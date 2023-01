Laptop weg – Bundespolizei sucht Zeugen

Gießen (ots) – Opfer eines Diebstahls wurde gestern Abend (29.1. / 17:50 Uhr)

ein 29-jähriger Mann aus Marburg. Die Tat ereignete sich in der Regionalbahn

(Zugnummer: 15024) während der Fahrt von Frankfurt a.M. in Richtung Marburg. Der

29-Jährige gab an, dass sich drei unbekannte Männer zu ihm setzten und ihn in

ein Gespräch verwickelten. Einer der Männer stellte den Rucksack des

Geschädigten in das Ablagefach über den Sitzplätzen, um Platz nehmen zu können.

Beim Halt in Gießen stiegen alle drei Männer aus. Kurz danach stellte der

29-Jährige das Fehlen seines Rucksacks fest, in dem der Laptop aufbewahrt wurde.

Der Laptop der Marke Apple hat einen Neupreis von 2000 Euro.

Täterbeschreibung

Einer der drei Männer soll zwischen 50-60 Jahre alt gewesen sein und einen

grauen Bart gehabt haben. Weiterhin soll er komplett schwarz gekleidet gewesen

sein. Der zweite Tatverdächtige soll um die 30 Jahre alt gewesen sein und einen

Schnurbart getragen haben. Er hatte kurze, dunkle Haare und einen dunklen

Hautteint. Der dritte Mann soll von kräftiger Statur und Ende 20 gewesen sein.

Wer Angaben zu dem Fall machen kann, wird gebeten, sich bei der

Bundespolizeiinspektion Kassel unter der Telefonnummer 0561 81616-0 zu melden

oder über www.bundespolizei.de.

20-Jähriger randaliert in Bundespolizeiwache

Gießen (ots) – Wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Aufenthaltsgesetz

kontrollierten Bundespolizisten gestern Morgen (29.1.) einen 20-Jährigen im

Bahnhof Gießen.

Bei der Identitätsfeststellung im Bundespolizeirevier fing der Mann an zu

randalieren. Er schlug permanent auf Stühle und Tische und drohte damit, sich

selber zu verletzen. Zudem urinierte er in einen Papierkorb.

Zum Schutz des Mannes sollte er bis zum Ende der polizeilichen Maßnahmen in

einer Gewahrsamszelle untergebracht werden. Auf dem Weg dorthin ging er auch auf

die Beamten los. Verletzt wurde niemand.

Falsche Personalien angegeben

Die Aufnahmeeinrichtung für minderjährige Flüchtlinge hatte den jungen Mann

bereits als vermisst gemeldet. Nach einem Kurzaufenthalt in der Schweiz meldete

er sich als 16-Jähriger und mit anderem Namen bei der Gießener

Aufnahmeeinrichtung zurück.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat gegen den algerischen Asylbewerber ein

Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Aufenthaltsgesetz sowie wegen

Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet. Nach den polizeilichen

Maßnahmen kam der 20-Jährige wieder in die Aufnahmeeinrichtung für minderjährige

Flüchtlinge in Gießen.

Gießen: Betrüger erbeuten 20.000 Euro – Zeugensuche nach Geld- und Schmuckübergabe

Aus aktuellem Anlass warnt die Polizei erneut vor Telefontrickbetrügern und ihren vielfältigen Tricks und sucht zudem nach Zeugen, die eine Geldübergabe in Grünberg beobachteten. Reden Sie unbedingt mit Ihren Angehörigen und sensibilisieren Sie sie zu den verschiedenen Maschen der Täter! Stellen Sie sich älteren Menschen als Ansprechpartner für solche Fälle zur Verfügung! Eine über 80-jährige Frau erhielt Freitagvormittag einen Anruf von Betrügern. Sie gaukelten der Seniorin vor, dass ihr Sohn einen tödlichen Unfall verursacht hätte. Dabei sei ein Kind gestorben. Der Vater säße nun in U-Haft und käme gegen eine Kaution frei. Sie vereinbarten eine Geld- und Schmuckübergabe in der Diebsturmstraße. Gegen 14.20 Uhr übergab die Rentnerin eine schwarze Geldkassette. Beschreibung des Tatverdächtigen: Er ist zwischen 1,65 und 1,70 Meter groß, schlank und etwa 25 Jahre alt. Er hat schwarze, gescheitelte Haare und hatte nach Angaben der Zeugin ein südländisches Erscheinungsbild. Er trug eine kurze dunkle Jacke und eine dunkle Hose. Wem ist die beschriebene Person in der Diebsturmstraße aufgefallen? Hinweise nimmt die Gießener Kriminalpolizei unter 0641/7006-6555 entgegen.

