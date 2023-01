Pkw-Brand in Trendelburg: Kripo ermittelt wegen Verdachts der Brandstiftung und sucht Zeugen

Trendelburg (Landkreis Kassel): In der Nacht zum Sonntag kam es in Trendelburg-Deisel zum Brand eines Autos. Das Feuer war von einer Verkehrsteilnehmerin gegen 0:40 Uhr entdeckt worden. Die von ihr alarmierte Feuerwehr hatte den Brand in der Straße „An der Kirche“ im weiteren Verlauf gelöscht, wobei der Pkw, ein roter VW Polo, komplett ausgebrannt und ein Schaden von ca. 2.500 Euro entstanden war. Die mit den Ermittlungen zur Brandursache betrauten Beamten des Kommissariats 11 der Kasseler Kripo gehen aktuell davon aus, dass der Wagen vorsätzlich angesteckt worden war. Bei der Aufklärung des Falls suchen sie nun auch nach Zeugen, die möglicherweise Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Fahrzeugbrand gemacht haben und Hinweise auf den oder die mutmaßlichen Täter geben können. Hinweise nimmt die Polizei in Kassel unter Tel. 0561 – 9100 entgegen.

Vier Auto-Aufbrüche in Liebenau: Polizei bittet um Zeugenhinweise

Liebenau (Landkreis Kassel): In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es in Liebenau zu insgesamt vier Auto-Aufbrüchen, bei denen die Täter Scheiben an geparkten Pkw einschlugen und Portemonnaies sowie Taschen aus den Fahrzeugen stahlen. Der Sachschaden wird auf mindestens 1.000 Euro geschätzt. Alle Taten dürften auf das Konto ein und derselben unbekannten Täter gehen. Die Beamten der Ermittlungsgruppe der Polizeistation Hofgeismar suchen nach Zeugen, die möglicherweise verdächtige Beobachtungen im Zusammenhang mit den Aufbrüchen gemacht haben. Unabhängig voneinander waren Anwohnern in der Tatnacht zwei 16 bis 18 Jahre alte, männliche Jugendliche aufgefallen, die lautstark durch Zwergen gezogen waren und mit den Taten in Verbindung stehen könnten.

In Liebenau-Zwergen waren die Scheiben eines schwarzen Opel Astra, eines grauen VW Touran und eines schwarzen BMW X5 in den Straßen „Am Eichhölzchen“, „Am Kirchweg“ und „Im Graben“ eingeschlagen worden. Kurz nachdem die gerufene Streife der Polizeistation Hofgeismar am Sonntagmorgen die Anzeigen an den drei Tatorten aufgenommen hatte, meldete sich der Besitzer eines schwarzen Skoda Superb, dessen Fahrzeug ebenfalls im Laufe der Nacht in der „Mittleren Straße“ in Liebenau aufgebrochen worden war. Aufgrund der festgestellten Tatortspuren spricht alles dafür, dass auch in diesem Fall dieselben Täter agierten.

Wer den Ermittlern der Polizeistation Hofgeismar Hinweise auf die Täter oder verdächtige Personen geben kann, wird gebeten, sich unter Tel. 05671-99280 zu melden.

Fahrkartenautomat nach Fußtritt defekt (FOTO)

Kassel-Wilhelmshöhe (ots) – Einen Sachschaden von rund 2000 Euro hat ein

21-Jähriger letzten Freitag (27.1.) im Bahnhof Kassel-Wilhelmshöhe angerichtet.

Mit einem Fußtritt beschädigte der Mann das Display eines Fahrausweisautomaten

am Abgang zu Bahnsteig 3. Bahnmitarbeiter hatten die Tat beobachtet und die

Bundespolizei verständigt.

Bundespolizisten stellten die Identität des Tatverdächtigen fest und leiteten

gegen den 21-Jährigen ein Strafverfahren wegen „Gemeinschädlicher

Sachbeschädigung“ (vgl. § 304 StGB) ein.

Bei dem Mann handelt es sich um einen aus Somalia stammenden Asylbewerber aus

Unterschleißheim in Bayern. Nach den polizeilichen Maßnahmen kam der 21-Jährige

wieder frei.

