Homburg v.d.H.: Die Polizei-News

Räderdiebe an Autohaus am Werk,

Oberursel, Bommersheim, Willy-Brandt-Straße, Feststellung: 29.01.2023, 22.15 Uhr

(pa)In Oberursel waren in den vergangenen Tagen Diebe auf dem Parkplatz eines Autohauses zugange. Wie am Sonntagabend festgestellt wurde, hatten sich Unbekannte auf dem Gelände eines in der Willy-Brandt-Straße gelegenen Autohauses an mehreren Fahrzeugen zu schaffen gemacht. Es wurden jeweils die Heckscheiben eingeschlagen, um anschließend die im Fahrzeuginneren befindlichen Leichtmetallräder samt Reifen zu entwenden. Der Schaden beläuft sich einer ersten Schätzung nach auf etwa 15.000 Euro. Die Kriminalpolizei in Bad Homburg bittet mögliche Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Telefonnummer (06172) 120 – 0 zu melden.

Opel aufgebrochen,

Königstein im Taunus, Frankfurter Straße, 26.01.2023, 23.00 Uhr bis 28.01.2023, 10.00 Uhr

(pa)Im Laufe der vergangenen Tage wurde in Königstein ein geparkter Pkw aufgebrochen. Zwischen Donnerstagabend und Samstagmorgen schlug jemand die Heckscheibe eines in der Frankfurter Straße abgestellten Opel ein. Aus dem Fahrzeuginnenraum wurde ein langer schwarzer Regenschirm gestohlen. Der an dem Fahrzeug angerichtete Schaden beläuft sich auf einige Hundert Euro. Mögliche Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer (06172) 120 – 0 mit der Bad Homburger Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen.

Gartenhütteneinbrecher beobachtet,

Oberursel, Oberstedten, Bussardweg, 30.01.2023, gg. 04.35 Uhr

(pa)Am frühen Montagmorgen haben Unbekannte in Oberursel Oberstedten eine Gartenhütte aufgebrochen. Gegen 04.35 Uhr wurde ein Anwohner des Bussardwegs durch eine zuknallende Tür auf ein verdächtiges Treiben im Garten seines Nachbarn aufmerksam. Der Zeuge konnte sodann zwei dunkel gekleidete Männer aus dem Garten und über den Bussardweg in Richtung Drosselweg davonlaufen sehen. Wie vor Ort festgestellt wurde, hatte sich das Duo zuvor durch das Aufhebeln der Tür Zugang in die Gartenhütte verschafft. Offenbar hatte ein Windstoß die Tür anschließend zuschlagen lassen, sodass die Einbrecher schnell das Weite suchten. Gestohlen wurde augenscheinlich nichts. Trotz umgehend eingeleiteter Fahndung gelang es den Tätern, unerkannt aus dem Bereich zu flüchten. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Bad Homburg unter der Rufnummer (06172) 120 – 0 entgegen.

Schmierereien an Bushaltestelle,

Glashütten, Schloßborn, Caromber Platz, Feststellungen: 27.01.2023 / 21.01.2023

(pa)In Glashütten Schloßborn wurde eine Bushaltestelle in den vergangenen Wochen zweimal zum Ziel von Schmierereien. Am Freitag, dem 21.01. wurde der Polizei gemeldet, dass an der Glaswand der am Caromber Platz befindlichen Haltestelle unter anderem mehrere verfassungswidrige Symbole zu finden waren, die augenscheinlich mit einem Stift angebracht wurden. Am vergangenen Freitag wurde sodann eine erneute Schmiererei in Form eines weiteren verfassungswidrigen Symbols, das an die Glaswand des Wartehäuschens gesprüht wurde, zur Anzeige gebracht. Die Kriminalpolizei in Bad Homburg ermittelt und bittet um Hinweise unter der Telefonnummer (06172) 120 – 0.

Verletzte bei Zusammenstoß am Sandplacken, L 3004, zwischen Oberursel und Schmitten, Höhe Sandplacken, 29.01.2023, gg. 13.05 Uhr

(pa)Auf der L 3004 Höhe Sandplacken kam es am Sonntag zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen verletzt wurden. Kurz nach 13.00 Uhr befuhr eine 21-Jährige aus Schmitten mit ihrem Mini die Landesstraße von Oberursel kommend in Richtung Schmitten, als von der L 3024 aus Richtung Feldberg kommend ein Kia ihren Weg kreuzte. Dabei missachtete der 26-jährige Offenbacher am Steuer des Kia die Vorfahrt der Mini-Fahrerin. Bei dem Zusammenstoß wurden diese sowie die 26 Jahre alte Beifahrerin des Unfallverursachers leicht verletzt. Die Schmittenerin wurde durch den Rettungsdienst zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus gebracht. An den beteiligten Fahrzeugen entstand hoher Sachschaden, der insgesamt auf schätzungsweise 30.000 Euro beziffert wird. Sie mussten von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Die L 3004 war infolge des Unfalls zeitweise gesperrt.