Gießen: Räuber flüchten ohne Beute

Ohne Beute flüchteten Unbekannte nach einem Raub in der Straße „Kleine Mühlgasse“. Gegen 16.00 Uhr traf eine unbekannte 8 bis 10-köpfige Personengruppe auf einen 15-jährigen Gießener und dessen Bekannten. Ein Jugendlicher versuchte dem Gießener die Schuhe auszuziehen. Nachdem der 15-Jährige sich wehrte, zog eine anderer ein Messer aus der Hose. Unter Vorhalt des Messers durchsuchte der Unbekannte das Opfer nach wertvollen Gegenständen. Als die Räuber nichts fanden, setzten sie ihren Weg fort. Beschreibung der Tatverdächtigen: Einer ist zwischen 17 und 18 Jahren alt, hat schwarze Haare und einen bräunlichen Hautteint. Er war mit einer weißen Trainingsjacke und blauer Sporthose bekleidet. Er hatte eine Umhängetasche dabei. Der Andere ist etwa 16 Jahre alt und dünn. Er hatte auffällige Zähne. Er trug eine schwarze Steppjacke, ein blaues Oberteil und eine schwarze Jogginghose. Er hatte ebenfalls eine Umhängetasche. Wer hat den Vorfall am Freitag gegen 16.00 Uhr beobachtet? Hinweise nimmt die Gießener Kriminalpolizei unter 0641/7006-6555 entgegen.

Hungen: Handy geraubt – Zeugenaufruf

Die Polizei sucht nach einem Raub in der Raiffeisenstraße nach Zeugen. Als ein 16-Jähriger aus Hungen am Sonntag gegen 10.20 Uhr eine Unterführung am Bahnhof durchquerte, forderten ihn zwei Unbekannte auf stehen zu bleiben. Einer forderte von dem Jugendlichen Geld und holte dabei ein Messer raus. Sein Komplize bedrohte ihn zudem mit einem Schlagring. Der 16-Jährige holte sein Handy raus, welches die Räuber ihm dann aus der Hand rissen. Beschreibung der Tatverdächtigen: Beide solle zwischen 18 und 20 Jahren alt sein und hatten nach Angaben des Zeugen ein europäisches Erscheinungsbild. Einer ist etwa 1,74 Meter groß und schlank. Er trug einen schwarzen Kapuzenpulli, einen schwarzen Mundschutz. Der Andere ist etwa 1,90 Meter groß und hat eine kräftige Figur. Er trug eine schwarze Jacke, ein schwarzes Basecap und einen schwarzen Mundschutz. Hinweise erbittet die Gießener Kriminalpolizei unter 0641/7006-6555.

Linden: Drogentest positiv

Bei der Verkehrskontrolle eines 30-jährigen Scooter-Fahrers ergaben sich am Montagfrüh in der Wilhelmstraße Hinweise auf den Konsum von Drogen. Der Drogentest bei dem Fahrer reagierte positiv auf THC und Amphetamine. Es folgte eine Blutentnahme auf der Polizeiwache.

Heuchelheim: Einbrecher festgenommen – Ein Komplize flüchtig

Die Polizei konnte Samstagfrüh ein Diebes-Trio nach einem Einbruch in der Marktstraße festnehmen. Einer schlug gegen 05.20 Uhr das Fenster eines Mehrfamilienhauses ein. Aus dem Inneren einer Wohnung ließ er seine drei Komplizen über ein anderes Fenster einsteigen. In der Wohnung durchsuchten sie mehrere Räume und Behältnisse. Mit einem Rucksack inklusive Kameraequipment im Wert von etwa 2.500 Euro flüchteten sie über ein Fenster. Ein Anwohner beobachtete die Flucht und informierte die Polizei. Im Bereich der Ludwig-Rinn-Straße nahm die Polizei drei Tatverdächtige fest, einer konnte noch fliehen. Nach Anschluss der polizeilichen Maßnahmen entließen die Ermittler das Trio wieder. Hinweise zu dem flüchtigen Dieb nimmt die Gießener Kriminalpolizei entgegen.

Heuchelheim: Kennzeichen weg

Auf die Nummernschilder eines Mercedes hatten es Unbekannte in der Schwimmbadstraße abgesehen. Zwischen 12.30 Uhr am Samstag und 03.25 Uhr am Montag montierten sie die beiden Kennzeichen (GI-ES 233). Wer hat den Diebstahl beobachtet? Wer kann Angaben zum Verbleib der Nummernschilder machen? Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555 entgegen.

