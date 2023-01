Friedberg-Wetteraukreis: Die Polizei-News

Weitere Einbrüche in Kindertagesstätten

Reichelsheim: Knapp 20 Euro Münzgeld erbeutete ein Einbrecher zwischen Freitagnachmittag (15 Uhr) und Montagmorgen (7 Uhr) aus der Kindertagesstätte Am Römerbrunnen in Beienheim. Um in die Kita zu gelangen war zuvor eine Terrassentür des Gebäudes aufgehebelt worden.

Bad Nauheim: In die Kindertagesstätte in der Straße „Am Rad“ (OT Schwalheim) brachen Kriminelle zwischen Freitagabend (18 Uhr) und Montagmorgen (7 Uhr) ein. Indem sie eine verschlossene Noteingangstür aufhebelten und anschließend auch im Gebäude mehrere Türen gewaltsam öffneten hatten die Unbekannten sich Zugang zu mehreren Räumlichkeiten des Hortes verschafft und dabei mehrere Tausend Euro Sachschaden verursacht. Bisher ist unklar, ob etwas entwendet wurde.

Wöllstadt: Zwischen Freitagabend (18 Uhr) und Montagmorgen (6.45 Uhr) gelangten Straftäter im Ortsteil Ober-Wöllstadt über eine aufgehebelte Terrassentür in die Kindertagesstätte im Wiesenweg. Im Gebäude öffneten die Einbrecher gewaltsam auch eine Bürotür und entwendeten aus einer dortigen Geldkassette etwa 200 Euro Bargeld. Der entstandene Sachschaden beträgt nach ersten Schätzungen etwa 500 Euro.

Die Ermittler der Friedberger Polizei bitten um sachdienliche Hinweise zu den genannten Fällen unter Tel. 06031/6010. Wem waren in der Nähe der Tatorte verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen?

Niddatal: Einbrecher lösen Alarm aus

Gegen 19.30 Uhr lösten Unbekannte die Alarmanlage des Supermarktes in der Asssenheimer Geschwister-Scholl-Straße aus, als sie am Sonntagabend an der Tür des Mitarbeitereinganges hebelten. Ein Verkehrsteilnehmer bemerkte im Vorbeifahren eine etwa 180cm große Person mit zweifarbiger Jacke und Rucksack auf dem Kundenparkplatz, die damit etwas zu tun gehabt haben könnte. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 06031/6010 bei der Kripo in Friedberg zu melden.

Florstadt: Schmuck erbeutet

Schmuck im Wert mehrerer Tausend Euro erbeuteten Einbrecher am Sonntag in der Straße „Am Dachsbau“ in Nieder-Florstadt. Zwischen 12 Uhr und 19.30 Uhr waren die Kriminellen an einem dortigen Einfamilienhaus zugange; sie hebelten eine Terrassentür auf und gelangten so in das Gebäude. Nun ermittelt die Wetterauer Kriminalpolizei wegen Wohnungseinbruchdiebstahls und bittet mögliche Zeugen, denen in der Nähe des Tatortes verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen waren, sich unter Tel. 06031/6010 zu melden.

Butzbach: Whatsapp-Betrüger machen Beute

Per Whatsapp kontaktierte am vergangenen Freitag ein Betrüger eine 58-jährige Butzbacherin, um sich als deren Tochter auszugeben und die vermeintliche Mutter darum zu bitten, ihr einen vierstelligen Geldbetrag zu überweisen. Gesagt, getan. Der Schwindel fiel erst einige Zeit später auf, als sich ihre echte Tochter bei ihr meldete. Man verständigte die Polizei und erstattete Anzeige wegen Betruges.

Echzell: Spiegel touchiert / Polizei sucht beschädigten Transit

Nach einer Verkehrsunfallflucht am vergangenen Mittwoch (25.01.) bittet die Polizei um Mithilfe. Gegen 6.30 Uhr war der Fahrer eines weißen Iveco-Kleintransporters auf der Landstraße (3187) zwischen Reichelsheim und Blofeld unterwegs. In Höhe des „Winterhofes“ stieß ein entgegenkommender, weißer Ford Transit (Baujahr etwa 2006 bis 2013) mit dessen linkem Außenspiegel gegen den rechten Außenspiegel des Iveco. Dabei entstand Sachschaden in Höhe mehrerer Hundert Euro. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, fuhr der Transit in Richtung Reichelsheim davon. Die Polizei in Friedberg bittet unter Tel. 06031/6010 um Hinweise möglicher Zeugen.

A5 bei Ober-Mörlen: Zwei Kollisionen gegenüber Unfallstelle

Schwerer Verkehrsunfall

Nach dem schweren Verkehrsunfall auf der A5 in Fahrtrichtung Norden am Montagmorgen ereigneten sich auf der Gegenfahrbahn zwei weitere Unfälle, wie es scheint, mitverursacht durch gaffende Verkehrsteilnehmer.

So kollidierten gegen 7.25 Uhr auf der linken von drei Spuren in Fahrtrichtung Süden drei PKW miteinander. Eine Person wurde dabei leicht verletzt. Eines der Autos war nicht mehr fahrbereit und musste daher abgeschleppt werden. Nahezu zeitgleich fuhr außerdem auf dem Mittelstreifen ein PKW auf ein vorausfahrendes Auto auf. Hierbei verletzten sich vier Personen leicht. Die beiden nicht mehr fahrbereiten Autos mussten abgeschleppt werden.

An der Unfallstelle befanden sich mehrere Rettungswagenbesatzungen sowie ein Notarzt im Einsatz. Die Unfallbeteiligten wurden vor Ort untersucht; die Aufnahme im Krankenhaus war nicht erforderlich. Den so entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei aktuell auf etwa 50.000 Euro.

Schwerer Verkehrsunfall in Höhe AS Ober-Mörlen – Porsche kollidiert mit Streufahrzeug

Auf der A5 in Fahrtrichtung Norden kam es am frühen Montagmorgen (30.01.2023) zu einem schweren Verkehrsunfall in Höhe der Anschlussstelle Ober-Mörlen, in dessen Rahmen eine aus dem Main-Taunus-Kreis stammende, 55-jährige Sportwagen-Fahrerin schwerste Verletzungen erlitt.

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen war gegen 4.20 Uhr der aus dem Vogelsbergkreis stammende, 55 Jahre alte Fahrer eines Streufahrzeuges vom dortigen Beschleunigungsstreifen auf die rechte Fahrspur gewechselt. Die Porsche-Fahrerin, die die auf dem rechten Fahrstreifen in Richtung Kassel unterwegs war, konnte nicht mehr ausweichen und prallte in das Heck des LKW. Ein Rettungshubschrauber flog die Schwerstverletzte in ein Krankenhaus. Auch der unter Schock stehende LKW-Fahrer wurde durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht.

Auf Anordnung der zuständigen Staatsanwaltschaft wurde ein Gutachter mit der Unfallursachenermittlung beauftragt. Die beiden beteiligten Kraftfahrzeuge wurden sichergestellt. Im Rahmen des Rettungseinsatzes sowie folgender Unfallaufnahme- und Aufräumarbeiten war die Autobahn in Fahrtrichtung Kassel zeitweise voll gesperrt worden. Mittlerweile rollt der Verkehr wieder über die linke und mittlere Spur. Über die aktuelle Verkehrssituation informiert die Polizei auch über Rundfunkwarnmeldung.

Mögliche Zeugen des Unfallherganges werden gebeten, sich unter Tel. 06033/70430 bei der Polizeiautobahnstation in Butzbach zu melden.