße ein Verkehrsunfall, bei dem ein schwarzer Chevrolet

K1500 beschädigt wurde, der neben der Fahrbahn geparkt war. Hierbei entstand ein

Sachschaden von mehreren Tausend Euro. Der Verursacher entfernte sich

anschließend vom Unfallort, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher

nachzukommen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallverursacher oder dessen Fahrzeug

machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeistation Lampertheim-Viernheim

unter der Telefonnummer 06206 9440-0 zu melden.

Bensheim: Einbrecher erbeuten Baumaschinen, Messing und Diesel

Bensheim (ots) – In der Zeit zwischen Freitagabend (27.01.) und Montagmorgen

(30.01.) haben sich Kriminelle gewaltsam Zutritt zu einem Baucontainer

verschafft, der sich auf dem Gelände der Karl-Kübel-Schule im Berliner Ring

befand. Aus dem Baucontainer wurden mehrere Baumaschinen, circa 500 Liter

Dieselkraftstoff und etwa 250 Kilogramm Messing gestohlen. Der Wert der Beute

beläuft sich auf mehrere tausend Euro.

Zeugen, die den Diebstahl beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise geben

können, werden gebeten, sich mit dem zuständigen Kommissariat 41 in Bensheim

unter der Telefonnummer 06251/8468-0 in Verbindung zu setzen.

Birkenau: Lenkrad und Navi entwendet

Birkenau (ots) – Auf das Lenkrad und den Airbag eines BMW hatten es noch

unbekannte Täter in der Nacht zum Montag (30.01.) abgesehen. Das Fahrzeug parkte

in der Hauptstraße, als die Kriminellen eine Tür aufhebelten, sich auf diesem

Weg gewaltsam Zugang verschafften und dann die Geräte ausbauten.

Die Kripo in Heppenheim (K 21/22) ermittelt und nimmt unter der Rufnummer

06252/7060 alle in diesem Zusammenhang stehenden, sachdienlichen Informationen

entgegen.

Zwingenberg: Einbruch in Einfamilienhaus/Polizei sucht Zeugen

Zwingenberg (ots) – Nachdem bislang Unbekannte am Samstag (28.01.), in der Zeit

zwischen 15.00 und 21.30 Uhr, in ein Einfamilienhaus in der Alsbacher Straße

eingebrochen sind, sucht die Polizei nach Zeugen.

Nach derzeitigem Kenntnisstand hebelten die ungebetenen Gäste ein Fenster des

Anwesens auf. Sie gelangten ins Innere und durchsuchten mehrere Räume. Ihnen

fielen Geld, Münzen und eine Taschenuhr in die Hände.

Sachdienliche Hinweise nehmen die Ermittlerinnen und Ermittler des Kommissariats

21/22 in Heppenheim unter der Rufnummer 06252/7060 entgegen.

Einhausen: Einbruch in Wohnhaus

Einhausen (ots) – Ein Wohnhaus in der Waldstraße in Klein-Hausen geriet zwischen

Dienstagnachmittag (24.01.) und Freitagnachmittag (27.01.), in das Visier von

Einbrechern. Die Täter hebelten die Terrassentür auf und verschafften sich so

Zugang in die Räumlichkeiten. Auf ihrer Suche nach Wertgegenständen durchsuchten

die ungebetenen Besucher sämtliche Zimmer. Ihnen fielen hierbei unter anderem

Geld und eine Digitalkamera in die Hände.

Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise geben

kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Heppenheim (Kommissariat

21/22) unter der Rufnummer 06252/7060 in Verbindung zu setzen.

Birkenau/Mörlenbach/Bensheim: Streifenbeamte stoppen mehrere berauschte Autofahrer

Birkenau/Mörlenbach/Bensheim (ots) – Im Rahmen von Kontrollen stoppten

Streifenbeamte in den vergangenen Tagen mehrere berauschte Autofahrer. Hierbei

stellten sie bei vier Fahrern Hinweise auf Drogenkonsum vor Fahrtantritt fest.

So reagierten am Freitagnachmittag (27.01.) und am Sonntagabend (29.01.), auf

der Bundesstraße 38 bei Birkenau, Tests bei zwei 20 bzw. 27 Jahre alten

Autofahrern positiv auf den vorherigen Konsum von Drogen. Bei dem älteren der

beiden Männer beispielsweise auf Kokain.