Gießen: Geld geklaut, fremdes Portmonee dagelassen

Im Oberlinweg verschafften sich Diebe auf unbekannte Weise Zutritt zu einem geparkten weißen Ford Fiesta, an dem durch das Handeln kein Schaden entstand. Zwischen 14 Uhr am Samstag, 28. Januar, und 7.45 Uhr am Montag entwendeten die Diebe einige Euro aus dem PKW, ließen dafür aber ein fremdes Portmonee zurück. Ob das Portmonee aus einem anderen Diebstahl stammt oder den bislang unbekannten Dieben gehört, ist mitunter Gegenstand der nun laufenden Ermittlungen. Die Polizei bittet um Hinweise zum Diebstahl (Telefonnummer 0641/7006-6555).

Gießen: Jacke aus Sprinter entwendet

Aus einem weißen Mercedes Sprinter entwendeten Unbekannte in der Friedrichstraße eine Jacke mit enthaltenen Wertsachen im Gesamtwert von etwa 500 Euro. Den Diebstahl stellte der Fahrzeugnutzer am Samstag, 28. Januar, gegen 21 Uhr fest. Wann und wie die Diebe in das Fahrzeug gelangten, steht bislang nicht fest. Hinweise dazu nehmen die Beamten der Polizeistation Gießen Süd an (Telefonnummer 0641-7006-3555).

Gießen: Fiat beschädigt

Vermutlich beim Versuch, das Fahrzeug aufzubrechen, beschädigten Unbekannte einen grauen Fiat Abarth, der im Tatzeitraum zwischen Donnerstag, 26. Januar, 17 Uhr, und Freitag, 11 Uhr, in der Steinstraße parkte. Der entstandene Schaden liegt bei etwa 1.000 Euro, die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise (Telefonnummer 0641-7006-3555).

Gießen: Gegen Fahrzeuge getreten

Zeugen beobachteten am Donnerstag, 27. Januar, in der Roonstraße einen Mann, der gegen drei geparkte Fahrzeuge trat und damit zwei Autos beschädigte. Die informierten Polizeibeamten nahmen noch am Tatort den 26-jährigen Vandalen vorläufig fest. Die Schäden an den Fahrzeugen liegen in einer Höhe von mehreren hundert Euro.

Reiskirchen- Ettingshausen: Ersatzteile entwendet

Von einer Ladefläche eines in der Bessinger Straße geparkten weißen Ford Transit entwendeten Unbekannte Ersatzteile für Öl- und Gasbrenner im Gesamtwert von mehreren tausend Euro. Dabei verursachten sie zwischen Donnerstag, 26. Januar, 18 Uhr, und Freitag, 9 Uhr, noch einen Schaden von etwa 1.000 Euro am Fahrzeug. Die Polizei in Grünberg bittet um Hinweise (Telefonnummer 06401/ 91430).

Gießen: Widerstand

Eine Polizeistreife war in den frühen Samstagmorgenstunden (28. Januar) im Seltersweg von Nöten, nachdem dort zwei Männer gegen 2.45 Uhr handgreiflich aneinandergeraten waren. Einer der Beteiligten verweigerte bei der Anzeigenaufnahme jedoch offenbar die Angabe seiner Personalien und versuchte den Tatort zu verlassen. Die Beamten hinderten ihn daran und brachten den 18-jährigen Wetzlarer zu Boden. Auch da versuchte er noch, sich den Maßnahmen zu widersetzen und klammerte sich an die Beine eines Polizeibeamten. Letztlich brachte dem 18-Jährigen dieses Verhalten nur eine weitere Anzeige ein. Die Beamten entließen ihn nach Abschluss der Maßnahmen.

Verkehrsunfälle:

Gießen: Citroen beschädigt

2.000 Euro Schaden beklagt der Besitzer eines Citroen nach einer Unfallflucht von Sonntag (29.Januar) in der Straße „Röderring“. Vermutlich beschädigte ein baustellenfahrzeug zwischen 1.00 Uhr und 13.00 Uhr den grauen Berlingo am Heck und fuhr davon. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755 entgegen.

Buseck: Bei Parkmanöver Nissan touchiert

Am Montag (23.Januar) zwischen 6.00 Uhr und 15.30 Uhr touchierte ein Unbekannter bei einem Parkmanöver in der Straße „Schützenweg“ einen geparkten Nissan. Als der Besitzer zu seinem weißen Leaf zurückkam, war die hintere Stoßstange beschädigt. Der Unbekannte fuhr davon, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 500 Euro zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755 entgegen.

