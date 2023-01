Offenbach Main-Kinzig: Die Polizei-News

Zeugensuche: Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung – Langen

(fg) Nach einem Vorfall vergangenen Dienstagabend (24. Januar) im Bereich der Mörfelder Landstraße ermittelt die Polizei unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung und sucht Zeugen. Gegen 20 Uhr war ein 25 Jahre alter Mann aus Langen auf der Mörfelder Landstraße in Richtung Steubenstraße unterwegs. Laut seinen Angaben habe sich ein mit mehreren Personen besetztes, dunkles Fahrzeug genähert, welches kurz darauf abrupt auf dem nahegelegenen Waldparkplatz abgebremst habe. Eine Person aus dem Auto soll dann einen Schuss abgegeben haben; zudem sei eine Person ausgestiegen und habe den 25-Jährigen mit einem Messer leicht an der Hand verletzt. Im Anschluss machte sich das Auto davon. Die Polizei hat entsprechende Ermittlungen eingeleitet und bittet Hinweisgeber, sich unter der Telefonnummer 06103 9030-0 zu melden.

Polizei nimmt mutmaßlichen Einbrecher vorläufig fest – Langen

(cl) Dank aufmerksamer Anwohner nahmen Polizeibeamte in der Nacht zum Montag einen mutmaßlichen Einbrecher vorläufig fest. Zuvor soll der vermeintliche Täter gegen 1.10 Uhr mit einem Kanaldeckel die Glaseingangstür einer Apotheke in der Bahnstraße eingeworfen und im Anschluss daran Bargeld entwendet haben. Herbeigeeilte Polizeibeamte konnten kurz darauf einen 19-jährigen Frankfurter nach einer kurzen Flucht vorläufig festnehmen. Auf den jungen Mann kommt nun ein Strafverfahren zu. Noch nicht bekannte Zeuge werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Offenbach unter der Rufnummer 069 8098-1234 in Verbindung zu setzen.

Bereich Main-Kinzig

Kanaldeckel auf Fahrbahn gelegt: Auto beschädigt – Bruchköbel

(cl) Nach einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr in der Gerhart-Hauptmann-Straße ist in der Nacht zum Sonntag mindestens ein Auto beschädigt worden. Unbekannte entnahmen zwei Kanaldeckel und legte diese mittig auf die Fahrbahn. Gegen 6.15 Uhr überfuhr in der Dunkelheit ein 24-jähriger Mann aus Bruchköbel im Kurvenbereich einen der Kanaldeckel. An seinem Tesla entstand ein Sachschaden von rund 3.000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Hanau II unter der Rufnummer 06181 9010-0 entgegen.

Eingang einer Kirche mit Hakenkreuzen besprüht – Freigericht/Neuses

(jm) Unbekannte haben am Samstag mit Farbe unter anderem Hakenkreuze im Eingangsbereich einer Kirche in der Kapellenstraße gesprüht. In der Zeit zwischen 17.30 und 18.30 Uhr besprühten die Täter mit roter Farbe den Eingang der Kirche sowie ein davorstehendes Steinkreuz mit Hakenkreuzen sowie anderen Schmierereien. Zudem wurde ein Nachbarhaus ebenfalls mit roter Farbe beschmiert. Die Kripo bittet nun Anwohner oder Passanten, die im Bereich der 10er-Hausnummern verdächtige Personen gesehen haben, sich unter der Rufnummer 06181 100-123 zu melden.