Bei zwei weiteren Fahrern zeigten sich zudem ebenfalls deutliche Anzeichen, die

auf vorherigen Drogenkonsum hinwiesen. Bei einem 28 Jahre alten Autofahrer, den

die Gesetzeshüter in der Nacht zum Sonntag (29.01.), in der Promenadenstraße in

Bensheim stoppten, schlug der Drogentest auf Amphetamin an und ein 35-Jähriger

war in der gleichen Nacht unter Kokaineinfluss auf der Landesstraße 3120 bei

Mörlenbach mit seinem Auto unterwegs.

Alle vier Personen wurden vorläufig festgenommen und mussten sich anschließend

Blutentnahmen unterziehen. Die folgenden Blutuntersuchungen werden nun zeigen,

ob sich der Verdacht auf Drogenbeeinflussung bestätigt. Die Kontrollierten

erwarten nun Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen das

Betäubungsmittelgesetz sowie Fahren unter Drogeneinfluss.

Bensheim / Frankfurt : Tatverdächtiger nach Einbruch und Angriff auf Seniorin festgenommen / 34-Jähriger in Untersuchungshaft

Bensheim (ots) – Nach einem Einbruch und Angriff auf eine 84 Jahre alte Frau am

Januar in Bensheim (wir haben berichtet) haben Polizeikräfte vergangenen

Donnerstag (26.01.) einen 34 Jahre alten Tatverdächtigen festgenommen.

Nach bisherigen Erkenntnissen drang der Mann, der aus Heppenheim kommt, am

Sonntag (22.01.) gegen 13.30 Uhr durch ein aufgebrochenes Fenster in das Anwesen

der Seniorin in der Grieselstraße ein. Bei der Suche nach Beute traf er hierbei

auf die zu Hause weilende 84-Jährige. Der Eindringling überwältigte die Frau,

entwendete ihren Schmuck und ihre Bankkarte. Anschließend suchte er das Weite

und hob später Geld an einem Geldautomaten ab. Die Seniorin ließ er mit

Verletzungen zurück.

Im Rahmen der anschließenden Ermittlungen des Kommissariats 35 der Heppenheimer

Kriminalpolizei fiel der Verdacht auf den bereits mehrfach polizeilich in

Erscheinung getretenen Intensivtäter. Der 34-Jährige wurde schließlich nach

gleichgelagerten Taten am Donnerstag (26.01.) im Nahbereich des Schweizer

Platzes in Frankfurt-Sachsenhausen durch Polizeistreifen festgenommen. Er kam

anschließend für die weiteren Maßnahmen in die Haftzellen des Polizeipräsidiums

Frankfurt. Ein Haftrichter erließ am Freitag einen Untersuchungshaftbefehl. Der

Beschuldigte befindet sich seither in Haft.

Bürstadt: Raser mit 96 „Sachen“ zu viel auf dem Tacho

Bürstadt (ots) – Einen 40 Jahre alten Autofahrer stoppten zivile Verkehrsfahnder

des Polizeipräsidiums Südhessen am Freitagnachmittag (27.01.) auf der

Bundesstraße 47. Den Streckenabschnitt, auf dem maximal 100 km/h zulässig sind,

passierte der 40-Jährige mit 196 Stundenkilometern.

Den Mann erwarten nun zwei Punkte in Flensburg, 700 Euro Bußgeld und ein

dreimonatiges Fahrverbot.

Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Bensheim (ots) – Am Samstag (28.01) zwischen 17:30 Uhr und 17:50 Uhr,

beschädigte ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer einen grauen Nissan NV300,

der auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Wormser Straße geparkt war.

Der Sachschaden beträgt mindestens 1000 Euro. Hinweise auf den Unfallverursacher

nimmt die Polizeistation Bensheim unter der Telefonnummer 06251/8468-0 entgegen.

Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Heppenheim (ots) – Am Vormittag des 13.01.2023 wurde in Heppenheim in der

Heinrichstraße ein dort geparkter grauer Seat beschädigt.

Es entstand dabei ein Schaden von mehreren hundert Euro.

