Bad Kreuznach (ots) – Am Montagmorgen 30.01.2023 staunte ein 42-jähriger Bürger nicht schlecht als er einen Hund mit Leine, jedoch ohne Besitzer, am Bahnhofvorplatz in Bad Kreuznach feststellte. Der Mann näherte sich dem herrenlosen Hund und nahm diesen an sich. Da weit und breit kein Besitzer auf sich aufmerksam machte, brachte er den Hund zum Bundespolizeirevier Bad Kreuznach.

Die Polizeibeamten nahmen den Hund in Obhut und kontaktierten das Tierheim in Bad Kreuznach. Der Besuch des Vierbeiners bei der Bundespolizei war nur von kurzer Dauer, denn durch eine Mitarbeiterin des Tierheims wurde er zeitnah abgeholt. Dort erwartete ihn eine Mahlzeit, ein gemütliches Bett sowie einige Artgenossen.

Wir freuen uns, dass dem Tier nichts passiert ist und hoffen nun, dass sich der Hundebesitzer meldet oder der freundliche Vierbeiner ein schönes neues Zuhause findet.