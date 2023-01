Main-Taunus: Die Polizei-News

Einbrecher schlagen in Mehrfamilienhaus dreifach zu, Kriftel, Breslauer Straße, Sonntag, 29.01.2023, 13:15 Uhr bis 19:00 Uhr

(sun)Im Laufe des Sonntags brachen unbekannte Täter in mehrere Wohnungen eines Kriftler Mehrfamilienhauses ein. Die Einbrecher hebelten am Sonntagnachmittag die Eingangstür des Mehrfamilienhauses in der Breslauer Straße auf und verschafften sich so unerlaubt Zutritt in das Gebäude. Daraufhin betraten sie je eine Wohnung im Erdgeschoss, sowie den ersten beiden Stockwerken. Letztlich wurden technische Geräte, wie auch Schmuck und andere Wertgegenstände entwendet. Im Anschluss an den Einbruch verließen die Einbrecher mit ihrer Beute das Mehrfamilienhaus und verschwanden in unbekannte Richtung. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 1.500 Euro.

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (06192) 2079 – 0.

Auseinandersetzung in Bar, Hofheim am Taunus, Wallau, Nassaustraße, Sonntag, 29.01.2023, 02:30 Uhr

(fh)In der Nacht zum Sonntag kam es in und vor einer Shischa-Bar in Wallau zu einer körperlichen Auseinandersetzung, die für einen Beteiligten im Krankenhaus endete. Gegen 02:30 Uhr wurde die Polizei in die Nassaustraße gerufen, da sich dort mehrere Männer schlagen würden. Umgehend trafen mehrere Streifen umliegender Polizeistationen vor Ort ein und konnten zunächst zwei Beteiligte, darunter einen verletzten 35-Jährigen, antreffen. Ersten Zeugenaussagen zufolge sollen mindestens vier Männer beteiligt gewesen sein, von denen mindestens zwei auf den Verletzten eingeschlagen haben sollen. Die Hintergründe der Tat sind derzeit unklar und Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Der Geschädigte musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Polizei nahm vor Ort einen 42 Jahre alten Offenbacher fest und brachte ihn für weitere Maßnahmen zu einer Polizeistation. Unweit des Tatortes konnte ein weiterer Tatverdächtiger in einem Fahrzeug einer Kontrolle unterzogen werden. Da der 29-jährige Niedernhausener unter dem Einfluss von Alkohol stand, wurde er für eine Blutentnahme ebenfalls zur Polizeistation gebracht. Aktuell sucht die Polizei nach einem weiteren möglichen Tatverdächtigen. Er soll kräftig sein und dunkle Kleidung getragen haben.

Hinweise nimmt die Polizeistation Hofheim unter der Telefonnummer (06192) 20279-0 entgegen.

Anrufer geben sich als Polizisten aus, Eppstein, Freitag, 27.01.2023, 15:10 Uhr

(sun)Immer wieder kommt es im Kreisgebiet zu betrügerischen Anrufen, die auf das Ersparte von den Betroffenen abzielen. Am Freitag meldeten sich neun Bewohner Eppsteins bei der Polizei, welche einen solchen betrügerischen Anruf erhalten hatten. Unbekannte Täter gaben sich als Polizisten aus und teilten den Betroffenen per Telefon mit, dass eine Diebesbande es auf deren Wertgegenstände abgesehen hätte. Aufgrund dessen boten die vermeintlichen Polizisten an, die Wertgegenstände vorerst sicher zu verwahren. Glücklicherweise wurden alle neun Betroffenen bei dem Anruf stutzig, legten unverzüglich auf und gingen der Aufforderung nicht nach.

Bei den Übergabemodalitäten sind der Phantasie der Betrüger keine Grenzen gesetzt. Bei einigen Taten kommt tatsächlich eine Person an der Haustür vorbei, in anderen Fällen sollen die Wertsachen auf dem Grundstück deponiert werden und die Opfer sehen noch nicht mal die Abholer. Es kam auch schon vor, dass die Täter in der Dunkelheit vor dem Balkon der ahnungslosen Opfer erschienen und die Wertsachen dann auf telefonische Anweisung von den Opfern vom Balkon geworfen wurden. Grundsätzlich gilt: Die Polizei wird niemals Wertsachen bei Ihnen abholen oder sichern wollen! Auch keine Staatsanwaltschaft oder eine andere Behörde wird dies tun. Beenden Sie solche Gespräche stets sofort und wählen Sie den Notruf 110.

Mehrere Baumaschinen von Vandalen besprüht, Bad Soden-Neuenhain, Lotterbachweg, Freitag, 27.01.2023, 14:00 Uhr bis Montag, 30.01.2023, 08:00 Uhr

(fh)Am Wochenende haben unbekannte Vandalen auf einer Baustelle beim Sportplatz in Neuenhain mehrere Baumaschinen besprüht und beschädigt. Der oder die Unbekannten näherten sich unbemerkt der im Lotterbachweg gelegenen Baustelle und beschmierten drei abgestellte Bagger und einen Traktor, unter anderem mit verfassungsfeindlichen Symbolen. Für ihre Tat nutzten die Sprayer pinke Sprühfarbe. Der Sachschaden wird auf rund 5.000 Euro geschätzt.

