Unfall beim Überholen

Herbstein. Am Freitag (27.01.), gegen 14:50 Uhr, fuhr ein 34-jähriger Fahrer aus Herbstein mit seinem Daimler Citan die Bundesstraße 275 von Herbstein kommend in Richtung Lauterbach. Im Ausgang einer Linkskurve überholte er nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen zunächst einen Pkw und dann den Ford Fiesta eines 71-jährigen Fahrers aus Herbstein. Beim wieder einscheren touchierte er aus bislang unbekannter Ursache den Ford. Die Fahrer blieben bei dem Unfall glücklicherweise unverletzt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro.

Katalysator gestohlen

Fulda. In der Arleser Straße im Ortsteil Horas stahlen Unbekannte in der Nacht vom 22. zum 23. Januar den Katalysator eines VW Golf, der am Straßenrand abgestellt war. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Einfamilienhaus

Flieden. Unbekannte brachen am Samstagabend (28.01.), zwischen 19.55 Uhr und 20.20 Uhr, in ein Einfamilienhaus in der Ostpreußenstraße ein. Die Täter hebelten ein Fenster auf, um ins Gebäude zu gelangen. Dort durchsuchten sie mehrere Räume und stahlen Bargeld. Es entstand circa 50 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Mehrfamilienhaus

Eichenzell. Unbekannte brachen am Samstagabend (28.01.), zwischen 17.30 Uhr und 21 Uhr, in ein Mehrfamilienhaus in der Straße „In den Schlagwiesen“ ein. Dazu hebelten die Täter ein Erdgeschossfenster auf und durchsuchten mehrere Räume. Sie stahlen Schmuck und Bargeld im Gesamtwert von circa 500 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Mehrfamilienhaus

Fulda. Ein Mehrfamilienhaus in der Eduard-Goebel-Straße wurde am Samstag (28.01.), zwischen 16.15 Uhr und 22.30 Uhr, zum Ziel unbekannter Einbrecher. Die Täter hebelten ein Fenster auf und durchsuchten die Wohnräume. Sie stahlen Schmuck und Ausweisdokumente im Gesamtwert von mehreren tausend Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus

Flieden. In der Dorfstraße im Ortsteil Schweben versuchten Unbekannte zwischen Freitagnachmittag (27.01.) und Sonntagmorgen (29.01.) in ein Einfamilienhaus einzubrechen. Die Täter scheiterten am Rollladen eines Fenster und hinterließen 50 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Illegale Müllentsorgung – Bundespolizei sucht Zeugen (FOTO)

Neuhof (ots) – Bislang Unbekannte stellten an der Bahnstrecke 3600 bei

Bahnkilometer 95 (Neuhof) zwei Fässer mit Motoröl und Bremsenreiniger ab.

Festgestellt wurden die Fässer gestern Nachmittag (29.1. / 15:30 Uhr). Die

ebenfalls verständigte Feuerwehr stellte vor Ort fest, dass bislang kein

Gefahrstoff ausgetreten ist. Anschließend wurden die beiden Fässer von der

Feuerwehr mitgenommen und fachgerecht entsorgt.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen und ein

Strafverfahren eingeleitet. Wer Angaben zu den Tätern oder der Herkunft der

Fässer machen kann, wird gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 0561-81616 0 oder über

www.bundespolizei.de zu melden.

Einbruch in Einfamilienhaus

Freiensteinau. In ein Einfamilienhaus in der Straße „Am Sonnenhügel“ brachen Unbekannte ein. Durch Aufhebeln einer Terrassentür gelangten die Einbrecher in den Wohnraum. Anschließend entwendeten sie mehrere Schmuckstücke sowie alkoholische Getränke im Gesamtwert von rund 2.000 Euro und flüchteten unerkannt. Der Einbruch, bei dem Sachschaden von circa 830 Euro entstand, wurde am Freitagabend (27.01.), gegen 19.25 Uhr, festgestellt. Eine genaue Tatzeit ist aktuell nicht bekannt. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Kaugummiautomat beschädigt

Gemünden. Unbekannte beschädigten in der Nacht zu Samstag (28.01.) einen Kaugummiautomaten in der Ruppertenröder Straße in Elpenrod. Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen versuchten die Täter den Süßigkeitenautomaten aus der Verankerung zu reißen. Dies misslang jedoch, sodass lediglich Sachschaden von circa 100 Euro entstand. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Fahrzeug zerkratzt

Rotenburg a.d. Fulda. Unbekannte verursachten am Freitagnachmittag (27.01.), zwischen 16 Uhr und 16.30 Uhr einen Kratzer oberhalb eines Fahrzeugtürgriffes eines schwarzes VW T-Roc. Hierdurch entstand Schaden von circa 100 Euro. Zur Tatzeit stand das Auto auf einem öffentlichen Parkplatz in der Scheunengasse. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Brand von Papiermülltonne

Bebra. Am Samstagabend (28.01.), gegen 22.15 Uhr, kam es auf einem Schulgelände in der Kerschensteinerstraße zum Brand einer Papiermülltonne. Die Stadtfeuerwehr von Bebra konnte das Feuer glücklicherweise zeitnah löschen. Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen wurde das Schulgebäude durch die Flammen nicht beschädigt. Es entstand jedoch Sachschaden von rund 500 Euro an der Mülltonne.