Da der Verursacher bislang nicht bekannt ist, werden Zeugen des Vorfalls gebeten

ihre Hinweise an die Polizei Heppenheim unter Tel. 06252/7060 zu richten.

Darmstadt

Darmstadt: Fahrräder aus Garagen entwendet / Wer kann Hinweise geben?

Darmstadt (ots) – In Garagen untergebrachte Fahrräder gerieten am vergangenen

Wochenende in den Fokus Krimineller. Das Kommissariat 43 ist mit beiden Fällen

betraut und sucht Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen zu den Tätern oder dem

Verbleib der Beute.

In der Nacht zum Samstag (27.-28.1.) verschafften sich Diebe Zugang zu einem

Grundstück im Baderweg, betraten dort die Garage und ließen ein grünes

Mountainbike vom Hersteller Cube mitgehen. Auf zwei Ladegeräte, einen Akku und

ein hochwertiges Pedelec hatten es Kriminelle zudem am frühen Samstagmorgen

(28.1.), zwischen 2 Uhr und 7.30 Uhr abgesehen. Nach bisherigen Erkenntnissen

hebelten die Täter die Garage des Anwesens auf und flüchteten mit der Beute,

deren Wert auf derzeit auf mindestens 3000 Euro geschätzt wird.

Die Ermittlerinnen und Ermittler fragen: Wer hat in diesem Zusammenhang

verdächtige Personen beobachten können? Wer kann möglicherweise Hinweise zum

Verbleib der Räder geben? Unter der Rufnummer 06151/9690 sind die Beamtinnen und

Beamten zu erreichen.

Darmstadt: Motorroller von Hinterhof entwendet

Darmstadt (ots) – Rollerdiebe haben in der Zeit zwischen Samstag (28.1.) und

Sonntag (29.1.) ihr Unwesen im Rhönring getrieben, den Hinterhof eines

Mehrfamilienhauses betraten und dort einen roten Piaggio-Roller entwendet. Zum

Zeitpunkt der Tat war an dem Fahrzeug das Kennzeichen 842LFW angebracht. Das

Kommissariat 43 ermittelt wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls und

nimmt unter der Rufnummer 06151/9690 Hinweise von Zeugen zu den Tätern oder dem

Verbleib des Fahrzeuges entgegen.

Darmstadt-Eberstadt: Scheibe mit Gullideckel eingeworfen / Polizei ermittelt wegen versuchten Einbruchs

Darmstadt (ots) – Zwischen Samstag (28.1.) und Sonntag (29.1.) haben noch

unbekannte Täter offenbar versucht in einen Imbiss im Eschelkopfweg

einzubrechen. Mit einem Gullideckel warfen die Kriminellen die Scheibe des

Ladens ein. Ob die Täter die Räume betraten, ist abschließend noch nicht

bekannt. Der Schaden beläuft sich auf mehrere Hundert Euro und die Darmstädter

Kripo hat die weiteren Ermittlungen wegen des Verdachts des versuchten Einbruchs

übernommen.

Unter der Rufnummer 06151/9690 nehmen die Beamtinnen und Beamten des

Kommissariats 21/22 alle sachdienlichen Hinweise entgegen.

Großfeuer in Darmstadt-Eberstadt

Feuerwehr Darmstadt im Großeinsatz

Um 19:00 Uhr wurde die Leitstelle über ein Feuer in der Pfungstädter

Straße informiert. Mehr als einhundert Einsatzkräfte von Feuerwehr,

Rettungsdiensten und Technischem Hilfswerk sind seit dem Abend in

Darmstadt-Eberstadt im Einsatz. Neben Helfern aus Darmstadt waren auch

Einsatzkräfte der Feuerwehren aus dem Landkreis Darmstadt-Dieburg im

Einsatz. Auf dem Gelände einer ehemaligen Papierfabrik steht eine ca.

100 x 40 Meter große Lagerhalle in Flammen. Dort brennen gepresste

Papierballen. Gegen 21 Uhr meldete die Feuerwehr den Brand unter

Kontrolle, die Löscharbeiten werden sich voraussichtlich bis Montag

hinziehen. Wegen der starken Rauchentwicklung wurde die Bevölkerung in

Eberstadt aufgefordert, Fenster und Türen zu schließen. Brandursache und

Schadenshöhe sind noch nicht bekannt.

