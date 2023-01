Frielendorf: Einbrecher stehlen Laptops aus Geschäft

Frielendorf

Einbruch in Geschäft Tatzeit: 30.01.2023, 00:30 Uhr bis 01:30 Uhr In die Geschäftsräume einer Firma im „Hollerbach“ brachen unbekannte Täter in der vergangenen Nacht ein. Sie stahlen mehrere Laptops. Die Täter fuhren mit einem Pkw auf das Firmengelände und begaben sich auf die Rückseite des Gebäudes, wo sie die Scheibe einer Terrassentür einschlugen. Anschließend betraten sie die Firmenräume und durchsuchten diese nach Wertgegenständen. Nach derzeitigen Erkenntnissen stahlen sie mindestens fünf Laptops der Marke Apple. Zudem wurden von einem Firmenfahrzeug auf dem Parkplatz das vordere und hintere amtliche Kennzeichen HR-EA 276 entwendet und am eigenen Fluchtfahrzeug angebracht. Abschließend flüchteten die Täter in dem Fahrzeug in unbekannte Richtung. Der Wert der Beute und der angerichtete Sachschaden stehen zurzeit nicht genau fest. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740

Fritzlar-Züschen: Zwei Fensterscheiben mit Soft-Air-Waffe beschossen

Fritzlar-Züschen

Sachbeschädigungen an Fenstern Tatzeit: 28.01.2023, 22:00 Uhr bis 22:30 Uhr Vermutlich mit einer Soft-Air-Waffe beschossen unbekannte Täter am Samstagabend Fensterscheiben an zwei Häusern in Züschen. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von 1.200,- Euro. In der Zeit zwischen 22:00 Uhr und 22:30 Uhr beschossen die Täter ein Wohnzimmerfenster im Alten Weg. Der Schaden beträgt hier 400,- Euro. Um 22:30 Uhr beschossen die Täter eine Oberlichtscheibe eines Wintergartens im Brückengarten. Hier entstand ein Sachschaden in Höhe von 800,- Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation in Fritzlar, unter Tel.: 05622-99660

Schwarzenborn: Brand in Wohnhaus – eine Person verletzt

Schwarzenborn

Brand in Wohnhaus Brandzeit: 29.01.2023, 11:30 Uhr Sachschaden in Höhe von 50.000,- Euro entstanden am Samstagvormittag, bei dem Brand in einem Wohnhaus im Friedhofsweg. Ein Hausbewohner wurde hierbei durch Rauchgase verletzt. Der Hausbewohner, ein 69-Jähriger, befand sich im Wohnhaus, als er plötzlich Rauch wahrnahm. Auf der Suche nach der Rauchquelle begab er sich in Richtung des zweiten Obergeschosses, als er von dort starken Rauch und Flammen wahrnahm. Daraufhin flüchtete er umgehend aus dem Wohnhaus. Er erlitt durch den Brand eine Rauchgasvergiftung und begab sich in ein Krankenhaus. Der Brand wurde später von der alarmierten Feuerwehr gelöscht. Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist von einem technischen Defekt als Brandursache auszugehen.

Borken-Trockenerfurth: Einbruch in Wohnhaus

Borken-Trockenerfurth

Einbruch in Wohnhaus Tatzeit: 26.01.2023 bis 29.01.2023, 10:10 Uhr In ein Wohnhaus „Am Steffling“ brachen unbekannte Täter in der vergangenen Woche ein. Die Täter brachen eine Kellertür auf und gelangten hierdurch in das Gebäude. Hier wurden noch zwei weitere Türen aufgebrochen. Die Täter durchsuchten anschließend die Räumlichkeiten. Ob etwas gestohlen wurde und wie hoch der Sachschaden ist, steht zurzeit noch nicht fest. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740

Fritzlar-Wehren: Zigarettenautomat aufgebrochen

Fritzlar-Wehren

Aufbruch eines Zigarettenautomaten Tatzeit: 27.01.2023, 21:00 Uhr bis 28.01.2023, 09:43 Uhr In der Zeit von Freitagabend bis Samstagvormittag brachen unbekannte Täter einen Zigarettenautomaten in der Bachstraße auf und entwendeten Bargeld und Zigaretten. Die Täter begaben sich zu dem Automaten und brachen diesen gewaltsam auf. Aus dem Automaten entnahmen sie einen nicht bekannten Bargeldbetrag und eine unbekannte Anzahl an Zigarettenpackungen. Der angerichtete Sachschaden beträgt 500,- Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation in Fritzlar, unter Tel.: 05622-99660