Wie es zu dem Feuer kommen konnte, ist momentan noch nicht bekannt und Bestandteil der weiteren polizeilichen Ermittlungen. Momentan kann auch Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden.

Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Leblose Person in Einfamilienhaus in Giesel aufgefunden

Fulda (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Fulda und des Polizeipräsidiums Osthessen

Neuhof. Am Donnerstag (26.01.) wurde in einem Wohnhaus in der Laurentiusstraße eine leblose Person aufgefunden.

Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen hatten Familienangehörige den 19-jährigen Mann aus Giesel, bei dem eine diagnostizierte Erkrankung vorlag und der dadurch auf Hilfe angewiesen war, im Dachgeschoss des Hauses regungslos aufgefunden und die Rettungskräfte informiert. Diese konnten bei ihrem Eintreffen jedoch nur noch den Tod des jungen Mannes feststellen.

Zur Klärung der genauen Hintergründe und Umstände des Todes des Mannes, wurden die osthessische Polizei und die Staatsanwaltschaft Fulda hinzugezogen. Vor diesem Hintergrund wird derzeit in alle Richtungen ermittelt. Hierbei wird auch geprüft, ob der Tod des 19-Jährigen möglicherweise durch unterlassene Hilfeleistung eintrat oder sich Anhaltspunkte für eine sonstige Straftat ergeben.

Der Leichnam wurde bereits am Freitag (27.01.) auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Fulda obduziert. Hierbei ergaben sich keinerlei Hinweise auf äußere Gewalteinwirkung.

ZEUGEN gesucht / Verkehrsunfallflucht/Fußgänger verletzt

Bereits am 25.01.2023, gg. 13.25 Uhr ereignete sich eine Verkehrsunfallflucht. Zu diesem Zeitpunkt fuhr ein bislang unbekannter Fahrer eines Kleinkraftrades, einem Roller Peugeot, mit seinem ebenfalls bislang unbekannten Soziusfahrer, in Fulda, in der Brüder-Grimm-Straße, zunächst auf dem Parkplatz der Eduard Stieler Schule, um vermutlich im weiteren Verlauf auf die Brüder-Grimm-Str. aufzufahren.

Ein 23-jähriger junger Mann aus Künzell war zu Fuß unterwegs und lief zum gleichen Zeitpunkt am rechten Fahrbahnrand der Brüder-Grimm-Straße, um zur Schule zu laufen.

Aus unbekannter Ursache stürzte plötzlich der Rollerfahrer mit seinem Sozius zu Boden und der Roller rutschte unbemannt von hinten in den 23-jährigen Fußgänger hinein, der daraufhin zu Boden stürzte.

Unmittelbar nach dem Sturz mit dem Roller verließen dessen Fahrer und sein Sozius zu Fuß die Unfallstelle, ohne sich um den verletzten Fußgänger zu kümmern und ohne den Pflichten eines Unfallbeteiligten nachzukommen.

Glücklicherweise kamen andere Schüler hinzu, die sich um den 23-Jährigen kümmerten. Durch den Sturz zog er sich leichte Verletzungen hinzu und er wurde vorsorglich über Nacht zur medizinischen Beobachtung in Krankenhaus eingeliefert.

Die Verkehrsunfallflucht wurde durch den 23-Jährigen erst zu einem späteren Zeitpunkt bei der Polizei zur Anzeige gebracht. Zur möglichen Schadenshöhe an dem Roller können derzeit noch keine Angaben gemacht werden.

Die Ermittlungen dauern noch an.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die nähere Hinweise insbesondere zu dem unbekannten Fahrer und seinem Sozius geben könnten. Diese werden gebeten, sich bei der Polizeistation Fulda unter der Telefonnr. 0661-1050 zu melden.

2. Zeugenaufruf bezüglich Steinewerfer!

Am Samstag, dem 28.01.23, gg. 18.10 Uhr befuhr 22-jähriger junger Mann aus Kalbach mit seinem PKW die B 27 aus Fahrtrichtung Eichenzell kommend in Fahrtrichtung Fulda. Den Angaben des 22-Jährigen zufolge habe er in Höhe von Bronnzell auf der dortigen Überführung zwei dunkel gekleidete Personen wahrgenommen, die plötzlich Steine auf die Fahrbahn der B27 warfen. Hierbei traf ein ca. faustgroßer Stein die Windschutzscheibe des jungen Fahrers, der glücklicherweise mit dem Schrecken davon kam. Die Windschutzscheibe jedoch wurde durch den Steinewurf stark beschädigt. Der Schaden beläuft sich auf 500,- Euro.

Die Polizei sucht nun Zeugen die nähere Hinweise geben könnten. Diese werden gebeten sich bei der Polizeistation Fulda unter der Telefonnummer 0661-1050 zu melden.