Darmstadt-Dieburg

Dieburg: Diebe beschädigen Scheibe und entwenden Lenkrad / Zeugen gesucht

Dieburg (ots) – Auf ein Autolenkrad hatten es Diebe zwischen Freitagabend

(27.1.), gegen 21.30 Uhr und Samstagmorgen (28.1.) abgesehen. Die Kriminellen

beschädigten die Scheibe von einem schwarzen BMW im Birkenweg, um in das Innere

des Autos zu gelangen. Dort montierten die Täter das Lenkrad ab und flüchteten

damit unerkannt.

Die Beamten des Kommissariats 21/22 in Darmstadt ermittelt nun in der Sache und

nimmt Hinweise zu dem Vorfall unter der Rufnummer 06151 / 969 – 0 entgegen.

Alsbach-Hähnlein: Zwei Einbrüche am Wochenende in Einfamilienhäuser und eine Einliegerwohnung – Wer hat etwas gesehen?

Alsbach-Hähnlein: Einbruch in Einfamilienhaus samt Einliegerwohnung / Wer hat etwas gesehen?

Einbrecher machten sich am Samstagabend (28.1.)

zwischen 18.45 und 19.30 Uhr an einem Einfamilienhaus samt Einliegerwohnung in

der Straße „Am Ecksand“ zu schaffen. Dazu hebelten die Täter eine Terrassentür

sowie ein Fenster des Gebäudes auf. Dadurch gelangten die Täter jeweils in die

Wohnräume und durchsuchten diese. Nach bisherigen Erkenntnissen fanden die Diebe

Bargeld und flüchteten damit unerkannt. Bei ihrem Beutezug verursachten die

Kriminellen nach momentanem Kenntnisstand einen Schaden von mehreren Tausend

Euro.

Hinweise zu den Tätern werden vom Kommissariat 21/22 in Darmstadt unter der

Rufnummer 06151 / 969 – 0 entgegengenommen.

Babenhausen-Harreshausen: Einbruch in Firmengebäude / Polizei sucht Zeugen

Babenhausen (ots) – Kriminelle brachen in der Nacht zum Samstag (28.1.) gegen 2

Uhr in ein Firmengebäude im Aschaffenburger Weg ein. Dazu beschädigten die Täter

zuerst den Zaun, hebelten anschließend zwei Türen des Gebäudes auf und

durchsuchten ein Büro. Die Diebe zerstörten dort einen Tresor und hebelten zudem

ein Garagentor auf dem Gelände auf. Vermutlich wurden die Kriminellen durch die

eintreffenden Streifen gestört, woraufhin die Täter ihre Beute vor Ort

zurücklassen mussten und unerkannt flüchteten. Sofort eingeleitete

Fahndungsmaßnahmen verliefen ohne Ergebnis.

Ob und was die Täter bei ihrem Beutezug entwenden konnten, wird nun ermittelt.

Das Kommissariat 21/22 hat die Ermittlungen in dem Fall aufgenommen und nimmt

Hinweise zu den Tätern und zum Verbleib des Diebesgutes unter der Telefonnummer

06151 / 969 – 0 entgegen.

Groß-Zimmern/Eppertshausen: Werkzeuge im Visier Krimineller / Zeugenaufruf der Polizei

Groß-Zimmern/Eppertshausen (ots) – Zwischen Freitagabend (27.1.) 21 Uhr und

Samstagmorgen (28.1.) 8 Uhr entwendeten Kriminelle mehrere Werkzeuge aus

Transportern in Groß-Zimmern, Nordring und Eppertshausen, Theodor-Heuss-Straße.

An beiden Orten schnitten die Täter mit einem Werkzeug ein Loch in das Fahrzeug

und öffneten es anschließend. In den Transportern fanden die Diebe verschiedene

Werkzeuge sowie Maschinen und flüchteten damit unbemerkt.

Ob die beiden Taten miteinander zusammenhängen wird nun geprüft. Das

Kommissariat 21/22 hat die Ermittlungen in beiden Fällen aufgenommen und nimmt

Hinweise zu den Tätern und zum Verbleib des Diebesgutes unter der Telefonnummer

06151 / 969 – 0 entgegen.

