Küchenbrand im Brückes (siehe Foto)

(AJ) – Die Küche im EG eines Dreifamilienhauses stand am Sonntagnachmittag 29.01.2023, in Vollbrand. Die Flammen schlugen bereits über den Flur durch die offene Wohnungseingangstür und auf der Gebäuderückseite aus der Terrasse. Es befanden sich keine Bewohner mehr in dem Gebäude. Ein Trupp unter Atemschutz ging mit einem C-Rohr zur Brandbekämpfung in die Küche vor.

Ein zweites C-Rohr wurde in Bereitschaft zur Gebäuderückseite verlegt, um eine mögliche Ausbreitung der Flammen auf die Terrassenüberdachung zu verhindern. Dieses Rohr musste allerdings nicht eingesetzt werden, da der erste Trupp das Feuer schnell unter Kontrolle bringen konnte.

Insgesamt 4 weitere Trupps gingen nacheinander unter Atemschutz vor, um die Wohnungen im 1. und 2. Obergeschoss und den Treppenraum zu entrauchen, sowie das Brandgut aus der völlig ausgebrannten Küche über die Terrasse in den Hof auszuräumen. Die Wasserversorgung wurde über einen Hydranten sichergestellt. Eine Drehleiter stand in Anleiterbereitschaft.

Der Brückes war zwischen Stromberger Str. und Lidl für die Fahrzeugaufstellung komplett gesperrt. Die Wasserversorgung des Hauses wurde aufgrund der Schäden in der Küche abgestellt. Mitarbeiter der Stadtwerke stellten den Strom und die Gaszufuhr des Gebäudes ab.

Eine Frau kam mit dem Rettungswagen mit Verdacht auf Rauchvergiftung ins Krankenhaus. Alle 14 Bewohner konnten durch die starke Verrauchung nicht in ihre Wohnungen zurückkehren und mussten anderweitig untergebracht werden. Darum kümmerte sich der ebenfalls an der Einsatzstelle befindliche Wehrleiter Michael Seibel.

Nach knapp 3 Stunden übernahm die Kriminalpolizei die Einsatzstelle, die ihre Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen hat.

Wohnungsbrand im Brückes

Bad Kreuznach (ots) – Am Sonntag 29.01.2023 gegen 16.45 Uhr kam es in einem Mehrfamilienhaus im Brückes in Bad Kreuznach zu einem Küchenbrand. Bei diesem entstand erheblicher Sachschaden und eine Person musste mit Verdacht auf Rauchgasintoxikation im Krankenhaus untersucht werden.

Im Rahmen der Brandortermittlungen vom heutigen Tage, durch die Kriminalpolizei Bad Kreuznach, konnte die Brandursache eindeutig rekonstruiert werden. Demnach muss von einer fahrlässig verursachten Brandstiftung ausgegangen werden.