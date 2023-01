Frankfurt – Schwanheim: Verfolgungsfahrt endet in Sackgasse

Frankfurt (ots) – (dr) Polizeibeamte des 10. Reviers verfolgten in der Nacht von

Sonntag (29.01.2023) auf Montag (30.01.2023) einen Fiat 500, der mit überhöhter

Geschwindigkeit an ihnen vorbeirauschte. Die Verfolgungsfahrt endete schließlich

in einer Sackgasse. Der 23-jährige Beifahrer konnte bereits am Pkw, der

mutmaßliche Fahrer, 22 Jahre alt, kurz darauf im Rahmen der Fahndung

festgenommen werden.

Der Polizeistreife fiel der mit zwei Personen besetzte, weiße Fiat gegen 23:23

Uhr auf, als dieser mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit das Schwanheimer

Ufer entlangfuhr. Die Beamten nahmen umgehend die Verfolgung des Kleinwagens in

Richtung Innenstadt auf. Dabei schnellte die Tachonadel auf bis zu 130 km/h, um

dem Fahrzeug folgen zu können. Auf die Anhaltesignale der Streife erfolgte

allerdings keine Reaktion. Die rasante Fahrt ging weiter über das Schwanheimer

Ufer in den Tannenkopfweg, anschließend durch mehrere Straßen in Schwanheim in

westliche Richtung, bis das Fahrzeug gegen 23:30 Uhr in der Deidesheimer Straße

„eingebremst“ wurde. In einer Sackgasse kam der Fiat nämlich zum Stillstand,

sodass Fahrer und Beifahrer ihre Flucht nun zu Fuß fortführten. Den nacheilenden

Beamten gelang es, den Beifahrer, 23 Jahre alt, noch in unmittelbarer Nähe des

abgestellten Fiats festzunehmen. Dem Fahrer gelang zunächst die Flucht. Bei der

Durchsuchung des 23-Jährigen stießen die Beamten auf ein Einhandmesser sowie auf

eine geringe Menge Marihuana. Im Innenraum des Pkw fanden sie noch weiteres

Rauschgift. Das aufgrund eines Reifenschadens nicht mehr fahrbereite Auto

stellten die Beamten sicher.

Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen, bei der eine Vielzahl von Polizeikräften sowie

ein Polizeihubschrauber zum Einsatz kamen, gelang es den noch Flüchtigen im

Bereich der Geisenheimer Straße zu lokalisieren und vorläufig festzunehmen.

Dabei stellte sich heraus, dass der 22-Jährige über keine gültige Fahrerlaubnis

verfügt.

Das Duo kam zunächst auf ein Polizeirevier. Nach Durchführung der polizeilichen

Maßnahmen setzten die Beamten die beiden Festgenommenen wieder auf freien Fuß.

Entsprechende Strafverfahren wegen des Verdachts des verbotenen

Kraftfahrzeugrennens, des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und der Verstöße gegen das

Betäubungsmittelgesetz sowie Waffengesetz wurden eingeleitet.

Frankfurt – Riederwald: Sachbeschädigung

Frankfurt (ots) – (fue) Am Montag, den 30. Januar 2023, gegen 03.00 Uhr, kam es

an einem Lokal in der Straße Am Erlenbruch zu einer Sachbeschädigung.

Bislang unbekannte Täter zerstörten mehrere Scheiben. Im Innenraum war ein

deutlicher Geruch nach „faulen Eiern“ festzustellen.

Die Polizei bittet Personen, welche sachdienliche Hinweise geben können, sich

mit dem 18. Polizeirevier unter der Telefonnummer 069-75511800 in Verbindung zu

setzen.

Haftbefehl im Hauptbahnhof vollstreckt

Frankfurt am Main (ots) – Im Frankfurter Hauptbahnhof haben Beamte der

Bundespolizei am Samstagmorgen einen Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Frankfurt

am Main vollstreckt. Bei einer Routinekontrolle war den Beamten gegen 4 Uhr ein

61-jähriger wohnsitzloser Mann ins Netz gegangen, der wegen Raub gesucht wurde.

Nach seiner Festnahme wurde er zur Wache gebracht, wo ihm der Haftbefehl

eröffnet wurde. Danach wurde er ins Polizeigewahrsam eingeliefert.

Diebstahl im ICE

Frankfurt am Main (ots) – Eine 37-jährige Reisende aus Berlin wurde am

Sonntagmittag in einem abfahrbereiten ICE im Frankfurter Hauptbahnhof Opfer

eines noch unbekannten Kofferdiebes. Wie die Frau bei der Bundespolizei angab,

war sie am Gleis 13 in den Zug eingestiegen und hatte ihren Koffer abgestellt.