Griesheim: Einbrecher entwenden Tresor aus Einfamilienhaus / Polizei sucht Zeugen

Griesheim (ots) – Einbrecher gelangten am Freitagabend (27.1.) zwischen 17.30

und 19.30 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Hahlgartenstraße. Dazu hebelten die

Täter die Balkontüre auf und durchsuchten anschließend die Räumlichkeiten. Die

Einbrecher entwendeten einen Tresor samt Inhalt und flüchteten unerkannt. Nach

bisherigen Erkenntnissen verursachten die Kriminellen einen Schaden von mehreren

Tausend Euro.

Wenn Ihnen in diesem Zusammenhang etwas Verdächtiges aufgefallen ist oder Sie

Hinweise auf die Täter haben, melden Sie sich bitte bei dem Kommissariat 21/22

in Darmstadt unter der Rufnummer 06151 / 969 – 0.

Roßdorf: Randalierer setzen Schule unter Wasser / Zeugenaufruf der Polizei

Roßdorf (ots) – Kriminelle randalierten zwischen Freitagnachmittag (27.1.), etwa

17 Uhr und Samstagmittag (28.1.), gegen 14 Uhr, in einer Schule im Odenwaldring.

Dazu gelangten die Täter nach bisherigen Erkenntnissen durch eine Notausgangstür

in die Schule. Im Gebäude verstopften die Randalierer mehrere Waschbecken und

drehten anschließend das Wasser auf. Dadurch verteilte sich eine große Menge

Wasser in dem Gebäude. Zudem beschädigten die Täter Poster und Bilder. Nach

bisherigen Erkenntnissen verursachten die Täter einen Schaden von mehreren

Zehntausend Euro.

Wenn Sie Hinweise zu den Tätern geben können oder etwas Verdächtiges in dem

Zusammenhang wahrgenommen haben, melden Sie sich bitte bei dem Kommissariat 41

in Ober-Ramstadt unter der Rufnummer 06154 / 6330 – 0.

Erzhausen: Scheiben eingeschlagen und Luft abgelassen / Zeugen gesucht

Erzhausen (ots) – In der Zeit zwischen Freitag (27.1.) und Samstag (28.1.)

hatten es noch unbekannte Täter auf ein in der Bahnstraße geparktes Auto

abgesehen. Nach bisherigen Erkenntnissen schlugen die Kriminellen zwei Scheiben

ein und ließen zudem die Luft aus drei Reifen ab. Der Schaden dürfte sich nach

ersten Schätzungen auf mindestens 1000 Euro belaufen. Das Kommissariat 42 des 3.

Polizeireviers hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Alle in diesem

Zusammenhang stehenden Hinweise werden unter der Rufnummer 06151/969-41310

entgegengenommen.

Groß-Zimmern, Vollsperrung nach Unfall auf der Bundesstraße 26, zwei Fahrer verletzt

Da-Dieburg (ots) – Am Sonntag, den 29.01.2023, gegen 18:00 Uhr kam es auf der

Bundesstraße 26, Fahrtrichtung Dieburg, Höhe Auffahrt Groß-Zimmern / Dieburg

Nord zu einem Verkehrsunfall bei dem die beteiligten Fahrer leicht verletzt

wurden.

Nach bisherigen Erkenntnissen, kam es in Höhe des Beschleunigungsstreifens der

Zufahrt Groß Zimmern zu einem Auffahrunfall zwischen einer 65- jährigen Opel

Fahrerin aus Münster und einem 29- jährigen VW Fahrer aus Darmstadt. Durch den

Aufprall wurde der Opel nach rechts geschleudert, prallte gegen die Leitplanke

und kam auf dem rechten Fahrstreifen zum Stehen. Der VW geriet durch den

Aufprall ebenfalls ins Schleudern, kippte zur Seite und kam mehrere Meter weiter

vorne auf dem Dach liegend zum Stehen. Beide Fahrer wurden bei dem Unfall leicht

verletzt. Die beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Es entstand ein

Sachschaden in Höhe von ca. 18.000.- EUR.

