Einbruch in Grundschule,

Limburg-Staffel, Schulstraße, Samstag, 28.01.2023, 15:00 Uhr bis Sonntag, 29.01.2023, 12:50 Uhr

(wie) Am Wochenende sind Einbrecher in eine Grundschule in Limburg eingestiegen und haben dort Gegenstände entwendet. Die Polizei wurde am Sonntagmittag zur Grundschule Staffel gerufen, da dort ein Einbruch entdeckt worden war. Anhand der Spuren konnten die Beamten nachvollziehen, dass mindestens zwei Täter Fenster vom Schulhof aus aufgehebelt hatten. Im Inneren des Gebäudes durchwühlten die Einbrecher dann Schränke und Schubladen und entwendeten elektronische Geräte daraus. Anschließend flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Da die Unbekannten mehrere IPads und ein Notebook entwendeten, beläuft sich der entstandene Schaden auf mehrere Tausend Euro. Die Kriminalpolizei ermittelt und nimmt Hinweise unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 entgegen.

Einbrecher am Werk,

Limburg/ Elz, bis Montag, 30.01.2023

(wie) In der vergangenen Woche sind Einbrecher in Häuser in Limburg und Elz eingestiegen. In der Limburger Brünnner Straße waren Unbekannte gewaltsam über eine Kellertüre in das Innere eines Reihenhauses gelangt. Hier entwendeten die Täter Bargeld und Parfüm. Anschließend verließen sie das Gebäude über die Terrassentür, die beim Entdecken des Einbruchs noch offenstand. Am Sonntag wurde ein Einbruch in der Springstraße in Elz bemerkt. Unbekannte hatten dort an einem Mehrfamilienhaus eine Terrassentür aufgehebelt und dann im Inneren der Wohnung die Räume durchsucht. Hierbei durchwühlten die Einbrecher das Inventar. Auch die Wohnungseingangstür wurde von Innen aufgehebelt, weitere Räume aber nicht mehr durchwühlt. Anschließend verließen die Einbrecher das Gebäude wieder unerkannt. Das Diebesgut konnte bisher noch nicht benannt werden.

Die Kriminalpolizei ermittelt und nimmt Hinweise unter der Rufnummer 06431/9140-0 entgegen.

Sexuelle Belästigung am Bahnhof,

Weilburg, Bahnhofstraße, Samstag, 28.01.2023, 21:50 Uhr

(wie) In Weilburg wurde am Samstagabend eine Frau sexuell belästigt, die Polizei konnte den Täter identifizieren. Die Polizei wurde gegen 21:50 Uhr von einem Mann zum Bahnhof nach Weilburg gerufen, da seine Freundin dort von einem Fremden belästigt worden sei. Eine sofort entsandte Streife konnte die 24-Jährige auf einer Bank an den Gleisen antreffen. Neben ihr saß ein 33-Jähriger aus Weilburg. Die Beamten trennten die Personen und konnte die Frau zum Sachverhalt befragen. Offenbar hatte der fremde Mann sich zu ihr gesetzt und ein Gespräch angefangen. Er habe sie dazu bewegen wollen, mit ihm zu anderen Bekannten zu gehen. Hierbei habe er auch versucht sie auf den Mund zu küssen und ihre Hände genommen und diese mehrfach geküsst. Dies habe die Frau deutlich abgelehnt. Nach der Anzeigenaufnahme ließen die Beamten die 24-Jährige sicher in einen Zug einsteigen und nach Hause fahren. Der 33-Jährige musste solange bei der Streife bleiben und bekam nach Identitätsfeststellung einen Platzverweis für den Bahnhof. Zudem wurde ihm eindringlich erklärt, dass er sich Frauen nicht gegen deren Willen zu nähern habe. Gegen ihn wird nun wegen sexueller Belästigung ermittelt. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, sich unter der Rufnummer 06431/9140-0 zu melden.

Mit Waffe bedroht,

Merenberg, Weilburger Straße, Freitag, 27.01.2023, 20:50 Uhr

(wie) Am Freitagabend hat ein Mann in Merenberg Kinder mit einer Waffe bedroht, weil sie einen Schneeball gegen sein Auto geworfen hatten. Eine Gruppe Kinder hatte an der Allendorfer Straße vorbeifahrende Autos mit Schneebällen beworfen. Darunter war auch der grüne VW eines 57-Jährigen, der bei den Kindern anhielt und ihnen angedroht haben soll, auf sie zu schießen, wenn sie das noch einmal machen sollten. Wenig später traf der Mann am Burgkiosk an der Weilburger Straße wieder auf die Kinder und zielte mit einer Waffe auf sie. Die Kinder retteten sich in den Kiosk und suchten Hilfe bei dem Betreiber. Die Eltern der Kinder verständigten anschließend die Polizei. Während der Sachverhaltsaufnahme fuhr der grüne VW wieder an der Örtlichkeit vorbei und wurde den Beamten von den Eltern gezeigt. Die Streife fuhr dem Fahrzeug hinterher und hielt es kurz darauf an. Bei der Kontrolle fand sich eine Schreckschusspistole im Fahrzeug, für die der Fahrer keinen Waffenschein vorlegen konnte. Die Waffe wurde sichergestellt und eine Strafanzeige aufgenommen.

