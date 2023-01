Ahnungslosen Pizzaboten beraubt

Kaiserslautern (ots) – Der Lieferant eines Pizzabäckers wurde am Freitagabend 27.01.2023 Opfer eines Raubes. Der 20-Jährige wollte um 18:40 Uhr die Bestellung an eine Anschrift in der Tirolfstraße liefern, konnte aber dort den Namen des Kunden nicht auf dem Klingelschild finden.

Nach kurzer Zeit tauchte ein Jugendlicher auf, der sich als Besteller ausgab. Es brauchte nur einen unaufmerksamen Moment des Lieferanten, da drückte ihn der Jugendliche zu Boden, entriss ihm den Brustbeutel und rannte davon.

Der Pizzabote rief die Polizei und konnte, dank seines guten Gedächtnisses, den Täter bei einer Lichtbildvorlage identifizieren. Der polizeibekannte 16-Jährige muss sich nun einem Strafverfahren wegen Raubs stellen. |cjh

Randalierer attackiert Security-Mitarbeiter und Polizei

Kaiserslautern (ots) – Am frühen Sonntagmorgen geriet ein Türsteher eines Lokals in der Martin-Luther-Straße an einen äußerst unkooperativen Feierwilligen. Der 25-Jähriger wollte trotz augenscheinlicher Alkohol- und Drogenbeeinflussung unbedingt feiern gehen, doch der Sicherheitsangestellte verwehrte ihm den Zutritt. Statt vernünftig von dannen zu ziehen, griff der junge Mann den Türsteher mit einem Schlüssel an. Der Mitarbeiter brachte den Angreifer jedoch rasch zu Boden und fixierte ihn bis zum Eintreffen der Polizei.

Die Polizisten durchsuchten den Mann und fanden bei ihm mehrere Ecstasy-Tabletten. Außerdem zeigte ein Test beim Randalierer einen Atemalkoholgehalt von 1,83 Promille, weswegen er zur Blutprobe ins Krankenhaus gebracht wurde. Da er auch auf dem Weg gewaltsamen Widerstand leistete, mussten die Polizisten den Mann nicht nur an den Händen, sondern auch an den Füßen fesseln.

Als ihm nichts anderes mehr blieb, versuchte er schließlich einem Beamten eine Kopfnuss zu geben. Nur durch geschickte Handhabe blieben alle Beteiligten, sowie auch der Randalierer selbst, unverletzt. Kaum hatten die Polizisten den Mann wieder auf freien Fuß gesetzt und ihm einen Platzverweis ausgesprochen, äußerte er mehrfach, nun entgegen der Anweisung wieder in das Lokal gehen zu wollen.

Entgegen seiner Pläne verbrachte der 25-Jährige anschließend die Nacht im polizeilichen Gewahrsam. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung, wegen des Widerstands und des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte sowie wegen des Drogenbesitzes. |cjh

Laterne gerammt

Kaiserslautern (ots) – Wegen unterschiedlicher Aussagen zu einem Verkehrsunfall in der Hohenecker Straße sucht die Polizei weitere Zeugen, die am Sonntagnachmittag 29.01.2023 gegen 17.30 Uhr dort unterwegs waren. Gemeldet wurde, dass ein VW Up beim Abbiegen von der Leipziger in die Hohenecker Straße von der Fahrbahn abkam, in den Grünstreifen geriet und gegen eine Straßenlaterne krachte.

Als die Streife vor Ort eintraf, war allerdings weit und breit niemand mehr zu sehen – weder der Unfallfahrer oder sein Auto, noch die Zeugen, die den Vorfall durchgegeben hatten. Leidglich der Schaden an der Laterne war nicht zu übersehen.

Bei den ersten Ermittlungen am Unfallort konnten weitere Zeugen ausfindig gemacht werden. Sie berichteten, dass der VW Up von einem dunklen Jeep aus dem Grünstreifen gezogen worden sei. Anschließend seien beide Fahrzeuge davongefahren.

Rund eine Stunde später meldete sich der Halter des VW Up bei der Polizei und „beichtete“ den Unfall. Das Fahrzeug sei für Auslieferungen eines Lieferservices genutzt worden und befinde sich nun an der Firma, auch der Fahrer halte sich dort auf.

Als die Polizeibeamten kurz darauf an der genannten Adresse ankamen, hatte der Fahrer allerdings schon Feierabend gemacht und war nach Hause gegangen. Er wurde telefonisch aufgefordert, sich unverzüglich auf der Dienststelle zu melden. Statt der angekündigten 45 Minuten brauchte der Mann dann allerdings mehr als zwei Stunden, bis er kurz nach 21 Uhr an der Wache klingelte.