Für die Dauer der Unfallaufnahme und Reinigungsarbeiten war die Fahrbahn in

diesem Bereich für ca. 2 Stunden teilweise voll gesperrt. Neben Streifen der

Polizeistation Dieburg und des 2. Polizeirevieres waren die Feuerwehr Dieburg,

zwei Rettungswagen mit Notarzt und die Straßenmeisterei Groß-Umstadt eingesetzt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfall machen können, werden gebeten sich

unter der Rufnummer 06071/96560 bei der Polizeistation Dieburg zu melden.

Groß- Umstadt: Raubüberfall auf Tankstelle

Groß- Umstadt (ots) – Am Sonntag (29.01.), 19.20 Uhr wurde eine Tankstelle im

Mörsweg überfallen. Der bisher noch unbekannte Täter zwang die 19-jährige

Mitarbeiterin, unter Vorhalt eines Messers, die Kassen zu öffnen und ließ sich

aus dieser einen geringen dreistelligen Betrag aushändigen. Anschließend

flüchtete er zu Fuß in unbekannte Richtung.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

männlich, ca. 1,75m groß

schmale Statur

sprach Deutsch ohne Akzent

trug bei Tatausführung eine schwarze Sturmhaube, schwarze

Handschuhe, einen schwarzen Hoodie mit weißen Ärmelstreifen,

Bluejeans mit „Rissen“ und schwarze Turnschuhe

Die sofort eingeleitete Fahndung mit Kräften aus den Polizeipräsidien Südhessen,

Südosthessen und Unterfranken verlief bisher ohne Erfolg. Die Ermittlungen vor

Ort wurden durch die Kriminalpolizei aufgenommen.

Gross-Gerau

Rüsselsheim: 26 Gurtmuffel fahren in Polizeikontrolle

Beamte der Polizeistation Rüsselsheim haben am Sonntagmittag (29.01.) bei einer Verkehrskontrolle im Bereich Waldweg/Lucas-Cranach-Straße den Fokus auf Verkehrsteilnehmer gelegt, die nicht angeschnallt waren. In den, in der Zeit zwischen 11.15 und 13.15 Uhr, 32 kontrollierten Fahrzeugen hatten 26 Insassen den Gurt nicht oder nicht vorschriftsmäßig angelegt.

Die Pflicht, den Gurt während der Fahrt anzulegen, besteht nunmehr seit 1976. Unumstritten ist, dass der Sicherheitsgurt, übrigens noch vor dem Airbag, der wichtigste Lebensretter bei einem Zusammenstoß ist. Das Nichtanlegen des vorgeschriebenen Sicherheitsgurtes wird mit einem Bußgeld in Höhe von mindestens 30 Euro geahndet. Wichtiger als die Vermeidung des Bußgeldes ist jedoch, dass die Fahrzeuginsassen sicher und vor allem körperlich unbeschadet ans Ziel kommen.

Mörfelden-Walldorf: Zwei Wohnungseinbrüche/Kripo sucht Zeugen

Gleich zweimal schlugen Wohnungseinbrecher am Wochenende zu. Auf bislang nicht bekannte Weise drangen die Täter am Samstag (28.01.), in der Zeit zwischen 4.30 und 14.30 Uhr, in ein Wohnhaus in der Dreihäusergasse ein. Die ungebetenen Besucher ließen Schmuck mitgehen

Durch ein Fenster verschafften sich Einbrecher zudem in der Zeit zwischen Freitag (27.01.), 9.00 Uhr und Sonntag (29.01.), 17.35 Uhr, Zugang in ein Wohnhaus in der Heidelberger Straße. Im Gebäudeinnern suchten sie nach Wertsachen. Den ungebetenen Besuchern fielen nach gegenwärtigem Kenntnisstand unter anderem ein Notebook und Kopfhörer in die Hände.

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06142/6960.

Rüsselsheim: Autoscheibe beschädigt/Zeugen gesucht

Ein in der Lise-Meitner-Straße geparkter Citroen wurde in der Zeit zwischen 20. Januar und Freitagabend (27.01.), von Unbekannten beschädigt. Eine Seitenscheibe des Fahrzeugs wurde eingeschlagen. Der Schaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro.

Wegen der Sachbeschädigung ermittelt jetzt die Polizei in Rüsselsheim (Kommissariat 41). Hinweise zu dem Fall werden telefonisch unter der Rufnummer 06142/6960 entgegengenommen.