Die Kriminalpolizei in Sulzbach nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 06196 / 2073 – 0 entgegen.

Polizei kontrolliert am Wochenende im Kreisgebiet, Hofheim / Kriftel / Flörsheim, Samstag, 28.01.2023, 16:00 Uhr bis Sonntag, 29.01.2023, 02:00 Uhr

(sun)In der Nacht von Samstag auf Sonntag hat die Polizeidirektion Main-Taunus an unterschiedlichen Orten Verkehrskontrollen durchgeführt und auch drei Spielotheken kontrolliert. Der Fokus dieser Kontrollen lag primär auf der Erkennung von Drogen und Alkohol im Straßenverkehr. Zwischen 17:45 Uhr und 19:30 Uhr wurde während einer Kontrollstelle in der Sossenheimer Straße in Angrenzung zur Hamburger Straße in Eschborn 24 Pkw kontrolliert, wobei lediglich eine Handvoll Ordnungswidrigkeiten, meist Verstöße gegen die Gurtpflicht, festgestellt wurden. Währenddessen nahm die Polizei eine zur Fahndung ausgeschriebene Person in Gewahrsam. Im Anschluss kontrollierte die Polizei von 21:00 Uhr bis 23:30 Uhr drei Spielotheken in Flörsheim, Hofheim und Kriftel, wie auch Personen am Bahnhof in Hofheim. Hierbei konnten keine verdächtigen Personen oder strafbare Handlungen festgestellt werden. Zu guter Letzt kontrollierten die Polizeibeamten von 23:30 Uhr bis 01:00 Uhr abermals den Verkehr, nun in der Hattersheimer Straße in Hofheim. Diesmal waren es 17 Pkw, welche zur Kontrolle aus dem Verkehr gezogen wurden. Darunter war auch eine Fahrerin, welche bei einem Atemalkoholtest einen Wert von rund 1,2 Promille aufwies. Anschließend nahm man sie für eine Blutentnahme mit auf die Wache. Insgesamt musste die Polizei erfreulicherweise nur wenige Verstöße ahnden.

Junger Mann mit Drogen unterwegs, Hattersheim-Okriftel, Jahnallee, Sonntag, 29.01.2023, 20:15 Uhr

(fh)Am Sonntagabend wurde ein junger Fahrzeugführer in Okriftel mit Drogen erwischt. Gegen 20:15 Uhr fiel Beamten der Polizeistation Hofheim in der Jahnallee ein silberner VW Golf auf und man entschloss sich den Fahrer einer Kontrolle zu unterziehen. Schnell erhärtete sich der Verdacht, dass der 20 Jahre alte Fahrer aus Kriftel seinen Pkw unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln geführt hatte. Bei einer anschließenden Durchsuchung wurde bei ihm Haschisch aufgefunden. Dies hatte neben der Sicherstellung der Drogen auch eine Fahrt zur Polizeistation samt ärztlicher Blutentnahme zur Folge. Im Anschluss durfte der 20-Jährige die Dienststelle wieder verlassen. Er muss sich nun in einem Verfahren verantworten.

Betrunkener Radfahrer auf der Autobahn, Hochheim, Bundesautobahn 3, Sonntag, 29.01.2023, 20:00 Uhr,

(wie) Am Sonntagabend musste die Autobahnpolizei einen betrunkenen Radfahrer auf der A 3 bei Hochheim festnehmen. Mehrere Verkehrsteilnehmer verständigten gegen 20:00 Uhr die Polizei, da auf der A 3, zwischen Raunheim und dem Wiesbadener Kreuz, ein Radfahrer mit Warnweste unterwegs sei. Einige hatten den Mann auch ob der Gefährlichkeit seiner Fahrt auf einer Autobahn angesprochen, woraufhin dieses entgegnet haben soll, dass ihm dies egal sei. Eine Streife der Autobahnpolizei konnte den 54-Jährigen stoppen und kontrollieren. Ein Atemalkoholtest zeigte ein Ergebnis von über 1,5 Promille an. Daher wurden der Mann und sein Fahrrad mit zur Dienststelle genommen und ein Arzt entnahm eine Blutprobe. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen durfte der Mann seinen Weg mit dem Zug fortsetzen.

Viele Raser bei Geschwindigkeitsmessung Hofheim, Bundesautobahn 3, Sonntag, 29.01.2023, 19:00 Uhr bis 21:00 Uhr,

(wie) Bei einer Geschwindigkeitsmessung am Samstag auf der A 3 „blitzte“ die Polizei eine Vielzahl von Rasern. Beamte des Zentralen Verkehrsdienstes der Autobahnpolizei hatten ihr Messgerät an der A 3 zwischen der Tank- und Rastanalage Medenbach und dem Wiesbadener Kreuz aufgebaut. Während der acht Stunden Messzeit erfasste das Gerät 15767 Fahrzeuge. Erheblich zu schnell fuhren davon 805, bei 453 wird es zu einem Bußgeldverfahren mit Punkteeintrag in Flensburg kommen. 83 Fahrzeuge waren so schnell, dass ein Fahrverbot verhängt werden muss. Als unrühmlicher Spitzenreiter wurde ein Pkw mit 194 km/h anstelle der erlaubten 120 km/h „geblitzt“.