Fritzlar-Werkel: Versuchter Raubüberfall in Wohnhaus – Hund vertreibt Täter

Fritzlar-Werkel

Raubüberfall in Wohnhaus Tatzeit: 28.01.2023, 03:57 Uhr Am Samstagmorgen versuchten zwei unbekannte Täter die Bewohner einer Wohnung in der Straße „Am Hilgenstein“ zu überfallen. Die Täter flüchteten ohne Beute nachdem sie durch einen Hund bedroht wurden. Die beiden Unbekannten warfen die verglaste Seitenscheibe der Hauseingangstür mit einem Gullydeckel ein. Durch das entstandene Loch griff einer der Täter ins Innere und öffnete die Haustür des Zweifamilienhaus. Im Flur trafen die beiden Täter auf zwei der Hausbewohner, woraufhin einer der Täter diese mit einer Schreckschusswaffe bedrohte. Die Hausbewohnerin schickte einen Hund in Richtung des Täters, woraufhin dieser einmal seitlich nach unten schoss. Beide Täter flüchteten anschließend in unbekannte Richtung. Von einem der beiden männlichen Täter liegt folgende Beschreibung vor: Er ist schlank, 18 – 19 Jahre alt und ca. 175 cm groß. Zur Tatzeit trug er einen schwarzen Kapuzenpullover wobei er die Kapuze über den Kopf gezogen hatte, einen schwarzen Schal der das Gesicht teilweise bedeckte, eine schwarze Hose und er führte eine schwarze Pistole mit sich. Vom zweiten Täter liegt derzeit keine Beschreibung vor. Zur Tatzeit fiel in der Nähe des Tatorts ein silberner Audi A 4 auf, welcher im Zusammenhang mit der Tat stehen könnte. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740

Hohe Anzahl von Betrugsanrufen – Polizei warnt aktuell vor Trickbetrügern

Betrüger rufen an – Warnmeldung Tatzeit: 30.01.2023 Derzeit rufen in mehreren Kommunen des es wieder Betrüger an und versuchen mittels des „Enkeltricks“ an Bargeld oder andere Wertgegenstände zu gelangen. Der Schwerpunkt der Anrufe ist derzeit in der Gemeinde Neuental mit über zehn bei der Polizei gemeldeten Anrufen.

Tipps Ihrer Polizei bei Trickbetrügern:

Lassen Sie sich nicht drängen und unter Druck setzen. Nehmen Sie

sich Zeit, um die Angaben des Anrufers zu überprüfen. Rufen Sie die

jeweilige Person unter der Ihnen lange bekannten Nummer an und lassen

Sie sich den Sachverhalt bestätigen

sich Zeit, um die Angaben des Anrufers zu überprüfen. Rufen Sie die jeweilige Person unter der Ihnen lange bekannten Nummer an und lassen Sie sich den Sachverhalt bestätigen Wenn Sie von Ihnen bekannten Personen unter einer neuen, Ihnen

unbekannten Nummer kontaktiert werden, speichern Sie diese Nummer

nicht automatisch ab

unbekannten Nummer kontaktiert werden, speichern Sie diese Nummer nicht automatisch ab Wenn ein Anrufer Geld oder andere Wertsachen von Ihnen fordert:

Besprechen Sie dies mit Familienangehörigen oder anderen Ihnen

nahestehenden Personen

Besprechen Sie dies mit Familienangehörigen oder anderen Ihnen nahestehenden Personen Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen wie Schmuck an

unbekannte Personen

unbekannte Personen Kommt Ihnen ein Anruf/eine Nachricht verdächtig vor, informieren

Sie unverzüglich die Polizei unter der Nummer 110

Sie unverzüglich die Polizei unter der Nummer 110 Geldüberweisungen über Whatsapp und andere Messenger sollten immer misstrauisch machen und überprüft werden.

Neustadt – Unfallflucht in der Hindenburgstraße – Spiegelteil sichergestellt

Die Unfallfluchtermittler der Polizei Stadtallendorf suchen einen eventuell schwarzen Opel Astra mit beschädigten rechten Außenspiegel. Das sichergestellte Teil der Spiegelabdeckung deutete auf ein zwischen November 2008 und Januar 2010 erstmals zugelassenen Pkw hin. Der Fahrer dieses Autos steht unter Verdacht, beim Durchfahren der Hindenburgstraße in Neustadt einen am Straßenrand vor dem Anwesen 68 a geparkten grauen Audi A 6 beschädigt zu haben. An dem Audi entstand ebenfalls am Spiegel ein Schaden. Die Verkehrsunfallflucht war wahrscheinlich am Donnerstag, 26. Januar, zwischen 18 und 19.30 Uhr. Wer hat zu dieser Zeit ein Fahrmanöver beobachtet, bei dem es zur Kollision mit dem geparkten Audi gekommen sein könnte? Wo steht weit dieser Zeit ein älterer Opel Astra H mit einer fehlenden rechten Spiegelabdeckung? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428 9305 0.