Verkehrsunfallflucht in Trebur, Jimbolia Straße. Blauer SUV flüchtig.

Zu einer Verkehrsunfallflucht kam es am Samstag, den 28.1.2023 im Zeitraum zwischen 08:50 – 08:58 Uhr in der Jimbolia Straße auf dem Parkplatz des dortigen Lebensmitteldiscounters. Der Geschädigte, ein 74jähriger Treburer, stellte zum besagten Zeitpunkt seinen PKW, einen weißen Opel Mokka, auf dem Parkplatz ab um kurz einkaufen zu gehen. Nachdem er zurück kam, stellte er einen größeren Ausparkschaden an seiner linken Fahrzeugseite fest. Als Verursacher kommt ein blauer SUV in Betracht, der zum Tatzeitpunkt neben dem Fahrzeug des Geschädigten geparkt war.

Zeugen, die Hinweise zum Verursacher machen können oder der Verursacher selbst werden gebeten, sich bei der Polizeistation Groß-Gerau zu melden.

Odenwaldkreis

Michelstadt-Steinbach: Baum und Unterstand geraten in Brand – Polizei ermittelt

Nachdem am Sonntagnachmittag (29.1.) der Baum und ein Holzunterstand vor einem Haus „In den Zwölf Morgen“ in Brand gerieten, hat die Kriminalpolizei in Erbach die Ermittlungen zur Ursache aufgenommen. Nach ersten Erkenntnissen wurden die Flammen von den Anwohnern gegen 15.20 Uhr entdeckt und die Einsatzkräfte alarmiert. Feuerwehr und Polizei rückten gemeinsam aus. Der Brand wurde gelöscht. Der verursachte Schaden, der auch die angrenzende Hausfassade betrifft, wird derzeit auf mehrere Zehntausend Euro geschätzt. Mit der Frage, wie es zu dem Brand kommen konnte, ist das Kommissariat 10 betraut. Hinweise werden unter der Rufnummer 06062/9530 entgegengenommen.

Michelstadt: Stadtmauer mit Hakenkreuz beschmiert

Wie der Polizei jetzt bekannt wurde, haben noch unbekannte Täter in den zurückliegenden Tagen die Stadtmauer in der Mauerstraße beschmiert. Nach ersten Erkenntnissen war die Hakenkreuzschmiererei bereits am Dienstag (24.1.) von Zeugen bemerkt und im Nachgang bei der Polizei angezeigt worden. Wie weit der Tatzeitraum zurückreicht, ist derzeit nicht bekannt. Der polizeiliche Staatsschutz Südhessen hat die weiteren Ermittlungen übernommen und sucht in diesem Zusammenhang Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen. Unter der Rufnummer 06062/9530 sind die Beamtinnen und Beamten zu erreichen.

Erbach: Mit 77 Stundenkilometer auf der Neckarstraße

In der Nacht zum Montag (30.01.) führten Beamtinnen und Beamte der Polizeistation Erbach eine Lasermessung in Erbach in der Neckarstraße (Bundesstraße 45) durch. Auf dem kontrollierten Streckenabschnitt ist die Geschwindigkeit von 22.00 bis 06.00 Uhr wegen Lärmschutz auf 30 km/h begrenzt.

Im Zeitraum von 00.30 bis 02.40 Uhr konnten insgesamt 31 Fahrzeuge gemessen werden. Dabei kam es zu insgesamt 11 Verstößen. Unrühmlicher Spitzenreiter war ein 20-jähriger Mann aus dem Kreis Offenbach, der 47 „Sachen“ zu viel auf dem Tacho hatte. Den jungen Mann erwartet nun ein Bußgeld von 560 Euro, ein Monat Fahrverbot und zwei Punkte in der Verkehrssünderkartei in Flensburg.

Die Kontrollen werden weiterhin fortgesetzt.

Höchst: Mit 107 „Sachen“ durch den Ort/Drei Monate Fahrverbot drohen

Am Sonntagabend (29.01.), ab 22.30 Uhr, führten Beamte der Polizeistation Höchst eine Lasermessung in der Erbacher Straße durch. Die Geschwindigkeit ist dort während den Nachtstunden auf 30 km/h begrenzt. Von 75 gemessenen Fahrzeugen waren insgesamt 7 zu schnell unterwegs.