Mehrere Wohnungseinbrüche am Freitag und Samstag in Kassel und Vellmar: Polizei sucht Zeugen

Kassel und Vellmar (Landkreis Kassel): Am Freitag und Samstag ereigneten sich in Kassel und Vellmar mehrere Wohnungseinbrüche, zu denen die Kasseler Kriminalpolizei nun nach Zeugen sucht. In Kassel waren Unbekannte in Häuser im Heideweg und Hummelweg eingebrochen, in der Straße Am Hilgenberg scheiterten sie beim Versuch. Zudem kam es in der Kleebreite in Vellmar zu einem weiteren Einbruch am Wochenende. Ob die Taten auf das Konto ein und derselben Täter gehen, ist momentan noch unklar.

Bei dem Einbruch im Heideweg im Kasseler Stadtteil Bad Wilhelmshöhe lässt sich die Tatzeit bislang nur auf den Zeitraum zwischen Freitag, 19:00 Uhr, und Samstag, 23:10 Uhr, eingrenzen. In Abwesenheit der Bewohner hatten die Täter gewaltsam eine Terrassentür des Einfamilienhauses aufgebrochen und danach in dem Haus nach Wertsachen gesucht. Mit Schmuck und Bargeld ergriffen sie anschließend die Flucht in unbekannte Richtung. Der Einbruch im Hummelweg im Stadtteil Fasanenhof ereignete sich am Freitag, in der Zeit zwischen 17:30 und 18:30 Uhr. Hier waren die Täter über ein Küchenfenster in ein Reihenhaus eingebrochen und hatten ebenfalls Geld und Schmuck gestohlen.

Nachbar ertappt Einbrecher in Harleshausen

In der Straße „Am Hilgenberg“ in Kassel-Harleshausen scheiterten die Einbrecher wegen eines aufmerksamen Nachbarn. Dieser war gegen 18:30 Uhr durch Geräusche auf das Treiben am Nachbarhaus aufmerksam geworden, woraufhin er ein Fenster öffnete. Der Einbrecher, der gerade versuchte, mit einem Werkzeug die Terrassentür des benachbarten Einfamilienhauses aufzuhebeln, suchte daraufhin das Weite. Der Nachbar hatte noch sehen können, dass der Täter eine blaue Jeanshose, weiße Tennissocken und eine dunkle Jacke trug. Der Einbruch in der Kleebreite in Vellmar ereignete sich nach derzeitigem Ermittlungsstand am Samstag, in der Zeit zwischen 15:50 und 21:00 Uhr. In Abwesenheit der Bewohner hatten Unbekannte zunächst versucht, eine Terrassentür aufzuhebeln, womit sie jedoch scheiterten. Bei einer zweiten Terrassentür waren sie schließlich erfolgreich, gelangten so in das Haus und suchten dort nach Wertsachen. Mit mehreren Schmuckstücken und einer rosa Adidas-Tasche ergriffen sie anschließend die Flucht in unbekannte Richtung.

Die weiteren Ermittlungen zu den Einbrüchen werden beim Kommissariat 21/22 der Kasseler Kripo geführt. Zeugen, die möglicherweise verdächtige Beobachtungen im Zusammenhang mit einem der Einbrüche gemacht haben und Hinweise auf die Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561 – 9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

Zwei Männer auf Heimwegen überfallen: Polizei sucht Zeugen zu zwei Raubdelikten am Samstag

Kassel: Am Samstag kam es in Kassel unabhängig voneinander zu zwei Raubdelikten durch unbekannte Täter auf Männer aus Kassel, die sich jeweils zu Fuß auf ihrem Heimweg befunden haben. In einem Fall bedrohten zwei Räuber das Opfer mit einem Messer. In dem anderen Fall erlitt ein 27-Jähriger durch einen Angriff mit einer Glasflasche erhebliche Gesichtsverletzungen, weshalb er stationär im Krankenhaus aufgenommen wurde. Hinweise, dass es sich in beiden Fällen um dieselben Täter handelt, liegen aktuell nicht vor. Die Beamten der Kasseler Kripo führen nun die weiteren Ermittlungen und bitten um Zeugenhinweise.

Der erste Raub hatte sich am frühen Samstag gegen 4:00 Uhr in der Garde-du-Corps-Straße, Ecke Wilhelmsstraße, ereignet. Der 21-Jährige hatte sich zu dieser Zeit auf dem Heimweg befunden, als sich die beiden Täter hinterrücks annäherten und ihn plötzlich gegen die Schaufensterscheibe eines Sportgeschäfts drängten. Unter Vorhalt eines Messers durchsuchten sie das Opfer und nahmen die Geldbörse und das Handy des jungen Mannes an sich. Mit ihrer Beute ergriffen die Räuber die Flucht in Richtung Ständeplatz. Es soll sich um zwei 25 bis 30 Jahre alte und schlanke Männer gehandelt haben. Einer von ihnen trug einen dunklen Parka mit Kapuze und sprach Deutsch mit Akzent, so das Opfer, das unverletzt blieb.