Da es im Zug zu einem größeren Gedränge kam, bemerkte sie erst kurz vor Abfahrt

das ihr Koffer verschwunden war. Der Täter hatte offenbar einen unbeobachteten

Moment ausgenutzt um den Koffer, in dem sich neben persönlichen Gegenständen

auch zwei hochwertige Laptops im Gesamtwert von über 4000 Euro befanden, an sich

zu nehmen und aus dem Zug zu flüchten.

Nach Einleitung eines Ermittlungsverfahrens setzte die Berlinerin ihre Reise

fort.

Frankfurt – Bahnhofsviertel: Personenkontrolle führt zu Rauschgiftfund

Frankfurt (ots) – (lo) Am gestrigen Nachmittag (29. Januar 2023) nahm die

Polizei im Rahmen einer Personenkontrolle einen Mann in Besitz von Rauschgift

fest.

Gegen 15.30 Uhr führten die eingesetzten Polizeikräfte eine Personenkontrolle

eines 60-jährigen Mannes in der Niddastraße durch. Bei ihm stellten die Beamten

ca. 100 Gramm Heroin, ungefähr 0,8 Gramm Crack sowie knapp 481 Euro sicher.

Zur Erklärung: Eine Konsumeinheit Crack fängt bei 0,01 Gramm an. Eine

Konsumeinheit Heroin fängt bei 0,3 Gramm an. Dementsprechend ließen sich aus der

beschlagnahmten Menge Heroin bereits mehr als 330 einzelne Verkaufseinheiten und

aus der beschlagnahmten Menge Crack bereits mehr als 80 einzelne

Verkaufseinheiten erstellen.

Neben dem Besitz von Betäubungsmittel konnte der mutmaßliche Dealer keinen

gültigen Aufenthaltstitel vorweisen.

Aufgrund des Verdachts des illegalen Handels mit Betäubungsmitteln und des

Verstoßes gegen das Aufenthaltsgesetz wurde der 60-Jährige in die Haftzellen des

Polizeipräsidiums Frankfurt am Main verbracht. Er soll im Lauf des heutigen

Tages dem Haftrichter vorgeführt werden.

Frankfurt – Nieder – Erlenbach: Verkehrsunfall

Frankfurt (ots) – (dr) Am gestrigen Sonntag, den 29. Januar 2023, ereignete sich

in Nieder-Erlenbach ein Verkehrsunfall, bei dem ein 11-Jähriger von einem Pkw

erfasst wurde. Der verletzte Junge kam zur medizinischen Versorgung in ein

Krankenhaus.

Eine 84-jährige Frau war gegen 16:00 Uhr mit ihrem Kleinwagen der Marke

Chevrolet auf dem Feldweg „Am Riedsteg“ in Richtung Nieder-Erlenbach unterwegs.

Zu diesem Zeitpunkt befanden sich drei Personen am Wegesrand, an welchen sie

vorbeifahren wollte. Jedoch erfasste sie dabei mit ihrem Pkw einen Jungen, der

in der Folge auf die Motorhaube prallte. Der 11-Jährige erlitt einen Schock und

klagte über Kopfschmerzen. Er kam mit einem Rettungswagen in ein örtliches

Krankenhaus und wurde zur Beobachtung stationär aufgenommen.

Die 84-jährige Frau wurde nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wieder

entlassen, ihr Führerschein sichergestellt. Die Ermittlungen zum genauen

Unfallhergang und zur Unfallursache dauern an.

Frankfurt-Ostend: Dieb geht leer aus und leistet Widerstand – Anzeige und Einweisung

Frankfurt (ots) – (di) Gestern Nachmittag (29. Januar 2023) kam es im Ostend zu

einem räuberischen Diebstahl. Eine 19-Jährige wurde Opfer eines 32-jährigen

Diebes, der nach seiner Festnahme auch noch gegenüber den eingesetzten Beamten

Widerstand leistete. Aufgrund der Gesamtumstände wurde der Täter letztlich in

eine psychiatrische Klinik eingeliefert.

Die Geschädigte befand sich gegen 15:15 Uhr in der S-Bahnstation Ostendstraße

auf einer Rolltreppe. Der 32-jährige Täter drängte sich an der 19-Jährigen

vorbei und stahl hierbei ein Mobiltelefon aus deren Jackentasche. Die

Geschädigte bemerkte dies allerdings und sprach den Täter darauf an. Dieser

stieß sie hierauf zu Boden. Zeugen beobachteten die Tat und versuchten sich noch

dem flüchtenden Täter in den Weg zu stellen. Dieser ließ zwar das entwendete

Handy zurück, entkam jedoch zunächst. Die Geschädigte trug leichte Verletzungen

davon.