Gießen: Beim Rangieren Ford beschädigt

Ein bislang Unbekannter beschädigte zwischen Donnerstag (26.Januar) 22.30 Uhr und Freitag (27.Janauar) 12.40 Uhr beim Rangieren im Wiesecker Weg einen geparkten blauen Ford Fiesta. Dabei entstand Sachschaden an der vorderen Stoßstange in Höhe von 500 Euro. Der Unbekannte entfernte sich von der Unfallstelle, ohne seinen rechtlichen Pflichten nachzukommen. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755 entgegen.

Pohlheim: Unfallflucht in Garbenteich

Am Sonntag (29.Januar) zwischen 9.30 Uhr und 12.45 Uhr beschädigte ein bislang Unbekannter einen am Fahrbahnrand des Grüninger Weg in Garbenteich einen geparkten Audi. Als der Besitzer zu seinem schwarzen Audi zurückkam, war dieser auf der hinteren, linken Seite beschädigt. Der Unbekannte entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 1.500 Euro zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555 entgegen.

Gießen: Beim Ausparken Hyundai touchiert

Ein zunächst Unbekannter fuhr Samstagabend (28.Januar) gegen 23.15 Uhr rückwärts aus einer Parkbucht auf die Fahrbahn der Goethestraße. Dabei übersah der Unbekannte offenbar einen geparkten Hyundai und touchierte diesen. Der Fahrer sowie die Beifahrerin stiegen aus, begutachteten beide Fahrzeuge und fuhren im Anschluss davon. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von 1.500 Euro. Zeugen beobachteten den Vorfall und informierten die Polizei. Die Ermittlungen führten zu einem weißen Mercedes mit MH-Kennzeichen. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755 entgegen.

Gießen: Hyundai beschädigt und weggefahren

Zwischen Samstag (28.Januar) 17.00 Uhr und Sonntag (29.Januar) 20.00 Uhr touchierte ein Unbekannter in der Carl-Franz-Straße vermutlich beim Vorbeifahren einen geparkten Hyundai. Als die Besitzerin zu ihrem silberfarbenen I20 zurückkam, war dieser auf der Fahrerseite beschädigt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 3.500 Euro. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555 entgegen.

Pohlheim: Handbremse nicht angezogen

Ein 27-jähriger Mann in einem Nissan parkte am Sonntag (29.Januar) gegen 17.20 Uhr sein Fahrzeug in einer abschüssigen Einfahrt in der Konrad-Adenauer-Straße. Offenbar aufgrund nicht angezogener Handbremse rollte der Nissan die Einfahrt hinunter, fuhr zwei Treppenstufen runter, setzte auf und kam zum Stehen. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 1.300 Euro. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555 entgegen.

Gießen: Beim Rangieren Fahrrad beschädigt

Sonntagabend (29.Januar) gegen 20.00 Uhr rangierte ein 22-Jähriger in einem BMW in der Diezstraße und kollidierte mit einem an einem Verkehrsschild befestigten Fahrrad. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 520 Euro. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755 entgegen.

Gießen: Beim Ausparken VW gestreift

Sonntagabend (29.Januar) gegen 19.30 Uhr beabsichtigte ein 61-jähriger Mann in einem VW in der Marienbader Straße von einem Parkstreifen auszuparken und streifte dabei einen geparkten VW. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 1.650 Euro. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755 entgegen.

Grünberg: Hund angefahren

Eine 28-jährige Frau in einem Audi befuhr am Samstag (28.Januar) gegen 20.20 Uhr die Landstraße 3127 von Grünberg in Richtung Bundesautobahn 5 als plötzlich ein Hund die Fahrbahn überquerte. Die Audi-Fahrerin konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und es kam zum Zusammenstoß mit dem Tier. Der Hund überlebte den Aufprall nicht. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf 1.500 Euro.

Gießen: Beim Abbiegen offenbar Radfahrer übersehen

Samstagabend (28.Januar) gegen 20.00 Uhr befuhr ein 65-jähriger Mann in einem Ford die Frankfurter Straße stadtauswärts. Im Kreuzungsbereich zur Lahnstraße beabsichtigte der Ford-Fahrer in die Lahnstraße abzubiegen und übersah dabei offenbar einen auf dem Radweg fahrenden 25-Jährigen, der geradeaus fahren wollte. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem sich der Radler leicht verletzte. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 1.350 Euro. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555 entgegen.

Gießen: Unfall bei Spurwechsel

Am Montag (30.Januar) gegen 8.15 Uhr befuhr eine 27-jährige Frau in einem Peugeot den rechten Fahrstreifen der Nordanlage in Richtung Dammstraße. Beim Spurwechsel übersah die Peugeot-Fahrerin offenbar den LKW eines 49-Jährigen, der auf der linken Spur unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in bislang unbekannter Höhe. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755 entgegen.