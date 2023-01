Vorfahrt missachtet

Um 11:09 Uhr befuhr heute Vormittag ein 57-jähriger Lkw-Fahrer aus Kassel die Hopfelder Straße in Richtung Spangenberger Straße in Hessisch Lichtenau. Beim Einbiegen auf die Spangenberger Straße übersah er einen vorfahrtsberechtigten Pkw, der auf der Spangenberger Straße in Richtung Leipziger Straße unterwegs war. Dieser wurde von einer 25-Jährigen aus Hessisch Lichtenau gefahren. Durch den Zusammenstoß wurde die 25-Jährige leicht verletzt und zur weiteren Untersuchung in das Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Gegen Straßenlaterne gefahren

Um 08:47 Uhr befuhr heute Morgen eine 34-Jährige aus Hessisch Lichtenau mit ihrem Pkw die Fürstenhagener Straße in Hessisch Lichtenau. Ein vorausfahrender Pkw beabsichtigte in Höhe des Netto-Marktes nach links abzubiegen, was die 34-Jährige zu spät bemerkte und nach rechts auswich. Dadurch kam sie von der Straße ab und fuhr frontal gegen eine Straßenlaterne. Der Pkw der 34-Jährigen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird mit ca. 5000 EUR angegeben.

2000 EUR Sachschaden entstand bei einem Unfall, der sich heute Vormittag, um 11:15 Uhr, in der Goldbachstraße in Eschwege ereignet hat. Zur Unfallzeit hielt eine 49-Jährige aus der Gemeinde Meißner auf der Fahrbahn an. Eine nachfolgende 78-Jährige aus Eschwege hielt zunächst an und touchierte dann beim Vorbeifahren mit ihrem Pkw das Postauto im linken Heckbereich.

Fahren unter Drogeneinfluss

Ein 26-Jähriger aus Eschwege wurde am gestrigen Sonntagabend, um 18.15 Uhr, durch eine Polizeistreife der Polizeistation Eschwege in der Max-Woelm-Straße in Eschwege kontrolliert. Der 26-Jährige war mit einem E-Scooter unterwegs, offensichtlich unter dem Einfluss illegaler Drogen (Cannabis, Amphetamine) fahrend. Da an dem E-Scooter zudem das vorgeschriebene Versicherungskennzeichen fehlte, wird zusätzlich noch ein Verfahren wegen Fahren ohne Versicherungsschutz eingeleitet. Die Weiterfahrt wurde untersagt.