Im Rahmen der eingeleiteten Fahndung nahmen die eingesetzten Polizisten den

Täter anhand der markanten Personenbeschreibung bereits kurze Zeit später im

Nahbereich fest. Der 32-Jährige wehrte sich noch vehement und fortwährend gegen

die polizeilichen Maßnahmen, indem er nach den Beamten schlug, diese bespuckte

und zudem die Beamten mehrfach aufs Übelste beleidigte.

Neben der Anzeige wegen räuberischen Diebstahls muss sich der Täter daher nun

auch noch wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung

verantworten. Der verhaltensauffällige Mann wurde aufgrund seines aggressiven

Verhaltens in eine psychiatrische Klinik eingewiesen.

Zwei hohe Geldstrafen als Preis für die Freiheit – notorischer Schwarzfahrer muss in Haft

Weil er eine offene Geldstrafe in Höhe von 1.600 Euro vor seiner geplanten Ausreise nach Istanbul / Türkei begleichen konnte, bleiben einem 34-jährigen Spanier 40 Tage Gefängnisaufenthalt erspart. Bundespolizisten nahmen den Mann am 29. Januar bei der Passkontrolle am Flughafen Frankfurt fest. Im Januar 2020 erließ das Amtsgericht Biberach an der Riß wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis einen Strafbefehl gegen den Spanier. Weil er den Betrag schuldig blieb, suchte die Staatsanwaltschaft Ravensburg seit Oktober 2021 mit Haftbefehl nach ihm. Einschließlich der noch ausstehenden Verfahrenskosten zahlte der Gesuchte 1673,50 Euro und setzte seine Reise anschließend fort.

Gleich mit zwei Haftbefehlen ließ die Staatsanwaltschaft Karlsruhe nach einer 27-Jährigen suchen. Bundespolizisten verhafteten die Rumänin am 28. Januar bei ihrer Ankunft aus Bukarest. Sie war im Februar 2020 wegen Steuerhinterziehung und Erschleichens von Leistungen verurteilt worden. Da sie im Anschluss untergetaucht war, suchte man zwischenzeitlich mit Haftbefehl nach der Frau. Für die offenen Geldstrafen und Verfahrenskosten zahlte die Frau insgesamt 1.734 Euro und durfte dann einreisen.

Seine Schwarzfahrt im Intercityexpress von Aachen nach Frankfurt wurde einem 20-jährigen algerischen Staatsangehörigen am 28. Januar zum Verhängnis. Eine alarmierte Streife der Bundespolizei kontrollierte den Mann am Fernbahnhof des Frankfurter Flughafens, weil er ohne Fahrschein unterwegs war. Da er keine Ausweisdokumente vorweisen konnte, überprüften die Bundespolizisten seine Fingerabdrücke, um die Identität zweifelsfrei zu klären. So stand nur kurze Zeit später fest, dass die Staatsanwaltschaft Ulm bereits seit November 2022 per Haftbefehl nach dem 20-Jährigen suchen ließ. Im Juni 2022 war er vom Amtsgericht Ulm verurteilt worden, weil er auch dort ohne Fahrschein unterwegs gewesen war. Da er die Geldstrafe in Höhe von 500 nicht begleichen konnte, sitzt der Mann nun ersatzweise für 50 Tage hinter Gittern. Die Bundespolizei lieferte ihn in die Justizvollzugsanstalt Darmstadt ein.

Frankfurt-BAB 5: Schwerer Raub auf Tankstelle – Täter flüchtig

Frankfurt (ots) – (di) In der Nach von Freitag auf Samstag (29. Januar 2023) kam

es zu einem schweren Raub auf eine Tankstelle. Unter Vorhalt einer Schusswaffe

erbeutete ein unbekannter Täter Bargeld und Zigaretten. Verletzt wurde niemand.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand betrat gegen 04:45 Uhr ein maskierter Täter

den Verkaufsraum einer Tankstelle an der Tank- und Rastanlage Taunusblick. Unter

Vorhalt einer Pistole forderte der Täter nun Bargeld. Der anwesenden 38-jährige

Kassierer öffnete daraufhin die Kasse. Der Täter griff zu und entnahm Bargeld in

unbekannter Höhe. Bevor er flüchtete, ließ er sich noch eine Schachtel

Zigaretten aushändigen. Der Täter machte sich anschließend in unbekannte

Richtung aus dem Staub.

Der männliche Täter war ca. 170 – 180 cm groß und von schlanker Statur. Er war

mit einer schwarzen Sturmhaube, schwarzen Handschuhen mit weißen Applikationen,

einer dunklen Kapuzenjacke, einer dunklen Hose sowie weißen Sportschuhen

bekleidet.

Die Frankfurter Kriminalpolizei hat die Ermittlungen hierzu aufgenommen.