Unrühmlicher Spitzenreiter war ein 28-jähriger Autofahrer aus Höchst, der 77 Stundenkilometer zu viel auf dem Tacho hatte. Den Wagenlenker erwartet nun ein Bußgeld von 800 Euro, zwei Punkte in Flensburg und ein dreimonatiges Fahrverbot.

Die Höchster Ordnungshüter werden auch zukünftig den Verkehr überwachen und die Geschwindigkeitskontrollen fortführen. Ziel ist nicht nur die Reduzierung des Lärms in den Ortschaften, sondern auch die Verhinderung von Unfällen.

Breuberg – Neustadt: Vandalen beschädigen Autos

Mindestens sechs Autos unterschiedlichster Hersteller sind zwischen Samstag (28.1.) und Sonntag (29.1.) von noch unbekannten Vandalen beschädigt worden. Nach ersten Erkenntnissen standen alle Fahrzeuge zum Zeitpunkt der Tat auf einem Parkplatz vor der Burg Breuberg. Die Täter rissen die Heckenscheibenwischer ab oder beschädigten die Außenspiegel. Der Schaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf mehrere Hundert Euro. Das Kommissariat 41 hat die Ermittlungen zu den Sachbeschädigungen übernommen. Unter der Rufnummer 06163/9410 sind die Beamtinnen und Beamten für alles Sachdienliche zu erreichen.

Fränkisch-Crumbach/Erbach: Kripo ermittelt nach Einbrüchen – Wer hat verdächtige Beobachtungen gemacht?

Fränkisch-Crumbach/Erbach (ots)

Einbrecher haben am vergangenen Wochenende ihr Unwesen getrieben und Beute gemacht. Die Kripo in Erbach ist mit den weiteren Ermittlungen betraut.

In der Zeit zwischen Freitag (27.1.) und Samstag (28.1.) suchten die noch unbekannten Täter in Fränkisch-Crumbach die Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Lichtenberger Straße heim. Nach bisherigen Erkenntnissen traten die ungebetenen Besucher die Wohnungstür ein und entwendeten aus den Räumen elektronische Geräte und Kleidungsstücke. Der Gesamtschaden wird derzeit auf mehr als 2000 Euro geschätzt. Am Samstag (28.1.) hatten es Kriminelle während der Abwesenheit der Bewohner auf ein Einfamilienhaus im Westring abgesehen. Ersten Erkenntnissen zufolge verschafften sie sich gewaltsam über eine Terrassentür Zugang zu den Räumen. Dort wurden sie gegen 19.30 Uhr von den zurückkehrenden Besitzern überrascht und traten die Flucht ohne Beute an.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, Personen oder Fahrzeuge wahrnehmen konnten, die möglicherweise in Verbindung mit den Taten gebracht werden können, werden gebeten, sich mit den Ermittlerinnen und Ermittlerin in Verbindung zu setzen (Rufnummer 06062/9530).

Michelstadt: Nach Wasser gefragt und Handy gestohlen

Ein noch unbekannter Täter hat am Freitagnachmittag (27.1.) die Hilfsbereitschaft eines Seniors in der Straße „Am Hohen Rain“ ausgenutzt. Gegen 15.45 Uhr trat der Unbekannte auf der Straße an den Anwohner heran und bat um etwas zu trinken. Der arglose 87-Jährige ging der Bitte nach und holte ein Glas Wasser. Seine kurze Abwesenheit nutzte der Täter und entwendete ein Handy aus der am Rollator des älteren Herrn zurückgelassenen Tasche. Danach flüchtete er. Er wurde als etwa 35 Jahre alt und circa 1,70 bis 1,80 Meter groß beschrieben. Zum Zeitpunkt der Tat trug der Unbekannte eine schwarze Jogginghose. Seine Haare waren schwarzgrau gelockt. Als auffällig wurde sein lückenhaftes Gebiss wahrgenommen.

Das Kommissariat 41 in Erbach hat die weiteren Ermittlungen übernommen und nimmt Hinweise von Zeugen, die in diesem Zusammenhang sachdienliche Beobachtungen gemacht haben, unter der Rufnummer 06163/9410 entgegen.