Auch auf seine Versäumnisse als verantwortlicher Fahrer angesprochen, gab sich der 24-Jährige ahnungslos und erstaunt, dass er nun der Unfallflucht beschuldigt wird. Er habe sich nichts dabei gedacht – es sei ihm wichtiger gewesen, seine Auslieferung zu beenden. Sein Argument: Er habe ja niemanden verletzt und keine anderen Fahrzeuge beschädigt. Den Schaden an der Laterne habe er zwar bemerkt, aber der Mast sei ja nicht auf die Straße gefallen.

Als Unfallursache gab der Mann an, dass er einem Tier ausgewichen sei, das sich auf der Fahrbahn befand. Und trotz des Hinweises, dass Falschaussagen rechtliche Konsequenzen für ihn haben, blieb der 24-Jährige bei der Angabe, dass er seine Fahrt ohne fremde Hilfe fortsetzte.

Die weiteren Ermittlungen laufen. Zeugen, die den Unfall und die Minuten „danach“ beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2250 bei der Polizeiinspektion 2 zu melden. |cri

Auf Fahrerflucht folgt Beleidigung

Kaiserslautern (ots) – Gleich 2 Strafanzeigen hat sich ein Mann aus dem Stadtgebiet am Sonntag 29.01.2023 eingehandelt. Gegen den 77-Jährigen wird nun wegen Unfallflucht und Beleidigung strafrechtlich ermittelt.

Zeugen beobachteten, wie der Mann am frühen Nachmittag in der Breslauer Straße mit seinem Dacia Duster gegen einen geparkten BMW stieß. Ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern, fuhr er weiter.

Nachdem die Halterin des Verursacherfahrzeugs ermittelt und verständigt werden konnte, kam der verantwortliche Fahrer zum Unfallort zurück. Wie sich herausstellte, war durch die Kollision am Dacia „nur“ ein Kratzer entstanden, hingegen wurde am BMW ein Kotflügel eingedrückt. Der Gesamtschaden wird auf 1.200 Euro geschätzt.

Doch damit nicht genug: Die ausgerückte Streife wurde vor Ort dann selbst Zeuge, wie der 77-Jährige die Unfallzeugen beschimpfte und beleidigte. Die weiteren Ermittlungen laufen. |cri

Unerwartetes erotisches Telefonat einer Erpresserin

Kaiserslautern (ots) – Der Anruf einer freizügigen Dame sorgte am Samstag bei einem Mann aus Kaiserslautern für eine Überraschung. Der 27-Jährige sah zu seiner Verwunderung einen Videoanruf einer unbekannten Nummer auf seinem Mobiltelefon und sollte noch mehr Ungewöhnliches zu sehen bekommen: Eine unbekannte Frau zeigte sich in dem Telefonat gänzlich nackt, ehe sie nach einiger Zeit wieder auflegte.

Kaum hatte die Fremde das Telefonat beendet, kontaktierten weitere unbekannte Rufnummern den Mann und wiesen ihn an, Geld zu überweisen. Falls er der Zahlungsaufforderung nicht nachkomme, werde man eine Aufzeichnung des pikanten Telefonats an sämtliche Facebook-Kontakte des 27-Jährigen weiterleiten, so die Erpresser.

Bisher blieb der Anruf für den Mann folgenlos. Die Kriminalpolizei rät zur erhöhten Vorsicht im Umgang mit unbekannten Telefonnummern und Internetbekanntschaften. |cjh

Erschreckende Wochenendbilanz: Viele fahren betrunken

Kaiserslautern (ots) – Vermehrte Polizeikontrollen im Stadtgebiet Kaiserslautern zeigten nach dem vergangenen Wochenende ein besorgniserregendes Bild: Die Polizeikräfte kontrollierten von Freitagabend bis Sonntagmittag unter anderem 8 Verkehrsteilnehmer, die beim Alkohol über die Stränge geschlagen hatten:

Die Männer im Alter von 20 bis 44 Jahren wiesen Atemalkoholpegel zwischen 0,54 und 2,28 Promille auf. Drei weiteren Männern wurde ein Fahrtantritt aufgrund ihrer hohen Alkoholisierung untersagt. Viele insbesondere junge Fahrer und Fahranfänger unterschätzen die Wirkung des legalen Rauschmittels Alkohol und werden so zu einer Gefahr für sich und andere.

Selbst gering wirkende Mengen können so zu Ausfallerscheinungen und dadurch zu schweren Verkehrsunfällen führen. Wird eine Fahrt unter Alkohol- oder Drogenmissbrauch nachgewiesen, kann bei einem Verkehrsunfall der Teil- bzw Vollkaskoversicherungsschutz des Autos erlöschen. Zusätzlich zu dem zumindest temporären Verlust der Fahrerlaubnis droht alkoholisierten Autofahrern entweder ein Bußgeld- oder Strafverfahren, welches eine Geldstrafe oder auch eine Freiheitstrafe von bis zu einem Jahr mit sich bringen kann.