In Wohnwagen eingebrochen,

Weilburg-Odersbach, Runkeler Straße, Samstag, 28.01.2023, 12:00 Uhr

(wie) Ein Obdachloser ist am Wochenende in einen Campingwagen in Odersbach eingedrungen. Die Polizei wurde am Samstag zum Campingplatz Odersbach gerufen, da dort in einen Wohnwagen eingebrochen worden war. Bei der Anzeigenaufnahme erklärte eine 63-Jährige aus Eschenburg im Lahn-Dill-Kreis den Beamten, dass sie von der Campingplatzverwaltung zu ihrem Wohnwagen gerufen wurde, da ein Baumstamm auf diesen gefallen war. Bei der Nachschau am Wohnwagen bemerkte sie mit weiteren Verwandten, dass ein Unbekannter in den Wohnwagen eingebrochen war und Unordnung im Inneren verursacht hatte. Unter anderem lagen noch Bekleidungsstücke des Unbekannten im Wohnwagen. Nachdem die Polizei wieder weitergefahren war, hatte die 63-Jährige einen Baumarkt besucht, um Reparaturmaterial zu kaufen. Bei der Rückkehr ließ sich der Wohnwagen nicht mehr öffnen, da sich eine fremde Person im Inneren aufhielt. Dieser verließ den Wohnwagen erst, als wieder die Polizei gerufen wurde. Hierbei beschimpfte und bedrohte er die Wohnwagenbesitzer, nannte im Weggehen aber noch seinen Namen. Nun ermittelt die Polizei gegen einen ortsbekannten Obdachlosen, der seinen Rucksack im Wohnwagen zurückgelassen hatte.

Betrunkener verursacht Unfall mit Verletzten, Löhnberg-Niedershausen, Löhnberger Straße, Samstag, 28.01.2023, 16:10 Uhr

(wie) Am Samstagnachmittag hat ein Betrunkener in Niedershausen einen Verkehrsunfall mit Verletzten verursacht. Der 24-Jährige befuhr mit einem Renault die Biskirchener Straße aus einem Feld kommend in Richtung Löhnberger Straße. Als er nach rechts in die Löhnberg Straße einbog, geriet er in den Gegenverkehr, wobei es zum Zusammenstoß mit dem Toyota einer 36-Jährigen kam. Bei der Kollision wurde der 55-jährige Mitfahrer im Renault verletzt. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der 24-Jährige erheblich unter Alkoholeinfluss stand und nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Zudem ergaben sich Hinweise auf Drogenkonsum bei dem Mann. Daher wurde er vorläufig festgenommen und musste eine Blutprobe abgegeben. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen durfte der Mann wieder seines Weges gehen. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf circa 8.000 EUR.

Elektrofahrrad entwendet Limburg a. d. Lahn, Mainzer Straße, Samstag, 28.01.2023, 01:00 Uhr, bis Samstag, 28.01.2023, 08:00 Uhr

(ste)Am Samstag kam es in Limburg a. d. Lahn zwischen 01:00 Uhr und 08:00 Uhr, zu einem Diebstahl von einem Elektrofahrrad aus einem Schuppen. Das schwarzmetallic-farbene Fahrrad der Marke „Cube“ war in einer Gartenhütte in der Mainzer Straße abgestellt. Der Täter oder die Täterin verschaffte sich Zutritt zu diesem Schuppen und entwendete das E-Bike im Wert von circa 5.000 Euro. Hinweise werden bei der Polizeistation in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 9140-0 entgegengenommen.

Brunnenfigur beschädigt, Limburg, Kolpingstraße, Samstag, 28.01.2023, 23:30 Uhr

(ste)In der Nacht von Samstag auf Sonntag beschädigten drei junge Männer in Limburg die Figur eines Brunnens. Gegen 23:30 Uhr wurde die Polizei in die Kolpingstraße gerufen, da eine Zeugin beobachtet hatte, wie drei junge Männer eine Brunnenfigur beschädigten. Die unbekannten Männer konnten nicht weiter beschrieben werden. Der verursachte Sachschaden wird auf circa 2.000 Euro geschätzt. Hinweise zu den drei Unbekannten werden bei der Polizeistation in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 9140-0 entgegengenommen.