Zur zweiten Tat kam es am Samstag gegen 23:30 Uhr in einer Unterführung am Holländischen Platz. Ein Passant hatte zu dieser Zeit die Polizei alarmiert, nachdem er dort auf das stark blutende und am Boden liegende Opfer sowie die drei mutmaßlichen Täter aufmerksam geworden war. Als der couragierte Zeuge das verdächtige Trio ansprach, flüchtete dieses in Richtung Jägerstraße. Die sofort eingeleitete Fahndung nach den Männern durch zahlreiche Streifen verlief leider ohne Erfolg. Nach derzeitigem Ermittlungsstand war der 27-Jährige auf seinem Nachhauseweg und lief von der Jägerstraße kommend entlang der Unteren Königsstraße in Richtung Holländischer Platz, als ihn die drei späteren Täter in ein Gespräch verwickelten. Im weiteren Verlauf schlug einer der Männer dem Opfer in der Unterführung völlig unvermittelt eine Bierflasche ins Gesicht, wodurch der 27-Jährige zu Boden ging. Anschließend forderten die Räuber die Herausgabe seiner Wertsachen, konnten aber dank des hinzukommenden Zeugen keine Beute machen. Den schwer verletzten 27-Jährigen brachten Rettungskräfte mit blutenden Wunden, ausgeschlagenen Zähnen und Verdacht auf eine Kieferfraktur in ein Krankenhaus. Bei den Tätern soll es sich um drei 18 bis 24 Jahre alte und dünne Männer gehandelt haben, die etwa 1,70 bis 1,85 Meter groß waren. Der Größte hatte braune lockige Haare und trug eine schwarze Daunenjacke. Zu dem kleinsten Täter ist bisher bekannt, dass er kurze dunkle Haare sowie einen dunkleren Teint hatte und einen Strickpullover mit bunten Streifen und darüber eine helle Weste trug.

Die Ermittler der Kasseler Kripo bitten Zeugen, die Hinweise zu einem der beiden Raubüberfälle geben können, sich unter Tel. 0561-9100 bei der Kasseler Polizei zu melden.

Autodiebe stehlen schwarzen BMW X 5 im Kalkbergweg: Polizei sucht Zeugen

Kassel-Bettenhausen: Autodiebe haben in der Nacht zum heutigen Montag im Kalkbergweg im Kasseler Stadtteil Bettenhausen einen schwarzen BMW X 5 gestohlen. Der Diebstahl wurde am heutigen Morgen gegen 8 Uhr entdeckt. Letztmalig gesehen worden war der am Straßenrand geparkte SUV noch gegen 1 Uhr in der Nacht. Wann genau die Täter zuschlugen und wie sie bei dem Diebstahl vorgingen, ist derzeit noch unklar. Die Fahndung nach dem X 5, Baujahr 2011, im Wert von ca. 17.000 Euro und mit dem Kennzeichen KS-X 95 verlief bislang ohne Erfolg. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die in der vergangenen Nacht im Kalkbergweg möglicherweise verdächtige Beobachtungen gemacht haben und Hinweise auf die Täter geben können. Die weiteren Ermittlungen zu dem Fall werden beim Kommissariat 21/22 der Kasseler Kripo geführt. Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 0561 – 9100 bei der Polizei in Kassel zu melden.

Unbekannte Täter schlagen Scheiben an Haltestelle ein: Polizei sucht Zeugen in Ihringshausen

Fuldatal (Landkreis Kassel): Unbekannte Täter haben am Wochenende mit einem großen Stein zwei Scheiben der Haltestelle „Am Hasenstock“ in Fuldatal-Ihringshausen eingeschlagen. Ein vorbeikommender Verkehrsteilnehmer hatte den Schaden in der Veckerhagener Straße am Samstagmittag um 13:50 Uhr entdeckt und daraufhin die Polizei verständigt. Von den Tätern fehlte zu diesem Zeitpunkt bereits jede Spur. Wann genau die Unbekannten die beiden großen Scheiben der Haltestelle zerstört haben, ist bislang nicht bekannt. Der Schaden beläuft sich nach Schätzungen der aufnehmenden Streife des Polizeireviers Nord auf rund 2.000 Euro.

Die weiteren Ermittlungen wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung werden bei der Regionalen Ermittlungsgruppe der Kasseler Polizei geführt. Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.