Die Polizei appelliert darum im Interesse eines jeden Einzelnen, das Fahrzeug nach dem Konsum von Alkohol stehen zu lassen und nach Möglichkeit öffentliche Verkehrsmittel oder andere Fahrdienste zu nutzen. Die Alkoholpromillegrenzen und etwaige Beratungsangebote sind unter https://s.rlp.de/hiKx5 zu finden. |cjh

Brand an der TU Kaiserslautern

Kaiserslautern (ots) – Die Feuerwehr musste am Sonntagmorgen zu einem Brand in der Erwin-Schrödinger-Straße ausrücken. Das Feuer war im Keller eines Uni-Gebäudes ausgebrochen. Nachdem die Flammen erfolgreich gelöscht und Schlimmeres verhindert werden konnte, begannen die Kräfte der Kriminalpolizei, nach der Brandursache zu suchen.

Es ergaben sich keine Hinweise auf eine vorsätzliche oder fahrlässige Brandstiftung. Vielmehr deutet vieles auf einen technischen Defekt am Akku eines elektrischen Wischmobs als Brandursache hin. Obwohl der Brand schnell bekämpft wurde, entstand nach Schätzungen der Feuerwehr durch die immense Rauchentwicklung dennoch ein Schaden, der im unteren sechsstelligen Bereich liegen dürfte. |cjh

Betrunkener ohne Führerschein von der Polizei erwischt

Kaiserslautern (ots) – Bei einer Verkehrskontrolle in der Donnersbergstraße fiel der Polizei am frühen Montagmorgen ein 34-Jähriger auf. Der Autofahrer gab an, zum Volkspark gefahren zu sein, um spazieren zu gehen. Er händigte den Polizeibeamten seinen moldawischen Führerschein aus. Dieser war jedoch in Deutschland längst nicht mehr gültig und somit führte der Mann illegal sein Auto.

Als die Polizisten auch noch Alkohol rochen, musste der Mann nicht nur sein Auto stehen lassen, sondern gleich mit zur Blutprobe auf die Dienststelle kommen. Nach einer Fahrt ohne gültige Fahrerlaubnis und zusätzlich mit 2,14 Promille am Steuer erwartet den 34-Jährigen nun ein Strafverfahren und eine lange Zeit, in der er ohne sein Auto auskommen muss. |cjh

Übergreifende Jugendschutzkontrolle im Kreis und in der Stadt

Kaiserslautern (ots) – Das Haus des Jugendrechts und die Polizeiinspektionen Kaiserslautern 1 und 2 führten in der Nacht von Freitag auf Samstag groß angelegte Jugendschutzkontrollen in der Kernstadt Kaiserslautern und Weilerbach durch. Bei den 35 kontrollierten Jugendlichen und Heranwachsenden konnten die Beamten dreimal Betäubungsmittel auffinden und dieses sicherstellen.

Zwei weitere der Kontrollierten wurden wegen eines Haftbefehls gesucht und durften erst weiterziehen, als der hierfür fällige Geldbetrag gezahlt wurde. Auch hatten viele der Jugendlichen unter 18 Jahren Tabakwaren bei sich, was gegen das Jugendschutzgesetz verstößt. Die Polizisten nahmen darum die Waren, bei denen es sich zumeist um Zigaretten handelte, in polizeiliche Verwahrung.

Darüber hinaus müssen zwei 18 Jahre alte Männer mit einem Bußgeldverfahren wegen der Abgabe von Alkohol an ihren 15-jährigen Freund rechnen. Mehr zum Thema Jugendschutz und Jugendkriminalität wird unter dem Link https://s.rlp.de/ipOgj zur Verfügung gestellt. |cjh

Respektloser Trunkenbold auf Fahrrad unterwegs

Kaiserslautern (ots) – Eine Polizeistreife wurde am Sonntagmorgen um 07:25 Uhr auf einen sonderbar wirkenden Fahrradfahrer aufmerksam. Der Mann befuhr in leichten Schlangenlinien die Eisenbahnstraße und trank dabei ein Bier. Nachdem der 42-Jährige weder auf Anhaltesignale noch Zurufe der Beamten reagierte, mussten sich die Polizisten ihm in den Weg stellen. 1,97 Promille pustete der Mann in der Kontrolle und musste deshalb die Streife zur Blutentnahme in die nahegelegene Dienststelle begleiten.

Trotz sanitärer Einrichtungen auf der Polizeiinspektion gelang es dem Mann anschließend nicht, den Nachhauseweg zu finden, ohne für alle Vorbeilaufenden sichtbar mitten auf den Besucherparkplatz zu urinieren. Neben einer Strafanzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr droht dem 42-jährigen Wildpinkler nun zusätzlich ein Bußgeld.