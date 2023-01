Kontrolle des gewerblichen Güterverkehrs

A 61/Rheinhessen (ots) – Kräfte der Polizeiautobahnpolizeistation Gau-Bickelheim und der Verkehrsdirektion Mainz kontrollierten am 30.01.2023 in der Zeit zwischen 08:30 Uhr 12:30 Uhr den Schwerverkehr auf der A 61. An der Kontrolle beteiligte sich eine Kontrolleinheit des Zolls zur Bekämpfung der Schwarzarbeit, die unter anderem alle Dokumente auf Echtheit überprüfte.

Es wurden insgesamt 11 Fahrzeuge kontrolliert, wobei es bei sieben KFZ zu Beanstandungen kam (63,6%). In den vier gravierendsten Fällen kam es zu Beanstandungen wegen Überhöhe, Überladung bzw. technischen Veränderungen. In diesen Fällen wurde die Weiterfahrt bis zur Behebung der Mängel untersagt. Ein Kleintransporter hatte um 510 Kilogramm überladen.

In drei Fällen wurden zudem Verstöße gegen die Sozialvorschriften festgestellt. In der Summe wurden drei Verwarnungen ausgesprochen, zwei Mängelberichte gefertigt und sechs Ordnungswidrigkeitenanzeigen sowie zwei zusätzliche Kontrollberichte an das Bundesamt für Logistik und Mobilität (BALM) gefertigt. Im Einsatz waren 6 Kräfte der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim, 7 der Verkehrsdirektion und 4 Kräfte des Zolls.

Verkehrsunfall am Ortsausgang

Frettenheim (ots) – Am Samstag 28.01.2021 gegen 11:40 Uhr, kam es am Ortsausgang von Frettenheim zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw. Ein 18-jähriger Fahranfänger befuhr die Ortsausfahrt in Richtung Dorn-Dürkheim. Da er etwas vergessen hatte wollte er verbotswidrig den dortigen linksseitigen Buswendeplatz zum Wenden benutzen. Hierbei vergaß er jedoch, den Blinker entsprechend zu setzen.

Ein hinter ihm fahrender 56-jähriger Frettenheimer konnte so lediglich erkennen, dass der 18-Jährige seine Fahrt verlangsamte und setzte zum Überholen an. Als der 56-Jährige dann auf Höhe des Fahranfängers war, lenkte dieser sein Fahrzeug nach links in Richtung des Buswendeplatzes, wodurch es zur Kollision der Fahrzeuge kam.

Am VW Golf des 56-Jährigen entstand hierdurch erheblicher Sachschaden in Höhe von etwa 15.000EUR. Der BMW des 18-Jährigen wurde an der linken Fahrzeugfront beschädigt.

Der Schaden an selbigem dürfte sich auf etwa 2.500 EUR belaufen.

Worms

E-Scooter-Fahrer flüchtet vor Polizei

Worms (ots) – Am Sonntagmorgen flüchtete ein E-Scooter-Fahrer in der Bebelstraße vor der Polizei. Als der 42-jährige Wormser mit seinem E-Scooter gegen 00:20 Uhr einer Verkehrskontrolle unterzogen werden sollte, versuchte dieser zunächst zu flüchten. Den Beamten gelang es jedoch den Mann einzuholen und zu stoppen.

Es stellte sich heraus, dass der 42-Jährige ohne Versicherungsplakette unterwegs war und unter Drogeneinfluss stand. Darüber hinaus führte er eine kleine Menge an Cannabis mit sich. Dem 42-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt verhindert. Gegen ihn wurden Strafverfahren wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz und dem Fahren ohne den vorgeschriebenen Versicherungsschutz eingeleitet.

Verkehrsunfall mit Flucht – Zeugen gesucht

Offstein (ots) – Vermutlich in der Nacht von Samstag auf Sonntag 29.01.2023 kam es auf der Landstraße 455 von Dirmstein Richtung Offstein zu einem Verkehrsunfall. Die Polizei Worms wurde am späten Sonntagvormittag von einem Verkehrsteilnehmer darüber informiert, dass offensichtlich ein PKW von der Straße nach rechts abgekommen, über den parallel verlaufenden Feldweg durch ein Gebüsch und im daneben liegenden Weinberg zum Stehen gekommen ist.

Ein verunfalltes Fahrzeug konnte die Polizei vor Ort jedoch nicht mehr feststellen. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle dürfte aber einen nicht unerheblichen Schaden aufweisen und aufgrund der Witterung und der örtlichen Bodenverhältnisse stark verschmutzt sein.

Entsprechende Hinweise aus der Bevölkerung werden von der Polizei Worms unter Tel: 06241 852 0 entgegengenommen.

Farbschmierereien in Worms-Heppenheim

Worms-Heppenheim (ots) – Durch Unbekannte wurde im Zeitraum vom Samstag 28.01.2023, 15:00 Uhr bis Sonntag 29.01.2023, 09:30 Uhr im Bereich Wormser Landstraße und Kirchhofplatz eine Hauswand eines privaten Wohnhauses und 3 Infotafeln der Ortsverwaltung mittels Farbe beschmiert. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, meldet sich bitte unter Tel: 06142-852-0 bei der Polizei Worms.